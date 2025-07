Los artículos de hogar y cocina que agotan existencias antes del Amazon Prime Day 2025

El Prime Day de Amazon está a la vuelta de la esquina y es tu gran oportunidad para llevarte los productos más deseados en hogar y cocina a su precio más económico. Desde el 8 de julio a las 00:00 horas hasta el 11 de julio a las 23:59, tendrás las cafeteras mejor valoradas, las aspiradoras más eficaces o freidoras de aire perfectas para empezar a comer sano con impresionantes descuentos, tan solo si eres clientes Prime de Amazon.

Recuerda que para poder hacerte con los mejores productos de hogar y cocina a su precio mínimo tienes que ser cliente Prime de Amazon. Pero como para decidir, lo mejor es probar, ahora es posible apuntarse a este servicio durante un mes, de forma gratuita y sin compromiso. Para la prueba gratuita, tienes el acceso en este enlace:

Los pequeños electrodomésticos como cafeteras o aspiradoras que te hacen la vida más fácil en tu día a día van a llegar a sus precios mínimos. Un ahorro de dinero y tiempo que, como no podía ser de otra manera, no queremos que te pierdas. Para que te vayas preparando, hemos recopilado los 15 productos de hogar que arrasaron en ventas en el Prime Day de Amazon de 2024 y te hagas una idea de lo que necesitáis en casa.

Fiestas Ofertas Prime: los mejores productos en hogar y cocina

Hace un tiempo ya os adelantamos que la cafetera superautómatica más vendida en Amazon era este modelo y, la verdad, no es para menos. Con la calidad que le brinda al café, digna del mejor barista, sumada a la facilidad de uso que posee, no es de extrañar que supere las más de 5.000 valoraciones de los usuarios donde los halagos y las buenas palabras no faltan.

De ahí a que se convirtiera en el pasado Amazon Prime Day en uno de los artículos más solicitados por los amantes (o no) del buen café. Al fin y al cabo, pocas veces se encuentra esta maravilla de cafetera con un descuento tan grande, así que te conviene tenerla fichada para el 8 de julio.

Para presumir de una casa limpia en tiempo récord, no hay nada mejor que un potente limpiador. En este sentido, este de la firma Bissell con una nota de 4,3 estrellas sobre 5 fue uno de los modelos favoritos en la última edición de la Fiesta de Ofertas Prime. Los porqués son sencillos: este artículo es capaz de eliminar hasta las manchas más persistentes en el hogar (y el coche), pese a su estética resulta bastante ligero y es muy (pero muy) sencillo de utilizar. Un simple clic y listo.

Este horno de convención multifunción fue uno de los más deseados del Prime Day de 2024 y este año muchos esperan que vuelva a estar rebajado. No es para menos, porque es la oportunidad de oro para renovar nuestros electrodomésticos más utilizados. Tiene un diseño moderno que encaja en la decoración de cualquier hogar, con controles intuitivos y tiene una gran capacidad interior de 65 litros.

Este horno destaca porque tiene hasta ocho funciones en un solo electrodoméstico. Puedes utilizarlo como convección natural, descongelación, grill, resistencia inferior o cooklight, para disfrutar de tus platos de forma más fácil y rápida.

Esta picadora manual de la marca Tefal con más de 29.000 valoraciones y 700 compras en el último mes te ayudará a preparar tus recetas de manera sencilla. Cuenta con un sistema que es bastante cómodo de manejar y, asimismo, te ayudará a picar casi todos los tipos de alimentos de forma rápida y, por supuesto, con el mínimo esfuerzo.

La marca COSORI es la número uno de ventas de AirFryers en España. Por eso, este modelo con 13 programas y capacidad para 5,5 L se convirtió en el más vendido en el Amazon Prime Day del año pasado.

Con la tecnología Dual Blaze, hace una doble calefacción que permite cocinar perfectamente los ingredientes mucho más rápidos. Un ahorro en tiempo y energía que podrás descubrir en su propia aplicación.

Tiene Wifi integrado, así podrás ver todas las recetas que puedes realizar en la freidora: desde un pollo entero hasta productos congelados o tus propios dulces horneados.

Para un resultado igual, pero ocupando menos espacio en la cocina, COSORI también está promocionando su modelo Turbo Blaze, con 6 litros de capacidad y nueve modos de cocinado.

Con este juego de cuchillos Arco tendrás todo lo que necesitas a mano en tu cocina. Es una de las marcas mejor valoradas por su precisión para cortar y lo cómodo que resulta su mango ergonómico, no hay riesgo de cortes a pesar de lo afilados que son.

Además de los seis cuchillos y unas tijeras que llegan en este juego, también tendrás un afilador. Todas las comodidades están disponibles y accesibles. No es de extrañar que fuera un superventas en el Prime Day de Amazon en 2024.

Las aspiradoras portátiles y verticales son el nuevo invento de moda que todo el mundo desea en su hogar.

Ayudan a reducir los dolores de espalda, son más fáciles de guardar y más rápidas de usar en cualquier momento.

En el caso de la aspiradora de escoba de Rowenta funciona con una batería de 18V que tiene una autonomía de 45 minutos en modo ECO.

En este tiempo, se puede usar la aspiradora de hasta cuatro maneras distintas.

Este robot aspirador con base de carga (y ojo, autolimpiado) te ayudará a mantener impoluta tu casa. A diferencia de otros robots aspiradores, este sistema cuenta con diferentes funciones que te permitirá aspirar la suciedad (evitando posibles enredos con el cabello por no usar este champú de cafeína rebajado para prevenir la caída estacional) y, al mismo tiempo, ejercer un fregado eficiente.

Sus sensores para evitar caídas y reconocer cables u otros obstáculos son únicos en el mercado, por eso es uno de los robots de limpieza más demandados del momento.

Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos.

Área de cocinado de 6 L para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.

Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros. Dispone de termostato para regular la temperatura desde 80 ºC hasta 200 ºC y el tiempo desde uno a 60 minutos.

Este juego de tres sartenes antiadherentes BRA (de 20, 24 y 28 centímetros, una buena variedad) triunfa y es la clave para empezar a comer más sano, elaboradas con los mejores materiales de calidad, como su excelente aluminio fundido. Son aptas para todo tipo de cocinas, incluso las de inducción, tiene un mango ergonómico y su superficie es muy resistente. Sin duda, es el mejor momento para renovarlas.

La plancha de ropa cuenta con una suela de cerámica que facilita el deslizamiento sobre las prendas, además de un selector y asa de tacto suave para un manejo cómodo. Su punta de precisión y ranuras para botones permiten un planchado detallado. Con una potencia de 2500 W, ofrece un golpe de vapor de 200 g y funciones de vapor vertical y continuo. También dispone de sistema antical y antigoteo, así como un depósito de agua de 330 ml para mayor comodidad durante el planchado.

Este juego de nueve ollas es un auténtico básico de la cocina. Con un diseño elegante y funcional, estas ollas aptas para lavavajillas (y resistentes al calor, pudiente utilizarlas como fuente de horno) se posicionan como una excelente opción para cocinar de manera eficiente, porque son antiadherentes, y con resultados óptimos en cualquier tipo de cocina.

Además, sus asas son las más seguras y duraderas, porque son extraíbles y están fabricadas en silicona termoresistente con efecto pinza. Un detalle que las hace fáciles de almacenar.

Este aspirador de tapicerías es el producto que no sabías que necesitabas, pero que vas a adorar. Con sus más de 2.000 valoraciones positivas, 800 W de potencia y su gran poder de succión, te ayudará a limpiar tanto líquidos como sólidos de manera eficiente. Y no solo eso.

Su sistema de pulverización está diseñado para adaptarse a cada tipo de superficie y, además, sus múltiples boquillas de aspiración con cepillo se adaptan de manera sencilla a cada situación. También llega con un producto eficaz para borrar manchas

Esta cafetera está de moda por su rapidez y comodidad cada mañana. Con su pantalla táctil y controles muy intuitivos, no puede ser más fácil preparar un espresso o capuccino cremoso y sabroso en tu cocina.

Tiene doble espacio, para que puedas preparar dos tazas a la vez, si así lo deseas. También tienes un potente vaporizador para calentar tu leche en unos pocos pasos.

Además, cuenta con un amplio depósito de 1.5 L y otros accesorios muy útiles, como una bandeja calienta tazas para que el café esté siempre como recién hecho.

El electrodoméstico más comodo para las recetas más veraniegas. Desde gazpacho, zumo, batido hasta cremas más de invierno.

Un procesador de alimentos 3 en 1 que tiene vaso de 700 ml para hacerte los smoothies y llevarlos en el mismo recipiente y jarra de dos litros divina para hacer margaritas. Todo apto para el lavavajillas.

La potencia de 1200 W te ayudará con todos tus platos y podrás configurarla con hasta 5 programas.

Este colchón arrasa en Amazon por sus más de 85.000 valoraciones."El más cómodo", "excelente opción" o "experiencia muy positiva" son algunos de los comentarios que han dejado para su espuma viscoelástica totalmente firme para un descanso totalmente reparador. Descasarás toda la noche y te despertarás con las mejores sensaciones.

Con 135 x 190 cm y 20 cm de altura, también es el perfecto para los meses de verano, ya que te hará sentir más fresco que nunca gracias a la capa de té verde que incluye en su estructura.

Esta silla de gaming con diseño ergonómico es una magnífica opción por todas las comodidades que ofrece. Es reclinable, con reposapiés deslizable y almohada vibratoria lumbar que te da un plus de comodidad mientras juegas.

Diseñada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia, soporta hasta 130 kg, su ajuste de altura fácil y giro de 360 grados permiten movilidad sin esfuerzo.

Con la freidora de aire Moulinex disfruta de unos resultados más crujientes con poco o sin aceite. Ofrece un rendimiento un 57% más rápido que un horno clásico, para preparar platos más saludables y llenos de sabor en cuestión de minutos. Un ahorro en la factura de la luz y la compra de aceite que no puedes dejar pasar.

Tiene una capacidad XXL con sus 6,5 L para obtener resultados rápidos cocinando dos alimentos diferentes que estarán listos al mismo tiempo para hasta a 8 personas.

Las dimensiones de la cubeta son de 19,5 x 20,5 x 24 cm.

Con el separador Flexcook extraíble y el modo Sincronización Inteligente, puedes cocinar dos comidas completas de una sola vez.

Tiene, además, 8 programas automáticos de cocción (patatas fritas, nuggets, pollo asado, pizza, carne, pescado, verduras, postre) para que las comidas salgan siempre perfectas con un sinfín de opciones de cocción.

Plancha potente de vapor con un amplio espacio para 420 ml de agua y que solo tarda 30 segundos en calentarse. Conseguirás la ropa como nueva después de su uso, con una sola pasada y lo podrás usar en todo tipo de telas.

Tiene 3000 W de potencia y doble sistema antical y autolimpieza, para garantizar que trata bien la ropa.

Además, su potente vapor es capaz de eliminar virus y bacterias.