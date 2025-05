The Foco Project: así son las gafas de sol más originales y bonitas que van a marcar tendencia

Cuando se habla de gafas de sol, a todos se nos vienen a la cabeza un par de nombres icónicos que ya forman parte de la cultura popular. Sin embargo, ha llegado el momento de hacer sitio a una nueva firma que promete revolucionar el sector: The Foco Project. Anota bien este nombre, porque se va a encargar de marcar un auténtico antes y después.

¿Y por qué decimos que esta marca va a convertirse en la próxima referencia? ¿Qué es lo que la diferencia y la hace especial? Pues, para empezar: ofrece mucho más que diseños atractivos. Con monturas llamativas, versátiles y llenas de personalidad, The Foco Project ha logrado crear un estilo propio, capaz de transformar un look sin robar protagonismo. Sus gafas no siguen Y s: las superan. Son ese accesorio que, sin esfuerzo, eleva cualquier estilismo con su simple puesta.

Además, la firma rompe con los códigos tradicionales de vestimenta, aportando más movimiento, y ofrece tanto gafas de sol como de lectura que favorecen los rasgos y se adaptan a la perfección a distintos tipos de rostro. Todo ello, sumado a un precio irresistible: los precios suelen rondar los 50 euros, una cifra difícil de igualar si se considera su calidad, producción nacional y acabados impecables.

Pero The Foco Project va más allá del diseño. Con cada compra, se colabora directamente con la Fundación CRIS contra el cáncer infantil, demostrando que estilo y compromiso social pueden ir de la mano.

Ahora que los días de sol se asientan, es el momento ideal para descubrir esta firma que, sin duda, dará mucho que hablar. He aquí algunas de las gafas de sol más originales y bonitas de su catálogo, que marcarán esta temporada y que, sí, van a ser icónicas. ¡Aprovecha ahora que todavía hay stock!

Por no hablar de que si, al comprarlas, introduces el código promocional 'Woman' se aplicará un 10 % de descuento. Sublime.

El auténtico 2x1: el modelo de gafas Padova Rock que todos llevarán esta temporada

¿Llevas gafas y te cuesta encontrar unas que se adapten a tu ritmo diario? Padova Rock de The Foco Project es la solución perfecta. Imagina unas gafas graduadas (si las necesitas) con un diseño rectangular moderno y una montura solar magnética que se acopla con un simple y rápido 'clic'. Sí, dos estilos en uno: cambia de gafas de vista a gafas de sol en segundos, sin complicaciones.

Disponibles en dos colores y creadas con materiales reciclados y ecológicos, estas gafas no solo cuidan de tu vista, también del planeta. Además, son ligeras como el aire, ideales para acompañarte todo el día sin molestias.

Olvídate de estar quitando y poniendo gafas. Padova Rock es funcionalidad, estilo y sostenibilidad en una sola montura. ¿A qué esperas para probarlas?

El modelo Atenas, las gafas de The Foco Project para las que buscan un acabado fino y en tendencia

Si hay unas gafas de sol que resumen lo mejor de las tendencias actuales sin perder ese toque atemporal, son estas. Con un diseño redondeado que respira estética vintage, se reinventan en tonos verdes, negros y dorados que combinan con absolutamente todo.

Son ligeras, estilosas y versátiles: perfectas para elevar cualquier look sin esfuerzo. No es casualidad que sigan siendo uno de los modelos más buscados de la marca. Y lo mejor: tienen un precio irresistible.

El modelo Budapest: el capricho que (sí o sí) sabes que mereces

¿Buscas el regalo perfecto o simplemente darte un gusto? Las gafas de sol Budapest de The Foco Project son esa elección que combina estilo, originalidad y funcionalidad en cualquier época del año.

Con una montura ligeramente más robusta y un diseño que rompe con las formas geométricas típicas, Budapest tiene personalidad propia. Su aire fresco y desenfadado las convierte en el accesorio ideal tanto para los días soleados de verano como para darle un toque cool a los looks de invierno.

Versátiles, con carácter y listas para acompañarte todo el año. ¿Te vas a quedar sin ellas?

Por menos de 50 euros, las gafas de sol oversize Carey para no pasar desapercibido

Si buscas unas gafas de sol que roben el protagonismo, estas son para ti.

Y es que como ya anticipábamos The Foco Project crea esas microtendencias capaces de hacerte contener la respiración y recrearlas con auténtico entusiasmo.

Su diseño cuadrado, ligeramente oversize, y una montura gruesa de acetato tipo carey hacen que estas gafas unisex no pasen desapercibidas.