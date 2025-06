Fórmulas para conseguir un bronceado rápido y sin ningún riesgo

El verano ya está aquí. Y muchos quieren llegar a la playa o a la piscina con un moreno envidiable recurriendo a métodos que, digamos, no son lo más beneficioso para la salud. Si bien es cierto que en los últimos años, se han vuelto a popularizar las cabinas de bronceado, estas están totalmente desaconsejadas por los dermatólogos.

Además, matizar que desde el año 2002 está prohibido el uso de este tipo de cabinas para menores de 18 años en España. De hecho, países como Brasil o Australia han prohibido su uso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica, incluso, el uso de las cabinas de rayos UVA como un factor de riesgo causante del cáncer de piel.

Lo recuerda el dermatólogo Eduardo Nagore, jefe del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología. (IVO): "Es equiparable lo que es el tabaco para el cáncer de pulmón".

El uso de cabinas rayos UVA, explica el doctor, "no da un moreno efímero, sino que proporcionan una sensación de color que no es real".

Los rayos UVA provocan una disminución de las defensas en la piel, producen daños en las células y el ADN, aumentando el envejecimiento. No tienen beneficios, sino que tienen riesgos

Sin embargo, en el mercado nos encontramos con productos que realmente son efectivos para proporcionar un bronceado efectivo (y duradero) sin poner en riesgo nuestra salud. Están igual de recomendados que la crema para eliminar arrugas de cuello y rostro.

Las otras consecuencias del uso de rayos UVA, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Fotosensibilización o alergia al sol . Es una reacción del sistema inmunitario que se puede presentar como urticaria solar, aparición de manchas rojas, erupciones como ampollas o fotoalergia (enrojecimiento o descamación).

. Es una reacción del sistema inmunitario que se puede presentar como urticaria solar, aparición de manchas rojas, erupciones como ampollas o fotoalergia (enrojecimiento o descamación). Fotofobia . La sensibilidad a la luz puede provocar erupciones cutáneas, fiebre, fatiga, dolor en las articulaciones y otros síntomas en personas con otras patologías previas.

. La sensibilidad a la luz puede provocar erupciones cutáneas, fiebre, fatiga, dolor en las articulaciones y otros síntomas en personas con otras patologías previas. Cataratas . Es una patología visual en la que el cristalino natural del ojo se vuelve nublado. Así, las personas que sufren cataratas ven las cosas borrosas, confusas o con menos color.

. Es una patología visual en la que el cristalino natural del ojo se vuelve nublado. Así, las personas que sufren cataratas ven las cosas borrosas, confusas o con menos color. Arrugas o manchas en la piel .

. Conjuntivitis. Es una alteración que se manifiesta por un aumento de las secreciones y los ojos rojos.

Hay que dejar claro que no hacen magia, pero sí preparan la piel y la protegen para después potenciar que el bronceado que logremos luzca más intenso y por más tiempo. En el caso de las pastillas solares, se deben tomar todos los días con bastante tiempo de antelación antes de la exposición solar.

Cápsulas orales de SunISDIN para preparar la piel

Estas cápsulas son la mezcla perfecta de antioxidantes, fotoprotectores y potenciadores de la pigmentación. Esta opción de SunISDIN es una de las opciones más completas.

En su composición contiene varios extractos vegetales (como el té verde o la vitis vinífera) así como vitamina C, E y selenio para potenciar los efectos antioxidantes. Y, por supuesto, también incluye una buena dosis de betacarotenos.

Los expertos recomiendan tomar estas pastillas un mes antes de comenzar a tomar el sol y mantener su consumo durante todos los meses de exposición activa. Para notar sus resultados, es recomendable tomar SunISDIN al menos durante tres meses.

Con ello, conseguirás no solo una impecable protección para la piel, sino que notarás como resultado un bronceado bonito, natural y duradero.

Por otro lado, estos suplementos están recomendados para aquellas personas con tendencia a las manchas cuando toman el sol, es decir, aquellas que tienen pieles claras y sensibles o las que padecen de alergia al sol. Además, la marca tiene una de las mejores cremas hidratantes con protección solar.

Algunos consejos previos… Este tipo de pastillas no son medicamentos . Aun así, deberemos de atender a las indicaciones que se especifiquen en cada tipo de pastillas y nunca tomar más dosis que la recomendada. Cualquier elemento en exceso (incluso el agua) puede causar estragos, por lo que es importante ceñirse a las instrucciones.

. Aun así, deberemos de atender a las indicaciones que se especifiquen en cada tipo de pastillas y nunca tomar más dosis que la recomendada. Cualquier elemento en exceso (incluso el agua) puede causar estragos, por lo que es importante ceñirse a las instrucciones. Como ya hemos dicho, en ningún caso las pastillas sustituirán a nuestro protector solar habitual, que deberemos seguir utilizando.

que deberemos seguir utilizando. Una dieta sana y variada nos podrá ayudar a coger color antes. Por ejemplo, muchas frutas (como la piña o la naranja) y verduras (como la calabaza y la zanahoria) son fuente de betacarotenos.

nos podrá ayudar a coger color antes. Por ejemplo, muchas frutas (como la piña o la naranja) y verduras (como la calabaza y la zanahoria) son fuente de betacarotenos. Es importante beber mucha agua para estar siempre hidratados y potenciar esta capacidad de la piel con estas pastillas.

Las cápsulas de Heliocare, aumenta la resistencia al sol

Heliocare es una de las marcas de referencia en protección solar y estas pastillas fueron pensadas para conseguir una protección completa a los rayos ultravioleta. Una que, a su vez, sirve para activar nuestra pigmentación acelerando el proceso de bronceado.

Estas pastillas están pensadas para aquellas personas sensibles al daño solar, blancas de piel o propensas a quemarse o a que le salgan manchas.

Nos servirán para ofrecer protección y un gran efecto antioxidante en los meses de sol más intensos (gracias a su sistema Fernblock), a la vez que nos ayudan a coger color evitando las manchas solares en nuestra piel.

Entre sus componentes encontramos algunos de nuestros recomendados como Polypodium leucotomos, la vitamina C y E para potenciar sus efectos antioxidantes. Con estas pastillas podremos prevenir también la deshidratación de la piel o la formación de arrugas.

Presume de una tez morena con ayuda de los autobronceadores

Si se prefiere por otro tipo de productos, de quita y pon, podemos optar por autobronceadores.

Son cosméticos que se destinan para colorear la piel sin generación alguna de melanina. Están basados en un principio activo que se conoce como dihidroxiacetona (DHA) y que al reaccionar con las proteínas del estrato córneo, que es la capa más externa de la piel, acaba dando lugar a melanoidinas, que son las que hacen parecer que estamos bronceados.

Es importante que tenga en cuenta que este producto no nos bronceará más que por unos días. Además, entienda que no protegen frente a la radiación solar por lo que no son sustitutivos de cremas protectoras.

Si se prefiere por otro tipo de productos, de quita y pon, podemos optar por autobronceadores.

El autobronceador con el que conseguir un moreno natural fácilmente

Es el primer tratamiento corporal autobronceador que es rico en DHA y 100% natural. Además de conseguir su principal objetivo, el de broncear la piel, aporta grandes beneficios a nuestra piel gracias a su brillo e hidratación.

Previene las machas ya que su secado es extremadamente rápido y no provoca tonos anaranjados tras aplicar el tintado.

Es apto para rostro y cuerpo, dejando en cualquier zona un moreno duradero.Sus ingredientes son de origen natural y sin opción de irritaciones en la piel.

Además, ha sido capaz de evitar la producción de malos olores, algo común en muchos otros bronceadores, gracias a su fragancia de mango y guayaba.

Gotas autobronceadoras de Collistar: las más recomendadas

¿Cómo aplicar los autobronceadores? Para que el resultado sea uniforme, has de saber que en brazos y piernas hay que aplicar el autobronceador en sentido descendente, del hombro a las muñecas y de cadera a tobillos, deslizando una pequeña cantidad hasta los dedos de manos y pies. Además, en zonas rugosas como talones o codos, para evitar la acumulación de producto y la hiperpigmentación, una buena idea es cubrirlas previamente con crema hidrante. Si lo que queremos es disimular manchas, prueba a aplicar una capa de vaselina antes de echarte el autobronceador. También es conveniente hidratar bien la piel, más aún si tienes la piel seca. Termina lavándote bien las manos con agua y jabón para que no queden restos.

Cómo proteger el pelo del sol

El cabello está cada día expuesto a una serie de agresiones como el cepillado, la fricción o la coloración. Además, en verano ese daño se ve aumentado por las altas temperaturas y la acción del sol, con su radiación UV.

No solo está descolorido, seco y mate a la vista, sino que realmente ha sufrido una pérdida de vitalidad, tiene las puntas abiertas, está frágil, incluso acusa cierta pérdida de masa.

Usando un protector capilar se puede evitar la destrucción de proteínas del cabello, aumentar la retención de agua y prevenir la foto-oxidación, manteniendo un cabello vital y brillante.

¿Qué hace un protector solar capilar? Proteger de los rayos UV, sal y cloro. Ayudar a reparar y sublimar la fibra capilar. Aportar al cabello hidratación y flexibilidad. Minimizar la pérdida de color. Evitar la rotura.

Bruma capilar Nuxe para proteger la melena del sol

Protege tu cabello y cuero cabelludo de la sal, el cloro y el sol con la leche protectora Nuxe. Está pensada para todo tipo de cabellos. Incluso los teñidos. Además, con su aplicación, conseguirás hidratar y nutrir en profundidad el cabello, instando a que se cierren las puntas. Dotándolas de un tacto y una textura más suave.

Acondicionador de Revlon con acción desenredante

El acondicionador Revlon sin aclarado ayuda a hidratar y proteger la melena de los filtros UV. Está diseñado para todo tipo de melenas. Eso sí, al igual que sucede con las cremas con protección solar, es importante reaplicarlo varias veces durante la exposición solar para así evitar quemar el cuero cabelludo o dañar el cabello.

También puedes consultar el spray desenredante más buscado para un cabello fuerte.

Por qué es importante aplicar aftersun después de tomar el sol

Regenerar los tejidos, reducir el riesgo de envejecimiento y disminuir la sensación de ardor, son algunos de los cuidados extra que nos aportan los aftersun.

Estos productos, que suelen aplicarse después de tomar el sol, cuentan con fórmulas descongestivas, regeneradoras, hidratantes y antioxidantes. Contribuyen de forma mucho más completa a que la piel recupere elasticidad y los niveles normales de agua, que si utilizamos una crema hidratante para recomponer la piel luego del día de sol.

Siempre es recomendable aplicar este tipo de productos tras una ducha reparadora de agua tibia, aún en las zonas de nuestro cuerpo que no hayan estado bajo la exposición del sol, recordemos que el cloro y la sal también hacen de las suyas.

Aftersun Ecran para mimar y reparar la piel

Una de las marcas que pone su apuesta en la innovación dentro de la cosmética, ha desarrollado para su aftersun, el complejo Cellular Repair Complex que contiene entre otros ingredientes vitamina E y pro vitamina B5.

Además de recuperar la piel del daño solar, previene el envejecimiento y proporciona un alivio inmediato para las pieles enrojecidas en exceso.

Incluso es utilizada en algunos casos de pieles con alergias o intolerancias al sol.

El mismo complejo de rápida absorción, repara, hidrata y contribuye a mantener el bronceado por más tiempo.

Como aplicar correctamente el after sun Darse una ducha de agua tibia, ayudarás a liberar temperatura corporal acumulada por la exposición al sol.

ayudarás a liberar temperatura corporal acumulada por la exposición al sol. Inmediatamente después de la ducha, aplica el after sun sin haber aplicado otros productos previamente en la piel.

previamente en la piel. Masajea delicadamente , es la clave para que el producto penetre en la dermis además de contribuir al alivio con una sensación relajante.

, es la clave para que el producto penetre en la dermis además de contribuir al alivio con una sensación relajante. Un truco es guardar el after sun en la nevera , es ideal para los primeros días de exposición al sol, o si nuestra piel tiende a enrojecerse más de lo normal. El producto frío aporta una sensación extra calmante y de frescura.

, es ideal para los primeros días de exposición al sol, o si nuestra piel tiende a enrojecerse más de lo normal. El producto frío aporta una sensación extra calmante y de frescura. No restringas su uso solo cuando te “quemas”, por más que no tengas enrojecimiento tu piel siempre sufre luego de una exposición solar.

solo cuando te “quemas”, por más que no tengas enrojecimiento tu piel siempre sufre luego de una exposición solar. Si tu piel se ha enrojecido más de la cuenta, al cabo de un par de horas puedes repetir su uso . Incluso, no esperes a que el día de playa termine y aprovecha entre los descansos para comer, para darte una ducha y aplicarte el afer sun, evitarás que tus hombros y espalda sufran a la hora de ir a la cama.

. Incluso, no esperes a que el día de playa termine y aprovecha entre los descansos para comer, para darte una ducha y aplicarte el afer sun, a la hora de ir a la cama. No suspendas su uso a la vuelta de las vacaciones. Muchos de las cremas post solares, tienen la función de prolongar el bronceado y, sobre todo, evitar que la piel se “pele”.

Muchos de las cremas post solares, tienen la función de prolongar el bronceado y, sobre todo, evitar que la piel se “pele”. No utilices el del año pasado, por más que te haya sobrado más de medio envase. A lo igual que sucede con los protectores solares, estos productos tienen una vida útil de alrededor de un año, pasada esa fecha pierden sus propiedades

Gel de aloe vera con ácido hialurónico de Satin Naturel

Una excelente opción para los que preferimos las opciones más naturales y respetuosas con el medio ambiente al momento de cuidarnos.

Fabricado con un 97% de aloe vera, de ahí su alta concentración en aloe vera, un zumo que se extrae del gel de la hoja, con el debido cuidado de extraer la aloína, un compuesto dañino que se encuentra entre el gel y la hoja exterior.

Vale la pena destacar que las hojas se cosechan a mano, volviéndolo un producto fabricado con total cuidado para nuestra piel.

El gel hidrata y nutre la piel, además de actuar como un calmante. Se absorbe con mucha facilidad y no deja residuos ni sensación “pegajosa”.

Entre otros ingredientes, el Satin Naturel cuenta con espirulina, poderosa en nutrientes, que actúa como antioxidante y que retiene la humedad de la piel; el pantenol, que contribuye a la no aparición de arrugas; y el exquisito aroma de aceite de jazmín, que además de sus propiedades deshidratantes, promueve una sensación de bienestar, placer y frescura.