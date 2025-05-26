Silencioso, con control por voz y perfecto para alergias: así es el purificador de aire que necesitas

Aunque ya estemos en junio, muchas personas seguimos notando los efectos de la alergia como si estuviéramos en plena primavera. Y no es casualidad. Las lluvias de abril y el mal tiempo durante las primeras semanas de mayo han provocado una floración prolongada y un repunte de los niveles de polen en el aire. Ni en casa hemos estado protegidos. Ante esto, los purificadores de aire se han convertido en el gran aliado para mejorar el confort dentro del hogar.

Además de combatir los alérgenos, también ayudan a eliminar partículas contaminantes, ácaros, polvo y olores. Una inversión cada vez más popular en hogares con niños, mascotas o personas sensibles a los cambios de estación. Si ni con la mosquitera consigues librarte de todo el polen... un purificador de aire terminará por sellar tu casa.

Si ya te has hecho con el ventilador de techo perfecto, y quieres disfrutar de una tarde maratón con las mejores series cortas. Este purificador de aire hará que te olvides también de los estornudos y los ojos hinchados.

¿Qué beneficios tiene un purificador de aire?

Como su propio nombre indica, mejora la calidad del aire, creando un ambiente más limpio y saludable. Además, al eliminar los contaminantes del aire, puede reducir los síntomas de alergias estacionales y mejorar la respiración en personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Y, si a esto le suma que puede eliminar los malos olores como el humo del tabaco, se convierte en un dispositivo esencial en todas las casas. Y, que cuenta con modelos compactos que apenas te ocuparán espacio.

Este purificador de aire es uno de los más vendidos en Amazon y no es para menos. Incorpora un sistema de filtrado de tres capas que incluye prefiltro, filtro HEPA H13 y filtro de carbón activado. Esta combinación permite eliminar hasta el 99,97 % de las partículas de hasta 0,3 micras, como polvo fino, polen, caspa de mascotas e incluso humo.

Todo esto sin necesidad de generar ozono ni otros elementos perjudiciales para la salud.

Además, el diseño cilíndrico purifica el aire en todas las direcciones y se entrega aire limpio a toda la habitación con motor eléctrico de alta velocidad, lo limpia en una cobertura de 35 m² en menos de 30 minutos. O, en el caso de una habitación de 17 m², refresca el aire hasta cinco veces en una hora.

El purificador de aire que controlarás a través de Alexa

Uno de sus puntos fuertes es su funcionamiento ultrasilencioso: en modo reposo apenas emite 24 dB, lo que lo hace perfecto para usar por la noche sin que interrumpa el sueño.

Además, este Levoit es un purificador inteligente: puedes controlarlo desde el móvil a través de la app VeSync, programarlo, ajustar la velocidad del ventilador o incluso manejarlo con la voz gracias a su compatibilidad con Alexa y Google Assistant. Todo con una interfaz intuitiva y un diseño moderno que encaja con facilidad en cualquier rincón de la casa.

Por si fuera poco, cuenta con temporizador, bloqueo infantil y sensor de calidad del aire, lo que permite ajustar su funcionamiento en función de las necesidades reales del ambiente.

Y si buscas garantías, está certificado por organismos como ECARF y Energy Star, lo que lo convierte en una opción fiable, segura y de bajo consumo.

El purificador de aire de Philips, para habitaciones grandes

Si buscas un purificador para estancias grandes, el modelo de Philips es una de las mejores en relación calidad-precio. Y es que, por algo más que el modelo anterior tendrás tu casa protegida (habitaciones de hasta 44 m²).

Equipado con un sistema de filtración de tres capas, el Philips Serie 600 elimina eficazmente partículas ultrafinas, alérgenos, gases y olores. Su potente flujo de aire permite limpiar el ambiente en menos de 17 minutos, proporcionando un entorno más limpio y fresco en poco tiempo.

Una de las características destacadas de este modelo es su sensor inteligente, que detecta y responde automáticamente a los cambios en la calidad del aire. Además, su funcionamiento silencioso (19 dB) asegura que pueda utilizarse durante la noche sin perturbar el descanso.

A diferencia del modelo anterior, este tan solo puede controlarse a través de la aplicación propia de Philips. En esta, podrás comprobar la calidad de aire y conocer los niveles de contaminación del aire de tu casa.

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