Esta mochila isotérmica superventas es la nevera más cómoda para llevar de viaje en verano

La nevera es uno de los complementos más imprescindibles para el verano. A la playa, a la piscina, a la montaña... en todas tus excursiones (puedes consultar los imprescindibles para cualquier excursión en el campo) buscas llevarte la bebida más fresca con comida que sobreviva a las altas temperaturas.

No obstante, algunos de los modelos de nevera más comprados pueden ser difíciles de transportar. Con solo una asa dura o una larga correa, parece un bulto más para añadir en tu paseo.

Por eso, hemos encontrado para ti la opción más cómoda que cada vez más gente busca son las mochilas nevera que mantienen el frío y son más fáciles de llevar a cualquier rincón. Puedes llevar contigo el mini ventilador portátil que es el mejor remedio para acabar con el calor.

Uno de los modelos más recomendados es de la marca Lifewit, que ahora tiene un descuento que permite comprarla por solo 30 euros.

La mochila nevera con hasta 12 horas de refrigeración

Esta mochila de refrigeración es una bolsa isotérmica para mantener la temperatura de los alimentos mientras vas de pícnic o a comer a la playa.

El revestimiento interior está hecho en papel de PEVA de grado alimenticio y acolchado con espuma EPE de 8 mm que proporciona una gran resistencia térmica durante 12 horas.

Además, la tela exterior de color gris es también resistente al agua y a la suciedad.

La capacidad total es de más de 21 litros, lo que permite almacenar hasta 30 letras de bebida para tener siempre fresca.

También tiene varios bolsillos para llevar la cartera o servilletas y dos mallas a los lados para botellas o paraguas.

Consejos de utilización para la mochila nevera mejor valorada

La mochila isotérmica no enfría de manera eléctrica los alimentos y las bebidas, sino que los mantiene en su temperatura original.

Por eso, es muy importante que, todo lo que desees llevar de viaje, haya estado anteriormente refrigerado o calentado, según lo que desees conseguir.

Para ir a la playa o de excursión y tener siempre agua fría, esta debe haber pasado la noche en el frigorífico.

Además, se recomienda introducir placas de hielo que hayan estado antes en el congelador, ya que mantendrán el frío en el interior más tiempo.

Otra opción directamente es volcar hielo entre las bebidas. El hielo durará hasta 12 horas sin derretirse.

Mochila nevera resistente y muy recomendada

Los usos para esta mochila son infinitos ya que, además de poder plegarse para caber en cualquier maleta, también puede usarse como mochila normal para almacenar otros productos de necesidad.

Por eso, en las valoraciones de Amazon, donde tiene el visto bueno de más de 6.000 clientes con 4,5 estrellas sobre 5 de puntuación, muchos han compartido los diferentes usos:

Para llevar agua siempre fría al Camino de Santiago.

Transportar comida a sitios recónditos donde no se podía comprar.

Pasar ocho horas en la playa.

Así lo ha contado José Manuel: "Nevera estupenda para ir a la playa con las manos libres. La media es de 8 horas en la playa, y sin problemas de bebidas calientes.

Material de la nevera increíble, asas resistente, no tiene pérdidas de agua si llevas hielo. Se acabó de ir chorreando agua".

"La nevera es supercómoda, tiene el tamaño perfecto para que sea fácilmente transportable incluso durante largas caminatas", explica David: "La utilizamos para el Camino de Santiago, senderismo, rutas de playas... Después de mucho uso sigue intacta".

"Lo cambia todo porque la típica nevera rígida y muy pesada te obliga a estancarte, esta te permite seguir adelante con tu camino como si fueses sin carga alguna, una maravilla", añade.

Alternativa para los que prefieren nevera tipo bolso

Si prefieres llevar tu nevera tipo bolso y no necesitas tanta capacidad como el anterior modelo, esta opción de más de 13 litros te encantará. Aislada y resistente al agua, esta bolsa está hecha de poliéster 500D, totalmente duradero y resistente.

Con su asa superior reforzada y acolchada con espuma, tendrás un buen agarre para llevar las bebidas o alimentos pesados, que se mantendrán en la mejor temperatura. También puede presumir de una gran capacidad, con su compartimento superior para seis latas y el inferior para ocho. Estos espacios están separados, por si no has cerrado bien tus provisiones, que no haya riesgo de derrames.

Su correa es ajustable y desmontable, lo que te da tres formas diferentes para llevar el almuerzo: con la mano, la muñeca o en el hombro. Una opción versátil que aprovechar al máximo.