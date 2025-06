¿Cansado de lo mismo? Estas series de estreno de Movistar Plus+ cambiarán tus tardes de sofá y por 4,99 euros al mes

La serie que todo el mundo esperaba ya está aquí. 'Los sin nombre' ha aterrizado en Movistar Plus+, y créenos, no es lo único que te espera. La plataforma sigue sumando estrenos, eventos en directo y contenido exclusivo para que no te falte nada.

Tras dejarnos con la boca abierta con títulos nominados (y ganadores) de los Premios Goya y Óscar, como Emilia Pérez, y con los clásicos más épicos Barça-Real Madrid de esta temporada, junio sube la apuesta.

En efecto, sabedores de que los contenidos de Movistar Plus+ no dejan de sorprender cada mes, medita si cambiarte a una suscripción anual: solo cuesta 99,90 €. Es decir, a cambio de pagar 10 meses, tendrías todo el año. Si sí, como lo estás leyendo, ¡será como si tuvieras dos meses gratis!

Además, al permitir dos reproducciones simultáneas, puedes compartir tu cuenta con algún amigo o familiar, lo que se traduciría en pagar la mitad menos de 50 euros por todo el año. Todas ellas, sin permanencias y sin importar el teleoperador que tengas.

Así que, ya sabes, ve calentando porque lo que viene es puro espectáculo.

'Los sin nombre': llega por fin a la cartelera de Movistar Plus+

Junio se despide con una de las series españolas creadas por la plataforma más esperadas de la temporada. Con un elenco de nivel, Miren Ibarguren, conocida por sus exitosos papeles en comedias, se atreve con este thriller en el que está acompañada por Milena Smit y Rodrigo de la Serna, los otros dos grandes nombres en esta serie coral.

Basada en la novela del británico Ramsey Campbell, llega a la pequeña pantalla este thriller psicológico que llega a la pantalla pequeña que también tiene una película de 1999. Casi tres décadas después, vuelve a contarse la historia de Claudia y Ángela a lo largo de seis capítulos de unos 50 minutos de duración cada uno.

Una historia de suspense de una madre que, siete años después de que asesinaran a su hija, una llamada vuelve a sacudir su vida: "Mamá soy yo, ven a buscarme". Un caso que se reabre con el objetivo de descubrir toda la verdad.

Más allá de 'Los sin nombre': todo el contenido que podrás disfrutar de manera exclusiva y por solo 4,99 euros

Más allá de espectaculares estrenos o de competiciones deportivas sensacionales, la realidad es que ser cliente de Movistar Plus+ presenta muchas ventajas. Por 4,99 euros al mes (los tres primeros) si optas por la tarifa mensual... podrás acceder a un gigantesco catálogo.

Las series Movistar Plus recomendadas: las que todo el mundo busca

'La Mesías', una miniserie perfecta para el día a día

Es una serie que, centrado en una banda de pop cristiano, integrada por cinco hermanas, sacude la vida de Enric, un hombre atrapado en las sombras de su infancia, marcada por el fanatismo religioso y la influencia opresiva de una madre con delirios mesiánicos. Sencillamente: adictiva.

'Querer', una miserie repleta de intriga

Tras 30 años de matrimonio, Miren rompe con su vida conyugal al acusar a su esposo de violación continuada. La denuncia sacude a sus hijos, quienes se ven obligados a tomar partido: creer a su madre o defender a un padre que clama su inocencia. Un conflicto familiar que se entrelaza con la batalla judicial.

'La canción': Patrick Criado y Carolina Yuste juntos en pantalla

Si hay un año de Eurovisión que todos los españoles recordamos, ese es el de Massiel en 1968. Patrick Criado y Carolina Yuste protagonizan esta miniserie con aires de thriller que narra el azaroso camino hasta la victoria histórica de Massiel.

Una frenética historia de una epopeya musical y política en tres capítulos. A medio camino entre ficción y realidad, plasma una carrera a contra reloj contada desde los implicados anónimos y las 'tripas' del proyecto por conseguir a toda costa un objetivo que terminaría haciendo historia pese a tenerlo todo en contra.

'El mercenario': el éxito de abril

Fue lo más esperado de abril, 'El Mercenario' es un retrato realista y de cerca de la guerra, siguiendo a José Espinosa, un mercenario español que narra en primera persona su vida en la trinchera durante la Guerra de Ucrania.

Durante dos años, las cámaras de Movistar Plus+ han seguido los pasos de este mercenario en la trinchera. ¿Resultado? Una emocionante historia de horror. La misma donde se puede ver, la realidad alejada de filtros, las consecuencias de la guerra, la crudeza del estrés postraumático y las dificultades a la que se enfrentan los que llegan a casa.

¿Qué incluye la suscripción de Movistar Plus+?

Como ya sabrás, Movistar Plus+ tiene una larga lista de contenidos que puedes disfrutar. Lo que más destaca es:

Un año completo de cine , con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español.

, con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español. Con todas nuestras series originales y las mejores internacionales .

. Los documentales más relevantes del panorama nacional e internacional . Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y más de 80 canales, incluidos los canales en abierto con calidad digital.

. Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y más de 80 canales, incluidos los canales en abierto con calidad digital. Un año lleno de deporte , empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION.

, empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION. Los mejores partidos y mejores momentos.

Otros estrenos de Movistar Plus+ para el mes de junio

En Movistar Plus+ tienes un amplio catálogo de series, películas o documentales, el cual no para de añadir títulos. A la llegada de 'Los sin nombre' en la plataforma, este mes se han sumado otros muchos contenidos que vas a estar deseando empezar. Contenidos que estarán en exclusiva y que no vas a poder disfrutar en otro lugar.

'Miss Austen': la nueva ficción de época

Este 2025 es un año muy especial para todos los admiradores de Jane Austen. Se cumplen 250 años del nacimiento de una de las autoras más queridas de la literatura inglesa, y los homenajes no se han hecho de esperar.

Esta miniserie de cuatro capítulos de la BBC promete conquistar tanto a los seguidores de la escritora como a los que se interesan por los dramas históricos. La serie no se centra directamente en la autora, sino en una figura clave en su vida: su hermana mayor, Cassandra Austen. A quien tantas cartas escribió Jane y que, sin conocer su explicación, su propia hermana quemó.

'Pedro x Javis': Un homenaje a la carrera de Pedro Almodóvar

Para los amantes del universo de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi se reúnen con su máxima referencia: Pedro Almodóvar, para hacer un homenaje a la carrera del cineasta manchego. A lo largo de tres capítulos, los tres cineastas repasan la vida y filmografía de Almodóvar durante más de 40 años de trayectoria.

Un homenaje a Pedro Almodóvar que incluye la recreación de momentos icónicos y números musicales a cargo de Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Luz Casal o Antonio Banderas entre otros.