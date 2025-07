Disparadas las ventas en Amazon por este iPhone 14 Plus que alcanza, hoy, su precio mínimo

Uno de los lanzamientos más esperados del año está muy cerca de ocurrir. Los rumores son cada vez más fuertes y todos los días tenemos nuevas pistas de como va a ser el espectacular iPhone 17 Pro de Apple. Todo apunta a que será en septiembre cuando ese estreno tan deseado llegue finalmente, pero si se te hace larga la espera, tenemos una noticia que vas a celebrar por todo lo alto: el iPhone 14 Plus está a su precio mínimo histórico, por si quieres renovar ya de ya tu antiguo teléfono.

El iPhone 14 Plus es uno de los modelos más vendidos de los últimos años y aunque te parezca que no va a tener tantas novedades como el iPhone 17 Pro, lo cierto es que ya cuenta con grandes características por las que puede convertirse en tu elección perfecta. Con uno de los rendimientos más potentes de Apple, una batería extremadamente duradera y una resolución de cine, con este teléfono todas las facilidades están en tu mano por un precio más económico que nunca. Cuando conozcas todas sus cualidades, te faltará tiempo para añadirlo a tu carrito de compra.

Y si quieres hacerte con el último modelo antes del iPhone 17 Pro, ya sabes que aquí puedes conseguir el iPhone 16 y conocer sus características.

Durante años, este ha sido un modelo más vendido de Apple y, como está ocurriendo con el iPhone 17 Pro, su estreno fue muy celebrado por los usuarios de la marca. Lo primero que te va a encantar del iPhone 14 Plus es su diseño, moderno y elegante, con colores para todos los gustos. Sin duda, fue uno de los móviles más demandados de las últimas rebajas.

También tienes que tener en cuenta que es un teléfono con un peso muy ligero, solo 200 gramos, a pesar su gran tamaño para apreciar todos los detalles de forma nítida. Y es que la pantalla es uno de los grandes puntos a favor de este iPhone 14 Plus, tanto por las 6,7 pulgadas para una buena visión como por su impresionante resolución de 2 784 × 1 284 px... Y ojo, que tiene True Tone, para que se ajuste el brillo y los colores a las condiciones del día, para que no te afecte a los ojos.

Esa resolución de película vas a poder apreciarla también en tus fotos, porque con un almacenamiento de 128 GB tendrás espacio de sobra para capturar todos los momentos que quieras. Porque sí, también tiene una cámara de calidad profesional: tiene dos lentes traseras de 12 megapíxeles, una principal con apertura de f/1.5 y otra ultra gran angular con apertura de f/2.4, con un campo de visión de 120 grados. En otras palabras, tus imágenes tendrá calidad como si estuvieras viendo una serie de estreno de Movistar Plus+.

Este modelo de Apple fue el primero en el que llegaron algunas de las grandes cualidades de los iPhone que más se disfrutan a día de hoy. Por ejemplo, los usuarios notaron una mejora muy importante en la duración de la batería con la llegada de este móvil, siendo una de sus grandes diferencias. Con este móvil podrás disfrutar de hasta 26 horas seguidas de reproducción de vídeo... ¡Incluso en calidad 4k! Además de que lo tienes cargado por completo en solo 30 minutos.

El rendimiento es muy potente, navegarás con mucha velocidad y fluidez gracias a su A15 Bionic + 6 GB de RAM. Por no hablar de su amplio rango de conectividad: 5G, Wi‑Fi 6, UWB, satélite... Puedes conectarlo al altavoz Bluetooth impermeable mejor valorado sin complicaciones, aunque ya te avisamos que sus altavoces en estéreo también se escuchan con una calidad de sonido maravillosa.

Software con iOS 16 - 18.5, funciones avanzadas de privacidad y edición, Face ID, detección de choques o SOS por satélite completan la larga lisa de cualidades del iPhone 14 Plus que no tiene nada que envidiar al iPhone 17 Pro.

Si todavía tienes dudas de si merece la pena el iPhone 14 Plus, no tienes más que mirar sus casi 2.000 valoraciones positivas. Con una excelente nota de 4,6 estrellas sobre 5, algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre este teléfono dicen: