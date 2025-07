Fiestas de Ofertas Prime 2025: las productos de belleza y salud que arrasaron el año pasado

En unos días arranca de nuevo la Fiesta de Ofertas Prime de 2025 y, para que te vayas haciendo una idea, te traemos las mejores ofertas que hubo el año pasado en productos de salud y belleza.

Un buen puñado de ofertas en planchas de pelo, recortadoras y muchísimos productos estarán de oferta con grandes descuentos exclusivos para usuarios Prime de Amazon. Además, las ofertas llegarán de forma progresiva a lo largo de estos días tan frenéticos y cargados de rebajas. Desde las 00:00 horas del martes 8 de julio y hasta las 23:59 horas del viernes 11 de julio, miles de productos alcanzarán su precio más bajo.

Como viene siendo habitual, para poder disfrutar de esta amplia variedad de productos tendrás que estar suscrito previamente a Amazon Prime.

Pero como para decidir, lo mejor es probar, ahora es posible apuntarse a este servicio durante un mes, de forma gratuita y sin compromiso. Y el de la prueba gratuita es el acceso que le damos en este enlace.

Los productos que arrasaron en la Fiesta de Ofertas Prime 2024 en cuidado personal y salud

Eso sí, para que no te pierdas nada y puedas hacerte con las mejores ofertas, hemos querido recopilarte los productos top en la sección de salud y belleza, pero no solo eso; también te hemos seleccionado lo más destacado del Amazon Prime Day 2024: auriculares y altavoces, robot aspirador, smartwatches... ¡No los dejes escapar!

Consigue un contouring de lo más natural en menos de tres minutos con este masajeador de FOREO, el mismo que conseguirá que tonifiques los músculos del rostro y cuello -para este último, siempre puedes probar ese masajeador reductor de papada- de manera eficaz.

Con esta herramienta lograrás ayudar a mejorar la circulación sanguínea, aportándole un indiscutible efecto buena cara al rostro. El mismo que conseguirás potenciar con las botellas de suero conductor enriquecidas con ácido hialurónico con las que viene equipado. Las mismas que te ayudarán a restaurar la luminosidad y mejorar la hidratación.

No es la primera vez que os hablamos del masajeador anticelulítico más potente (sí, el que deja un efecto push-up) y es que este producto no para de acumular increíbles valoraciones. Con su uso, conseguirás atenuar y despedirte de los conocidos hoyuelitos de la celulitis y, al mismo tiempo, conseguirás activar y tonificar los glúteos (o la zona donde lo pongas en marcha) en tiempo récord.

Gana músculo y favorece la recuperación después del entrenamiento con esta proteína en polvo de rápida absorción. El suplemento que te ayudará a alcanzar tus objetivos fit con su simple toma. ¿Lo mejor? A diferencia de otras proteínas, esta cuenta con una amplia variedad de tamaños y sabores que te facilitarán introducir la proteína en tu día a día.

Tras descubrir los parches antiedad que estaban arrasando en Amazon por ser capaces de borrar los signos de a edad en minutos nos hemos topado con esta crema para eliminar las bolsas y ojeras en solo 2 minutos que -comprobado- funciona de maravilla. Es apta para todo tipo de pieles (puede combinarse con maquillaje) y se recomienda aplicar sobre la zona del contorno de los ojos para mantenerla bien hidratada.

Olvídate de la caída capilar con este sérum capilar de Kérastase

El sérum que con su rápida aplicación te hará olvidar lo que es la caída del cabello y que, al mismo tiempo, te ayudará a fortalecer y evitar las puntas rotas. Un verdadero todo en uno.

Y es que este producto es capaz de activar desde la raíz hasta las puntas el cabello, estimulando su crecimiento y, sobre todo, fortaleciéndolo gracias a la circulación de nutrientes que ofrece. Es decir, si lo que buscas es presumir de pelazo este verano... no dejes pasar este sérum que arrasó en el Prime Day de 2024.

Con un potente descuento, podrás adquirir la codiciada crema Revitalift de L'oréal. Con ella, podrás difuminar arrugas, renovar la textura de la piel y, por supuesto, mantener la piel bien protegida contra los rayos UV.

Tras probar el eficaz perfume antimosquitos y dar con algunos de las mejores métodos para acabar con las picaduras, hay que matizar que nada es comparable -y tan eficaz- como este aparato contra las picaduras o mordeduras de cualquier insecto.

Con más de 45.000 valoraciones y una puntuación digna de la matrícula de honor, este aparato contra picaduras es muy cómodo y sencillo de utilizar; con su uso, desaparecerá esa picazón e hinchazón en la zona afectada en cuestión de segundos. Además, a diferencia de otros productos para reducir las picaduras, este curador funciona mediante calor, es decir, prescinde de cualquier sustancia química.

Relaja tus músculos y mejora la circulación de tus piernas con solo hacer clic en el botón de encendido de este masajeador de la firma Renpho. A través de sus diferentes modos, conseguirás aliviar a la perfección la hinchazón o el dolor de los muslos, pantorillas y pies a la perfección.

Con más de 21.000 valoraciones y una altísima nota de 4,7 sobre 5, este tensiómetro presenta hoy un precio récord.

Está validado medicamente según los protocolos de validación de la Asociación Europea de Hipertensión (ESH) con resultados fiables y precisos, así como detección de latidos irregulares durante el control rutinario de la presión arterial.

Diseñada para el peinado facial y el aseo corporal, recorta, bordea y afeita cualquier longitud de vello, viene con una cuchilla de movimiento rápido (12000x por minuto).

Además, con ella conseguirás la barba con el corte que tanto tiempo llevaban anhelando, gracias a que incorpora un peine ajustable 5 en 1 que te permitirá moldear hasta el vello más largo y grueso. Por otro lado, con esta recortadora, a diferencia de otras, no tendrás problemas de autonomía; cuenta con una batería de larga duración que te permitirá recortar o moldear el vello a la perfección sin importar el tiempo.

La afeitadora eléctrica de Philips que arrasó en el Prime Day de 2024

¿Más opciones de recortadoras? Entonces, da un paso más y adéntrate en esta afeitadora eléctrica de Philips que, por tiempo limitado, alcanza su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon. Y es que este modelo es perfecto para un afeitado mucho más apurado vde doble cuchilla. Esto se debe a que la primera cuchilla levanta cada vello y la segunda corta a ras de la piel para conseguir un resultado muy suave.

Por otro lado, us cabezales flexibles giran 360 grados para adaptarse al contorno de tu rostro, proporcionando un contacto óptimo con la piel. Además, el recortador de precisión es fácil de montar y permite mantener el bigote y recortar las patillas. La afeitadora es fácil de limpiar, ya que se puede abrir el cabezal con un solo botón y enjuagar con agua.

Con más de 16.000 valoraciones y una puntuación más que sobresaliente, esta plancha de pelo Ion de Remington se sitúa como uno de los grandes chollos de este Amazon Prime Day 2025.

Al fin y al cabo, ¿existe otra herramienta de pelo que permita moldear la melena al libre antojo sin dañarla o sin frizz? Con revestimiento de cerámica avanzada ultra con turmalina, esta plancha de Remington lo consigue. Todo ello, favoreciendo que puedas presumir de cabello suave y brillante.

Podrás olvidarte de los tirones mientras moldeas cómodamente tu melena. Es más, con este cepillo alisador conseguirás resultados "duraderos y rápidos de conseguir", gracias a sus dos tipos de cedras que se adaptan a la perfección al volumen o tipo de melena.

Y bendito Prime Day de Amazon, que gracias a él pudimos disfrutar de él mucho más rebajado.

Adecuado para la recuperación de la fatiga después del ejercicio. Recuperación después de una lesión deportiva.

Los masajeadores se utilizan para aliviar la rigidez y el dolor muscular. Promover la circulación sanguínea y linfática. Acelera la recuperación tras el ejercicio y las lesiones deportivas.

El masajeador está equiPado con 6 cabezales de masaje de diferentes formas para ayudar a los usuarios a relajar diferentes partes del cuerpo.

Equipada con una batería de litio de 2600 mAh, que se puede usar durante 3 a 6 horas de masaje.

Un básico en toda regla. Este secador de Remington te permitirá secar tu melena sin dañarla. Y no, no hablamos únicamente de que con este secador te olvidarás del frizz, no. Este secador de pelo iónico potenciará el brillo de tu melena durante su secado. Aunque, a diferencia de otros secadores, este modelo incluye diferentes accesorios que te permitirán adaptar a la perfección tu melena.