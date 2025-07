Amazon Prime Day 2025: el sérum antiedad con 120.000 valoraciones que hidrata y da firmeza a la piel por 9 €

¡Amazon Prime Day 2025 ya está en marcha… y no deja de sumar ofertas! Sí, como lo lees: el Amazon Prime Day 2025 arrancó ayer y ya ha desplegado una avalancha de descuentos que no para de crecer.

Cuánto dura el Amazon Prime Day: por qué no desaprovechar esta oportunidad

Y lo mejor es que esto no ha hecho más que empezar. Porque hasta el 11 de julio a las 23:59 h, Amazon seguirá sumando nuevos productos, rebajando precios y lanzando auténticos chollos en todas sus categorías estrella: tecnología, hogar, belleza, moda, deporte… ¡y mucho más!

En esta edición, el Prime Day se alarga durante cuatro días completos de chollos, en una especie de Black Friday veraniego que ya ha atrapado a miles de compradores. Y es que, lo recordamos, estas ofertas son exclusivas para miembros Prime... eso sí, te lo ponemos fácil y te recordamos que, si todavía no lo eres, ¡el primer mes puede salirte gratis!

¿Todavía no eres miembro? Hazlo ahora y disfruta de30 días gratis de Amazon Prime, justo a tiempo para no perderte ni una sola oferta.

Desde Shopping, hemos estado rastreando las mejores ofertas que ya están activas y las que no paran de añadirse cada hora. Así que si aún no te has lanzado a descubrirlas, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque en este Prime Day, el mejor descuento puede estar a un clic de distancia… y no esperará mucho.

Amazon Prime Day: las mejores (y grandes) ofertas que arrasan entre los usuarios

Aprovecha este Prime Day para conseguir las zapatillas adidas Barreda a mitad de precio: de 85 euros a solo 43 euros. Un calzado versátil y atemporal que combina con todos tus looks y que está volando en stock. No pierdas la oportunidad y renueva tu armario con estas zapatillas adidas de calidad y diseño impecable.

Este ventilador de techo con aspas de madera ultraligera es perfecto para habitaciones de hasta 20 m². Ofrece 6 velocidades, temporizador programable y mando a distancia de largo alcance. Su diseño moderno encaja con cualquier decoración, ideal para refrescar tu hogar este verano.

Para un efecto lifting sin salir de casa o cómo decir adiós a las arrugas, papada y ojeras

Este masajeador facial de Foreo reúne todo para dejar tu cara con un efecto lifting sin salir de casa. Cuando incluyas este producto en tu rutina de cuidado de la piel, irás notando que las arrugas desaparecen, las patas de gallo se disimulan y recuperas la luz en tu mirada.

Tiene cinco tipos de masajes diferentes: drenaje linfático, tejido profundo, puntos de tensión y masajes de reflexología y shiatsu, para que escojas el que más te apetece o le conviene a tu piel. Simplemente, tendrás que pasarlo por el contorno de los ojos, los labios y pómulos y en solo una semana, sí, sí, solo una semana, ya notarás una apariencia más juvenil y firme. En caso de que tus molestias también sean de cuerpo, ya sabes que puedes conseguir el masajeador para piernas cansadas

Su hoja ha sido fabricada utilizando una técnica patentada por ARCOS llamada Nitrum, que proporciona una mayor durabilidad, dureza y precisión en el corte. Puede cortar todo tipo de alimentos con facilidad: verduras, salchichas, pan, carne, pescado.

El sérum antiedad con 120.000 valoraciones que hidrata y da firmeza a la piel por 9 €

Es el sérum con vitamina C más vendido de Amazon. Su fórmula altamente hidratante enriquecida con vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera, penetra profundamente en las capas subcutáneas de su piel.

Proporciona una hidratación instantánea y mejorando la textura general de la piel y como efecto antienvejecimiento estimula la producción natural del colágeno.

Disfruta del mejor café en casa con esta cafetera express Cecotec con bomba de presión de 20 bares y pantalla táctil. Prepara espressos, capuccinos y café frío con crema perfecta y máximo aroma. Ideal para amantes del café que buscan calidad y comodidad en cada taza.

Por menos de 30 euros, hazte con las toallitas están compuestas en un 99% de agua, lo que garantiza una limpieza suave y efectiva. Su formulación incluye 100% fibras de origen vegetal, eliminando el uso de plástico. Además, el algodón premium utilizado proporciona una textura delicada, ideal para la piel sensible del bebé.

Este juego de sartenes antiadherentes BRA (18, 22 y 26 cm) rebajadas en este Amazon Prime Day es apto para todo tipo de cocinas, incluso inducción. Fabricadas en aluminio fundido de alta calidad con mango ergonómico y superficie resistente. Perfectas para preparar alimentos de forma sana y sin que se peguen.

Mantén una postura saludable con esta silla ergonómica transpirable con asiento acolchado y modo de inclinación libre. Ruedas silenciosas que no dañan el suelo y fácil montaje avalado por más de 22,000 opiniones positivas. Ideal para jornadas largas de trabajo o estudio.

El Amazon Fire TV Stick HD cuenta con más de 23,000 valoraciones excelentes. Es un dispositivo un 40% más potente que versiones anteriores, con navegación rápida y apps que se abren al instante. Compatible con Wi-Fi 6, ofrece streaming 4K ultra fluido para disfrutar en múltiples dispositivos.

El robot aspirador M320 combina tecnología avanzada y eficiencia en un diseño 3 en 1 que barre, aspira y friega. Con una succión de 6000 Pa, elimina pelo, polvo y migas en todo tipo de suelos.

Ofrece hasta 240 min de autonomía, retorno automático a base, control por app y compatibilidad con Alexa/Google Assistant. Su cepillo ecológico tipo panal y filtro HEPA mejoran la higiene del hogar. Ahora con una rebaja especial de 300 €, por tiempo limitado.

Acumula más de 16.000 reseñas en plataformas como Amazon y sigue subiendo. Es un sérum facial que ha sorprendido a muchas personas porque refresca mucho el rostro y al mismo tiempo hidrata la piel. Es el sérum d'Alba que cuenta con extracto de trufa blanca.

Con un descuento épico, esta aspiradora sin cable es uno de los artículos más vendidos del Amazon Prime Day. El porqué recae en su excelente funcionalidad, diseño ligero y un tamaño de lo más compacto. Cualidades que, junto a us larga autonomía, hacen de este un excelente producto.

Rebajados un 82 % de descuento: los auriculares inalámbricos más deseados

En verano, es inevitable. Las altas temperaturas no solo traen consigo el esperado Prime Day, sino también las tardes en las que nos sentamos en una silla de playa, disfrutando de la terracita... ¿Qué le falta al plan? Una latita de Mahou y una buena conversación. Y, sabiendo esto, no podían faltar en el radar de las grandes ofertas de Amazon de este Prime.

Estos pañales, equipados con un pack de toallitas que nunca están de más, cuentan con una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del niño proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del niño a la perfección.

Por 22 euros, los calzoncillos Calvin Klein a menos de la mitad de su precio

Renueva tu ropa interior con este pack de calzoncillos Calvin Klein al mejor precio. Un básico imprescindible que combina comodidad, durabilidad y estilo. Ideal para actualizar tu armario sin gastar de más.

El set de cuchillos Arcos incluye 6 cuchillos y tijeras con mango ergonómico y afilador. Reconocidos por su precisión y comodidad, perfectos para cortar con seguridad y eficacia. Un superventas en Prime Day para chefs aficionados y profesionales.

Colas para adquirir la aspiradora escoba sin cable de Rowenta por solo 110 euros

Con la llegada del verano, las ganas de ponerse a limpiar la casa disminuyen (seamos sinceros, a todos nos pasa). Pero aunque no apetezca, es una tarea que no se puede dejar de lado. ¿Un truco para hacerlo más llevadero? Aprovechar las ofertas Amazon del Amazon Prime Day, que están repletas de aliados para facilitar la limpieza del hogar.

Uno de los grandes protagonistas este año es la aspiradora escoba sin cable de Rowenta, que vuelve a colocarse a precio mínimo. Ligera, versátil y superfácil de usar, se ha convertido en la opción favorita para quienes buscan una limpieza rápida y sin complicaciones. A diferencia de los modelos tradicionales con cable, esta aspiradora te permite moverte con total libertad por cada rincón de la casa.

Con más de 11.000 valoraciones sobresalientes, estos moldes mini polo apilables de silicona reutilizables se han convertido en un básico imprescindible para el verano. En pocos días de temporada, y con las altas temperaturas, estos moldes para preparar helados caseros se han posicionado como uno de los artículos más vendidos en Amazon, superando muchas ofertas del día.

Su diseño apilable y silicona flexible facilitan el uso y la limpieza, haciendo que preparar polos caseros sea rápido y sencillo. No te quedes sin los moldes que están revolucionando los veranos de miles de usuarios.

No es la primera vez que os hablamos del masajeador anticelulítico más potente (sí, el que deja un efecto push-up) y es que este producto no para de acumular increíbles valoraciones. Con su uso, conseguirás atenuar y despedirte de los conocidos hoyuelitos de la celulitis y, al mismo tiempo, conseguirás activar y tonificar los glúteos (o la zona donde lo pongas en marcha) en tiempo récord.

La cafetera espresso manual Krups ofrece rapidez y facilidad para preparar espressos y capuccinos cremosos. Doble capacidad, depósito de 2 litros y bandeja calienta tazas. Un imprescindible para los amantes del café de calidad en casa.

Colas para adquirir la aspiradora escoba sin cable de Rowenta por solo 110 euros

Con la llegada del verano, las ganas de ponerse a limpiar la casa disminuyen (seamos sinceros, a todos nos pasa). Pero aunque no apetezca, es una tarea que no se puede dejar de lado. ¿Un truco para hacerlo más llevadero? Aprovechar las ofertas Amazon del Amazon Prime Day, que están repletas de aliados para facilitar la limpieza del hogar.

Uno de los grandes protagonistas este año es la aspiradora escoba sin cable de Rowenta, que vuelve a colocarse a precio mínimo. Ligera, versátil y superfácil de usar, se ha convertido en la opción favorita para quienes buscan una limpieza rápida y sin complicaciones. A diferencia de los modelos tradicionales con cable, esta aspiradora te permite moverte con total libertad por cada rincón de la casa.

Por menos de 200 euros: los AirPods Pro 2 de Apple

¿Qué podemos decir de estos auriculares inalámbricos? Son de lo mejorcito del mercado y ahora pueden ser tuyos por un precio sensacionalmente bueno.

Los AirPods Pro 2 vienen con prestaciones de salud auditiva como reducción de sonidos fuertes, amplificación de conversación y sonidos de fondo.

La cancelación activa de ruido elimina hasta el doble de ruido de fondo. El transductor de baja distorsión diseñado a medida ofrece unos agudos precisos, unos graves profundos y una definición espectacular.

Tanto los AirPods Pro 2 como el estuche de carga MagSafe tienen una calificación IP54 de resistencia al polvo, el agua y el sudor.

Por menos de 150 euros: la cafetera de Longhi de acero inoxidable

Con esta cafetera prodrás disfrutar de un café digno del mejor barista o la mejor cafetería, pero desde la comodidad de tu hogar. Con ella, disfrutarás de un espresso perfecto, con cuerpo y sabor. Además, cuenta con un diseño elegante y duradero que la hace, junto a su increíble precio, aún más irresistible.

Descuento del 30 %:la rebaja histórica en el Reloj Armani más codiciado

Caja de 45 mm, pulsera de 22 mm de ancho, cristal mineral, movimiento de cuarzo con pantalla analógica con cronógrafo.

Lenovo rebaja su tablet más solicitada: tuya por menos de 200 euros

Si por algo se caracteriza esta tablet, que figura como una de las más deseadas del mercado y que este Amazon Prime Day podrá desaparecer de la wishlist de muchos usuarios, gracias a su bajada histórica de precio, es por su indiscutible calidad de audio e imagen.

Y es que con una pantalla de 11,5 pulgadas en resolución 2K, diseñada para transformar por completo tu experiencia de entretenimiento. Ya sea que te apasione ver películas, jugar o disfrutar de tus series favoritas, esta pantalla redefine el detalle y la nitidez visual para que no te pierdas nada.

Y no te preocupes por quedarte sin batería en medio de la acción: su potente batería de larga duración y sistema de carga rápida te ofrecen hasta 12 horas de video en vivo. Ideal para quienes no quieren perderse un solo segundo.

Por 18 euros: el pack de 28 latas de Mahou 5 estrellas

En verano, es inevitable. Las altas temperaturas no solo traen consigo el esperado Prime Day, sino también las tardes en las que nos sentamos en una silla de playa, disfrutando de la terracita... ¿Qué le falta al plan? Una latita de Mahou y una buena conversación. Y, sabiendo esto, no podían faltar en el radar de las grandes ofertas de Amazon de este Prime.

Por 20 euros di sí al maletín Mannesmann

Al mejor podrás hacerte con este maletín tendrás todo lo que necesitas. Y es que incluye un juego de llaves de vaso y puntas de destornilladores de 130 piezas perfecto para llevar a cabo todo tipo de tareas.

Olvídate de la caída capilar con el sérum de Olaplex por 18 euros

Por menos de 30€, podrás adquirir uno de los productos más solicitados y alabados en el terreno capilar. El mismo que con su rápida aplicación te hará olvidar lo que es la caída del cabello y que, al mismo tiempo, te ayudará a fortalecer y evitar las puntas rotas. Un verdadero todo en uno.

Por 177 euros: El reloj Garmin Forerunner 25 se prepara para romper stock

El reloj Garmin Forerunner 25 es, sin duda, una de las mejores opciones para los amantes del running o que buscan adentrarse en esa disciplina. Y es que, más allá de incluir varios modos deportivos como el trail running o el entrenamiento de triatlón, este modelo ofrece un seguimiento preciso de la ruta trazada y de la frecuencia cardíaca, lo que favorecerá que puedas medir tus progresos a la perfección.

Todo ello, por supuesto, sumado a su batería de larga duración -se estima en 14 días sin necesidad de carga- y al peso ultraligero que posee.

Cascos de Sony con un 53% de descuento: de 70 € a 33 €

Los auriculares Sony WH-CH520 incluyen tecnología DSEE para restaurar frecuencias altas y una autonomía de hasta 50 horas. Carga rápida de 3 minutos para 1.5 horas adicionales. Disfruta de tu música favorita sin interrupciones.

La pistola de masaje más deseada ya está rebajadísima

Adecuado para la recuperación de la fatiga después del ejercicio. Recuperación después de una lesión deportiva.

Los masajeadores se utilizan para aliviar la rigidez y el dolor muscular. Promover la circulación sanguínea y linfática. Acelera la recuperación tras el ejercicio y las lesiones deportivas.

El masajeador está equiPado con 6 cabezales de masaje de diferentes formas para ayudar a los usuarios a relajar diferentes partes del cuerpo.

Equipada con una batería de litio de 2600 mAh, que se puede usar durante 3 a 6 horas de masaje.

Estos pañales tienen una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del niño proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del niño a la perfección.

Además, tienen un indicador de humedad que cambia de color cuando el bebé se ha hecho pipí.

Añadido a los 117 pañales, de regalo, 4 Pants Activity Dodot.

La oferta Prime Day que nunca falla: el Apple Airtag

¿No encuentras tu móvil? ¿Tu mochila con el ordenador? Entonces, aprovecha que continúa esta oferta, con los Airtag te olvidarás de buscar durante horas sin mucho éxito (o escaso).

Su funcionamiento es muy sencillo, a través de la red 'Find my', este dispositivo es capaz de localizar tus objetos perdidos, ¡incluso aquellos que estén muy lejos!

¿Recomendación? Son ideales para llevar en el equipaje, ¡ con ellos se acabó preguntarse dónde estará la maleta!

¿Alguien no ha oído hablar de estos zapatos? El zapato, que ha conseguido hacerse un hueco en la mayoría de zapateros y se ha convertido en la elección perfecta para estar por casa, se ha sumado al Black Friday de Amazon con una espectacular rebaja.

Y es que estos zuecos ligeros, transpirables y fáciles de limpiar son una compra práctica y versátil que, pese a su apariencia, cuentan con una gran durabilidad.