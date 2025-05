¡Encontrado!: este spray de 16 euros ha sido mi salvación (y la de mi perro) contra las garrapatas

Por fin podemos decir que ha llegado el verano, y con él, las tardes enteras en la calle. Muchos optan por paseos en entornos naturales, sobre todos, los que tengan perros. Y si bien todo parece muy bonito... con el calor también reaparecen los insectos. Mosquitos, cucarachas, moscas... Pero hay uno que tiene especial predilección por las mascotas: las garrapatas.

No importa cuánto lo cepilles o cómo de limpio esté: basta con una pequeña excursión o incluso un paseo por zonas ajardinadas para que vuelva a casa con algún visitante no deseado. Y lo peor no es solo lo molesto que resulta, sino los riesgos que implican: infecciones, enfermedades, y en muchos casos, una factura del veterinario que no esperabas.

Después de probar collares antiparásitos, pipetas, pastillas y hasta remedios caseros, lo cierto es que no todos los productos cumplen lo que prometen. Algunos funcionan unos días, otros parecen no hacer absolutamente nada. Por eso, dar con un spray eficaz, duradero y fácil de aplicar, se ha convertido en una prioridad para muchos dueños responsables.

La buena noticia es que sí hay sprays que funcionan, y no hace falta dejarse un dineral.

El spray natural con el que protegerás todo de las garrapatas

Hemos dado con la solución definitiva: spray natural y sin químicos agresivos, apto tanto para humanos como para animales.

A diferencia de la gran mayoría de repelentes, este no te dejará un olor horrible al olfato, gracias al geraniol, aprobado para su uso como insecticida y repelente. Este es un monoterpenoide y un alcohol, que compone una gran parte de los aceites esenciales de las citronelas y las rosas. Y, uno de sus usos más populares es en los repelentes antinsectos, como en este que te va a salvar la vida.

El spray de RepellShield es un repelente vegano y libre de crueldad animal, formulado con ingredientes activos naturales como el geraniol, extraído de plantas, y conocido por su eficacia como repelente de insectos.

Su principal ventaja es su versatilidad: este spray contra las garrapatas puede aplicarse directamente sobre la piel, la ropa, el calzado o incluso sobre el pelaje de perros. Esto lo hace ideal para paseos por zonas boscosas, acampadas o excursiones al aire libre, donde el riesgo de contacto con garrapatas es mayor.

Protegerás también tu casa

Si ya te has protegido a ti, tu familia y mascotas… es el turno de la casa y los muebles sin preocuparte por las manchas. Este spray contra garrapatas no contiene DEET ni pesticidas químicos, lo que lo convierte en una opción segura para hogares con niños, mascotas o personas con piel sensible.

El spray viene en un envase de 250 ml con difusor, lo que facilita su aplicación uniforme. Además, su aroma es agradable, con un toque herbal y fresco, muy alejado del olor químico de otros repelentes tradicionales.

Protege tu ropa con este spray de permetrina

Frente a otros ingredientes químicos, la permetrina no solo repele, sino que también mata al ser un insecticida. Esta opción, más que prevenir, cura desde la raíz. Ahora bien, sprays que contengan este químico solo se pueden usar sobre la ropa y objetos, nunca sobre la piel.

Con tan solo una aplicación, tendrás toda tu ropa de senderismo protegida hasta un mes, dependiendo del número de lavados. Evita las molestas picaduras de estos parásitos y protege de las enfermedades transmitidas por estos insectos.

Tu mascota es lo primero: este collar antiparásitos

El uso de sprays repelentes como este no excluye otras medidas preventivas, pero sí puede ser un complemento fundamental. Ahora bien, una medida preventiva es siempre tener a tu perro o mascota protegida con un collar antiparásitos, que ofrezca protección duradera pero localizada, y cubren todo el cuerpo del animal.

Este collar es uno de los favoritos en Amazon. Con más de dos mil ventas el mes pasado, este collar antiparásitos protegerás a tu mascota en todo momento de las pulgas, garrapatas, larvas, piojos y mosquitos. Con una duración de 8 meses de protección.

Además, este collar es impermeable, por lo que no tendrás que preocuparte si tu perro opta por darse un chapuzón en el río.

Este repelente ultrasónico tendrá tu casa limpia de plagas

Si eres de esos que tiene problemas con los olores, o si tienes mil cosas en la cabeza, este repelente ultrasónico puede salvarte de más de un susto.

Este dispositivo actúa como un eficiente repelente de insectos y roedores, asegurando un hogar libre de plagas. Cuenta con tres modos inteligentes de uso adaptables dependiendo de la estancia en donde se coloque.

Los repelentes de plagas ultrasónicos no son una solución inmediata a los problemas de plagas. Eso, sí tienes que ser paciente y dar 4 a 5 semanas de margen para que las plagas sean afectadas por las ondas sonoras emitidas por el dispositivo.