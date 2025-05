Estos son los zapatos que más se llevan esta primavera-verano (y están más baratos que nunca)

Muchos días el mayor problema para ir a la oficina está en elegir el calzado. Uno que te sea cómodo para las jornadas eternas y que no sea el mismo de todos los días. Ahora bien, cuando llega el buen tiempo siempre está la duda: ¿cambiar directamente del botín a la sandalia? Según los expertos, esto no es lo recomendable. El pie necesita un proceso de adaptación. En esta transición, zapatos como los mocasines, náuticos o bailarinas salen a escena como mejor aliado.

Este estilo de calzado abarca todos los gustos, desde a quienes les gusta el zapato plano hasta quienes aman las plataformas. Como en cualquier prenda, no todas las marcas o modelos son de la misma calidad. Y, cuando hablamos del calzado, siempre buscamos la máxima calidad aunque eso suponga gastarse más.

¿Te imaginas encontrar la mejor calidad y por un precio más que asequible? Desde Shopping os dejamos varios modelos para el entretiempo que están arrasando y lo mejor de todo... ¡rebajados!

El náutico básico de cualquier armario

El náutico de Benavente es un modelo diseñado para quienes buscan durabilidad y estilo atemporal. Fabricado en piel engrasada de alta calidad, ofrece un acabado resistente y flexible que se adapta a la forma del pie con el uso. Su diseño con costuras reforzadas y ojales metálicos proporciona un toque clásico y sofisticado.

Gracias a su suela de goma flexible y antideslizante, garantiza una pisada firme y segura en cualquier superficie. Ideal para un look más casual o más formal, este náutico es un imprescindible en cualquier armario. Calidad y confort en un mismo calzado, y por menos de 60 €.

No esperes a conseguir los tuyos, están disponibles desde la talla 39 a la 45.

Geox: elegancia y frescura

La marca Geox es reconocida a nivel mundial por sus productos de gran calidad. Con su lema 'Geox, el zapato que respira' es el primero que todos buscan si quieren un calzado cómodo y transpirable. Dentro de su amplia gama de modelos estos prometen por su precio...

Los mocasines diarios en verano

A diferencia de otros mocasines duros, los de Geox de cuero se amoldan mejor al pie y son más suaves. Frente a un diseño más compacto del náutico, los mocasines son una opción algo más sencilla y discreta. Un estilo impecable y el máximo bienestar las 24 horas del día.

La suela de goma garantiza confort y bienestar durante todo el día. Esta combina una membrana transpirable e impermeable para regular la temperatura y manter los pies secos.

Disponible en cinco colores, te costará elegir tu favorito, ya que todos son en colores combinables tanto con un vestido midi, la chaqueta que conquista a mujeres de 20 a 50 años, o para una cena especial.

El mocasín de Geox más elegante para ellas a precio mínimo

Seguimos con este mocasín que llevarás todos los días a la oficina y que, además, tendrán una segunda vida gracias a su versatilidad. La alternativa perfecta para todas que odian los tacones, pero que en eventos formales se requiere un calzado más arreglado.

El mocasín Annytah Moc tiene un estilo clásico y apto para cualquier evento, perfecto para dar el toque final a los looks de todos los días. De piel lisa, presenta una hebilla en la parte delantera.

Por su fuera poco, este diseño ofrece una amortiguación óptima y protege contra choques y esfuerzos. Un zapato muy ligero para dar una mayor libertad de movimiento.

El mocasín de Geox para hombres

A diferencia de otras prendas unisex, el calzado entre hombres y mujeres no es el mismo. No solo por la talla sino también por el estilo. Si buscas unos mocasines a tu novio, padre o hermano, esta oportunidad no la querrás desperdiciar.

New Damon es un mocasín de hombre de estilo clásico que, gracias a su punta ancha, ofrece un confort óptimo. De piel lisa, es el calzado perfecto para dar el toque final a los looks de cada día.

La bailarina: un calzado más sencillo, elegante y fresco

Si eres más de bailarinas no te preocupes, que también tenemos el modelo perfecto para que lleves a la oficina ahora que empiezan a subir las temperaturas.

Sencilla, cómoda, plana y fresca. Todo en un simple calzado que podrás llevar todo el día sin preocuparte de las rozaduras.

La diferencia frente a otras se ve fácil a la vista. Fabricada en material textil, forma un bonito trenzado del que seguro te enamorarás. Además, también puedes conseguir tu par de bailarinas en negro, para que sí o sí, te combine con todos tus looks de oficina.

Ambos modelos están disponibles desde la talla 36 a la 41.