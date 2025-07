Así es 'Los sin nombre': la serie más adictiva (y comentada) del verano que no podrás dejar de ver

'Los sin nombre' es la serie de la que todo el mundo está hablando. Lo ha conseguido con un guión totalmente impredecible y unas interpretaciones de 10 sobre 10. Pocos thillers como este se han visto en los últimos años y que reflejen de un modo tan real las emociones. Desde que se estrenó, todo apunta a que va a ser una de las series más vistas (y recomendadas) de este 2025, perfecta para no levantarte del sofá y quedarte bien cerca del ventilador de pie favorito de Amazon económico cuando las altas temperaturas aprietan.

Ya puedes disfrutar de la primera temporada completa en Movistar Plus+ (porque es otra de las producciones originales de la plataforma que no para de acaparar buenas reseñas y solo puedes ver ella) y sumarte a este fenómeno de emoción pura. El misterio es el plato fuerte de 'Los sin nombre', pero también tendrás toques psicológicos y sobrenaturales para que cada capítulo sea más impactante que el anterior. Si piensas que ya ninguna serie te puede sorprender, esta adaptación de la novela homónima de Ramsey Campbel es la historia que necesitas.

¿Por qué 'Los sin nombre' de Movistar Plus+ se ha convertido en la serie de la temporada?

'Los sin nombre' narra la historia de Claudia, una mujer que después de creer durante años que ha perdido a su hija Ángela de forma traumática, aparece la posibilidad de que siga viva, justo cuando empezaba a salir del pozo emocional en el que se encontraba. La protagonista, interpretada por Miren Ibarguren, necesitará la ayuda de Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y de Laura, una joven a la que la niña le salvó la vida.

Es un planteamiento que ya llama la atención, pero no se queda ahí. Tendrán que acudir a lugares inquietantes y seguir pistas confusas para alcanzar una verdad aterradora. Unido a que Ángela es una niña con un don muy especial y la involucración de sectas maliciosas, es la combinación perfecta para no poder despegar los ojos de la pantalla.

Solo tendrás que preparar tu aperitivo favorito con la máquina de palomitas más fácil de utilizar y acompañar a sus protagonistas en un camino de dolor, intriga y sucesos paranormales.

'Los sin nombre es la mejor serie a la que engancharte este verano

La serie es una combinación con lo mejor de cada género: la adicción que genera el misteri

o, las sorpresas del cine paranormal y las reflexiones que te provoca un thriller psicológico. Sus capítulos no dejan indiferente a nadie y plantea interesantes debates sobre las emociones o las situaciones límite.

El reparto de esta serie es simplemente espectacular. Con los mejores actores españoles, Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smit, entre otros, estarás de acuerdo en el que casting no ha podido estar mejor elegido y que son papeles hechos solo para ellos. Te sorprenderán al verlos en posiciones totalmente nuevas para ellos y cumplir con una nota alta.

Lo que más ha gustado a los espectadores y la crítica es el ritmo de la serie. Avanza sin pausa o tiempo para aburrirte, pero no te sentirás perdido o agobiado por recibir demasiada información. Está todo dispuesto en el orden idóneo para que sigas el hilo, sin perder el interés y deseando ver cómo continua, desde el primer capítulo hasta el último.

Si te gustan las historias con suspense y con un gran peso emocional, 'Los sin nombre' es la mejor serie por la que te puedes decantar. Es una gran opción para el verano, porque sus capítulos son absorbentes por la tensión constante y te da pie a reflexionar, pudiendo desconectar del trabajo y de otros problemas de la rutina en tus vacaciones.

Dónde ver las series de las que todo el mundo habla: precio y tarifas de Movistar

En esta primera temporada de seis capítulos, 'Los sin nombre' ha conseguido convertirse en la serie del momento. Cuidado, porque te advertimos que es adictiva y que se va a convertir en tu tema de conversación por excelencia.

Como muchas de las grandes producciones audiovisuales españolas, está disponible en exclusiva y es un producto original en Movistar Plus+. Si estás deseoso de descubrir esta serie y otras muchas, te llevarás una alegría al saber que puedes suscribirte por solo 9,99 € al mes, sin permanencia, sea cual sea tu operador. En otras palabras, puedes probar suerte con ''Los sin nombre' y si no te convence (cosa que no esperamos), cancelas tu suscripción cuando quieras, sin problemas o penalizaciones.

Y es que Movistar Plus+ te va a fascinar, porque además de otras series galardonas como, 'Querer' o 'La Mesías', tienes los estrenos más esperados del mundo del cine, 'La infiltrada' o 'La sustancia' entre otros muchos, lo mejor del deporte con competiciones que solo puedes ver en la plataforma, los documentales más interesantes... Es decir, un catálogo muy extenso y para todos los gustos.

Por si fuera poco todas las opciones de contenido que tienes, no hace falta que os pongáis de acuerdo en casa para elegir que veis. Movistar Plus + permite dos visualizaciones simultáneas. Es decir, tú puedes estar viendo una de las series del momento, como 'Yellowjackets', y que tu madre, pareja o compañero de piso esté viendo una película que no tiene nada que ver con lo tuyo. ¿Te imaginas un mejor escenario?

Aprovecha el verano y conoce todo lo que te ofrece Movistar Plus+, ahora que tienes tiempo de empaparte de todo el contenido que te puedas imaginar.