¿Viajas sin maleta de mano? María Pombo explica por qué el AirTag no debe faltar en tu equipaje

"María Pombo embarazo": se ha ha convertido en una de las búsquedas más populares de las últimas horas. Y es que la exclusiva publicada en el medio Hola, confirmada por fuentes cercanas a la influencer, revela que María Pombo está esperando su tercer hijo junto a su marido, Pablo Castellano.

Como madre de dos pequeños y con uno más en camino, María Pombo tiene una gran experiencia y muchos consejos para compartir con sus seguidores. Entre ellos, algunos muy útiles para los días de verano, como la recomendación de cremas para reducir y curar las marcas de acné, o qué hacer si te enfrentas a la frustrante situación de que tu maleta se pierda. Y es que, con la llegada de las vacaciones de verano, todos nos hemos visto alguna vez en esta incómoda situación.

Recordemos que María Pombo también vivió este incidente en uno de sus viajes a Londres. Por si también está en tu lista de destinos, no olvides empacar unas buenas botas de agua para los días lluviosos o un paraguas plegable barato. Nunca está de más estar preparado. Aunque, a pesar de este contratiempo con la aerolínea, María Pombo destacó lo importante que es llevar contigo un AirTag de Apple para rastrear tus pertenencias y evitar imprevistos.

Gracias al AirTag, María Pombo supo en todo momento el estado de su maleta y donde se encontraba. La influencer compartió una captura de pantalla en Instagram con la aplicación vinculada al dispositivo de Apple. En la imagen se veía la localización de su maleta perdida y escribía la joven: "Siempre viajo con AirTag, pero después de esto, tengo aún más claro que es imprescindible".

María Pombo comparte con sus seguidores cómo utiliza el AirTag / Instagram

Lo cierto es que el AirTag tiene muchas ventajas. Cuando las conozcas, pensarás como María Pombo, que es un esencial para viajar a cualquier parte. Y si eres una persona que no suele hacerlo o no le gusta, puedes estar tranquilo. Su lista de usos es mucho más larga de lo que te imaginas, para mejorar tu seguridad y comodidades.

El AirTag que recomienda María Pombo es conocido por ser un dispositivo de localización. Si eres usuario de Apple, sabrás que la aplicación 'Buscar' te permite encontrar tus objetos personales de una forma precisa y en tiempo real.

La configuración del AirTag es sencilla, tengas o no conocimientos en tecnología. Solo tienes que tocarlo con tu iPhone o iPad y ya estará operativo para utilizarlo donde lo necesites. Tienes que recordar que ya puedes comprar el iPhone 16e por un precio rebajado.

Es una herramienta muy útil si roban o no sabes dónde has puesto o guardado alguna de tus pertenencias (algo que puede ser bastante común durante el embarazo). Además de poder localizarlas y tener la posibilidad de recuperarlas, el AirTag cuenta con un altavoz que emite sonidos de forma repetitiva. Si escuchas el pitido, podrás saber si te encuentras cerca o lejos de tus pertenecías, o alguien que reconozca el sonido sabrá que la persona que lo lleva no es su dueño.

Este dispositivo no puede ser más fácil de llevar contigo a cualquier lugar, con su peso ligero y diseño compacto. Es un producto con el que puedes tener muchos beneficios, sin que te suponga molestias en el viaje. Su batería dura más de un año y es resistente al agua o al polvo.

Además, tiene un precio económico para ser un producto de Apple. El AirTag puede ser tuyo por solo 30 euros, sin duda una oportunidad única para ganar calidad de vida en tus viajes.

En Amazon, cuenta con más de 35.000 valoraciones positivas que le dan la razón a María Pombo (como las opiniones del tinte de labios duradero que no mancha de Marta Pombo). Sus compradores están satisfechos con sus funciones, lo recomiendan y han comprobado que tiene una precisión única.