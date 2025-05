10 opciones de juguetes para regalar en la Primera Comunión: acertarás seguro

La Primera Comunión es un momento inolvidable en la vida de un niño, y elegir el regalo adecuado puede marcar la diferencia. Más allá de los obsequios tradicionales, los juguetes se han convertido en una opción cada vez más popular, ofreciendo diversión, aprendizaje y recuerdos duraderos.

En la actualidad, el mercado ofrece una amplia gama de juguetes que combinan tecnología, creatividad y entretenimiento. Desde robots educativos y cámaras instantáneas hasta juegos de mesa y construcciones LEGO, hay opciones para todos los gustos y edades. Estos regalos no solo entretienen, sino que también fomentan habilidades como la lógica, la coordinación y la imaginación.

Desde el principio de la historia, cuando una comunión o un bautizo tiene lugar, los invitados acuden con un regalo. Sea como sea y fuera la época que fuera.

Comunión: ¿Cuál es su origen?

Se considera que es la Última Cena de Jesucristo con los Apóstoles el principio de este ritual como un acto ceremonial y sacramental, pero tiene su origen en el año 1215, en el Concilio de Letrán, cuando se decidió que «los menores que hayan alcanzado la edad de discreción, entre doce y catorce años recibirán el sacramento». Pero tardó en asentarse socialmente dentro de la vida de los cristianos y no fue hasta el siglo XX cuando empezó la comunión a ser relevante.

Los mejores juguetes para regalar en la Primera Comunión

Desde Shopping, te presentamos una selección de los mejores juguetes para regalar en la Primera Comunión, pensados para sorprender y alegrar a los más pequeños en su día especial.

El kit completo del Juego del calamar

La segunda temporada del Juego del Calamar con el que comenzamos el año no dejó a nadie indiferente. En esta, salieron nuevos juegos a la luz entre los que conquistó el Gonggi. Su objetivo principal, lanzar las piedras al aire y recogerlas del suelo mientras las demás sigue en el aire. Ideal para competir contra amigos y ver quién es el mejor.

Además, en este kit podrás jugar al resto de juegos coreanos de la serie, jugando una gymkana por equipos que te tendrán entretenido la tarde entera.

Tablero de ajedrez de AILI

Es uno de los regalos más clásicos y que más de uno espera. Después de que volviera a estar de moda el año pasado tras éxito increíble de la serie Gambito de Dama, sigue siendo una buena opción para que los pequeños de la casa desarrollen estrategia de juego. Ademñas del ajedrez, cuenta con las piezas de damas y backgammon.

En el caso de este modelo, hablamos de un ajedrez magnético, diseñado en madera con piezas acabadas en metal. Además, su diseño le permite plegarse de un modo cómodo para ser guardado o trasladado sin ningún problema.

Una opción realmente interesante para regalar en la Primera Comunión.

Gafas de Realidad Virtual

Un regalo para los que prefieren optar por un regalo más moderno y con un uso avanzado de la tecnología.

Se puede utilizar tanto para disfrutar de diferentes videojuegos de realidad aumentada o para aprender gracias a actividades de gamificación.

En el caso de este modelo, número 1 en ventas, alejado de los desarrollados por grandes compañías y que se centran casi al 100% en sus plataformas, le permitirá navegar por un buen puñado de referencias en busca tanto de videojuegos como lecciones. Un juguete que disfrutarán tanto los pequeños como los mayores.

Perro robot de Lexibook

El mejor amigo del niño… ¡es un robot! Quizás no, pero puede ser una buena alternativa para testar como se comprenden la responsabilidad de las mascotas y el disfrutar de ellos.

Un juguete inteligente con forma de robot y basado en la Inteligencia Artificial. Si tu hijo es más de gatos que de perros, también tienen un gato robot disponible y hasta ocho diseños más para todo los gustos.

¡Táctil, reacciona a las caricias en su cabeza y comienza a bailar! Os encandilará a todos.

El regalo clásico: bicicleta STITCH

En la selección de mejores juguetes para la Primera Comunión no puede faltar una bicicleta. Nos decantamos por este modelo de 20 pulgadas. Una opción interesante para que los pequeños den el paso al siguiente nivel de bicicleta. Disponible hasta en cinco colores, podrás encontrar la favorita para todos.

La altura indicada es a partir de los 120 centímetros, por la pulgada de a rueda, y asegura un crecimiento al lado del niño o la niña.

Para garantizar la máxima seguridad, cuenta con un doble freno de mano, un robusto cuadro y biela de acero, un pedal de resina antideslizante, un protector de cadena cerrado, reflectores delanteros y traseros y reflectores en las ruedas. Su protector de cadena garantiza la protección de la cadena, impidiendo que el niño se haga daño al tocarla o cuando esta salte.

La alternativa al patinete eléctrico: RCB Hoverboard 6.5

Otro medio de transporte, como la bicicleta, pero este algo más moderno.

Una combinación perfecta entre balance board y hoverkart. Un clásico hoverkart al que se le instala este balance board, ambos pueden usarse también por separado, para tener un vehículo divertido y seguro para echar carreras con los amigos.

Está equipado con un motor de 350W de potencia. La instalación es muy sencilla, del mismo modo que su manejo gracias a sus dos asas de espuma y su cómodo asiento.

Sus sistemas de seguridad lumínica asegura que será visible de noche y cuenta además con un avisador de exceso de velocidad para mantenerla controlada en todo momento.

Dron con cámara 4K

Es otro de los juguetes más de moda. Los drones enamoran a muchos y si además cuentan con una cámara tan potente como la de este modelo para hacer grabaciones o fotografías espectaculares, mejor que mejor.

Un buen aliciente para esos niños artistas o amantes de la fotografías. Incorpora tecnología 4K HD con un ángulo de disparo ajustable vía control remoto o aplicación móvil, algo que también podrá hacer con el ángulo de la lente.

Está capacitada la cámara tanto para grabar como para fotografiar. Su modo «sígueme» permitirá que el dron se fije en sus movimientos para hacerle fotos o grabarle sin necesidad de estar pilotándolo. Si fuera necesario y para evitar sustos innecesarios, durante el vuelo se podrá monitorizar gracias a su sistema GPS.

Un barco de pesca de juguete por control remoto

Un barco manejado por control remoto para disfrutar de él en la piscina o en el mar.

Tiene un alcance de hasta 600 metros y permite liberar cebos si sus pequeños son amantes de la pesca. De ese modo, al liberarlo, se llenará la zona de peces. Para la pesca nocturna incorpora 7 faros LED de colores.

Su función GPS le permite establecer 99 puntos de cebo, lo que facilita el regreso a sus lugares favoritos.

LEGO City Tren teledirigido

Juguete de Construcción Educativo de la marca LEGO que creará momentos divertidos y edificantes.

No solo con ello, la diversión no se acabará una vez quede construida la estación de tren. Este tren de juguete y sus luces delanteras regulables se pueden controlar a través de un dispositivo inteligente incluido con la app LEGO Powered Up.

Una construcción muy realista para pasar largas horas cada tarde.

La Nintendo Switch: el regalo más querido

Cualquier niño la tiene puesta en su lista de juguetes más queridos. Más de seis años después del primer lanzamiento, la Nintendo Switch sigue siendo la consola del momento. Si bien esta consola lleva años dentro del mercado su último modelo fomenta la diversión en grupo.

Además, se adapta a tu situación para que puedas jugar a los juegos que quieras a pesar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. En esta nueva era, no tienes que adaptar tu estilo de vida para jugar, sino que la consola se adapta a tus circunstancias. Juega cuando, donde y con quien quieras.