"Son las gafas de sol definitivas": así es el modelo más deseado (y que mejor sienta) de este verano

El regreso de las gafas de sol llamativas es imparable. Con su diseño audaz y favorecedor para todos los rostros, no es de extrañar que, tras una temporada de gafas minimalistas que apenas se notan, las gafas de gran tamaño hayan regresado con todo. Estas gafas no solo están arrasando en las pasarelas, ¡sino también en las calles!

Echa un vistazo a las últimas fotos en redes sociales -y sí, de paso, también hemos vuelto a la crema Cicaplast por María Pombo- para ver cómo se llevan las gafas grandes. ¡Son el toque perfecto para cualquier look! Y sí, se ven de cine. Al menos, las de The Foco Project.

Y es que esta marca ha logrado fusionar la elegancia de las gafas medianas con la actitud atrevida de las gafas maxi. Con monturas imponentes, líneas refinadas y detalles modernos, crean el equilibrio perfecto entre audacia y versatilidad. No pasarás desapercibido.

Además, el precio es increíble y ahora tienes una oferta exclusiva hasta agotar existencias:

¡10% de descuento! Solo tienes que usar el cupón: WOMAN al hacer tu compra.

Y no te engañes por el nombre del cupón: The Foco Project es una marca unisex. Estas gafas quedan perfectas tanto a mujeres como a hombres. Son 100% recomendadas. Así que si estás buscando darle un giro a tu estilo… no pierdas la oportunidad de lucir estas gafas (más ahora que pueden ser tuyas rebajadas).

Modelo Bari: la fusión perfecta entre tendencia y versatilidad

¡Míralas bien! El modelo Bari de The Foco Project lo tiene todo y más. Con un diseño ligeramente oversize que grita tendencia, estas gafas destacan por su montura gruesa de acetato tipo carey y sus varillas a contraste en color liso, creando una combinación única de sofisticación y modernidad.

Su estética elegante y atemporal las convierte en el accesorio perfecto para elevar cualquier look, ya sea casual o más formal. Bari no es solo una elección de estilo, es una declaración de moda.

Modelo Pompei: una apuesta sofisticada en línea con la temporada

¿Buscas algo que esté a la vanguardia, pero sin perder sutileza? Con una montura más fina que la de su hermano mayor, Bari, mantiene toda la fuerza de su diseño, pero con un toque más discreto.

Su acetato brillante de alta calidad y la elegante mezcla de colores contrastados no solo le dan una apariencia sofisticada, sino que hacen que sea increíblemente fácil de combinar con cualquier look. Si prefieres destacar sin hacer ruido, Pompei es tu compañero ideal para un estilo moderno y refinado.

Marsala: esta montura es una apuesta veraniega que invita al disfrute

¿Listo para dejar huella allá donde pisas? Las gafas Marsala tienen un diseño compacto, pero con una presencia que no pasa desapercibida. Su montura gruesa y doble bisel, combinada con un efecto carey mate multicolor, les da un carácter único que atrae todas las miradas.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su toque distintivo: lentes polarizadas en un elegante tono marrón que se alejan del tradicional negro clásico, aportando un aire fresco y sofisticado. Si buscas unas gafas que fusionen estilo, comodidad y originalidad, Marsala es tu opción ideal.

Elegante y sofisticado: así es el modelo de gafas Atenas que irrumpe con fuerza en el street style

Son la elección perfecta para cualquier ocasión: desde una jornada de trabajo hasta una salida con amigos o un evento especial. Su diseño, elegante y sofisticado, habla por sí mismo, sin necesidad de colores llamativos.

Gracias a su paleta de tonos versátiles, estas gafas se adaptan con naturalidad a cualquier estilo y, lo mejor de todo, destacan por sus cristales efecto maxi, que realzan y suavizan las facciones de tu rostro. Si buscas un accesorio que combine con todo, te favorezca y, además, te haga sentir único, Atenas The Foco Project es, sin duda, lo que necesitas.