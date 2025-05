El sombrero de Rihanna eclipsó su embarazo en la MET Gala 2025 (y hemos encontrado su versión low-cost)

Rihanna ha vuelto a convertirse en lo más comentado de la MET Gala. Deslumbrante como siempre, ha acertado de pleno en la temática de la noche y, por si fuera poco, ha compartido la alegre noticia de que vuelve a estar embarazada. Sin embargo, su maravilloso sombrero ha sido lo que ha captado todas las miradas y te vamos a contar el porqué.

Rihanna es una creadora de tendencias y sabe que el gran complemento de este año es el sombrero. Tanto para protegerte del sol en una salida con amigas, como para ser la invitada más glamurosa en bodas, comuniones (para las que puedes consultar la lista con los regalos baratos que triunfan en comuniones) o bautizos, que la cantante haya lucido un sombrero en la MET Gala 2025 no ha sido al azar y es que es una prenda con la que te puedes sacar mucho mas partido del que te imaginas y sentirte empoderada a la par que elegante.

Rihanna posa en la alfombra roja de la Met Gala en Nueva York (EE. UU.), el 5 de mayo de 2025. EFE/EPA/JUSTIN LANE / JUSTIN LANE / EFE

El drees code de la noche era 'Tailored for you', en español 'hecho a tu medida'. Eso quiere decir que el look que lució Rihanna en la MET Gala fue un Marc Jacobs hecho personalmente para ella, pero no tienes nada de lo que preocuparte. Hemos encontrado las alternativas ideales para que te sumes a la tendencia de la temporada y sin tener que invertir todos tus ahorros.

La alternativa económica al sombrero de Rihanna en la MET Gala

Por menos de 70 euros, vas a poder tener un sombrero de algodón al 100% que no tiene nada que envidiarle al de Rihanna con su embarazo. Con la mejor calidad, tiene un estilo moderno, con una banda de piel que le da un toque especial y distintivo. El complemento perfecto para destacar por donde pasas y convertirte en un icono de la moda.

Se trata de un sombrero ajustable, para que puedas llevarlo adaptado a ti sea como sea tu tipo de cuerpo. Está diseñado, específicamente, para proteger a la persona que lo lleva del sol, así que es ideal para sentirte segura, con protección UV 40+ probada.

Tiene una altura de 5.5 centímetros, para estilizar la forma de tu cabeza. Es agradable de llevar, no notarás que lo tienes puesto con su peso muy ligero.

"Nunca defrauda", "el mejor sombrero", "es muy difícil encontrar sombreros de esta calidad" o "ligero y cómodo" son algunos de los comentarios que han dejado las personas que han comprado este impresionante complemento. Una opción inmejorable que debes comprar antes de que se agote tu talla.

Otra opción al sombrero de Rihanna en la MET Gala con casi 30.000 valoraciones

Este sombrero de paja no solo te va a proteger de los rayos del sol en verano (tan importante para cuidar tu piel como la crema de día con color más recomendada), te va a hacer lucir espectacular.

El lazo que lleva en la parte de atrás hace que este sombrero sea mucho más elegante y coqueto. Es perfecto tanto para los días de verano en la playa con una gafas de sol baratas bonitas rebajadas que mejor quedan que para una gran celebración, como lo ha llevado Rihanna en la MET Gala 2025.

La paja con la que esta hecha este sombrero es de la mejor calidad, para que te aguante en cualquier escenario y sin perder su forma original tan favorecedora. Disponible en varias tallas y colores, está diseñado para aguantar en tu cabeza sin que fuertes ráfagas de aire se lo lleven y lo más importante, sin dejarte marca o hacerte daño en la cabeza

En Amazon, cuenta con la impresionante cifra de más de 29.000 valoraciones positivas con una nota más buena de 4,5 estrellas. Para sus clientas, queda bonito y favorecedor, dándole un toque diferente a tus looks y sintiéndote la más estilosa de la habitación. Están sorprendidas con su gran calidad para el precio que tiene y lo ven muy fácil de llevar.

Una opción de sombrero más estilosa para los compromisos especiales

Si estás interesada en sumarte a la tendencia de los sombreros solo para las grandes ocasiones, esta opción te va a encantar. Hecha con poliéster transpirable, esta pamela te hará sentir la mujer más elegante del lugar, con ese tejido que imita al satén y su bonito arreglo floral en el lado. Sin duda, una alternativa que luce de alta gama

Es un sombrero versátil, tanto para llevarlo de forma recta o ladeada, como para transportarlo en la maleta, pudiendo doblarlo y mantener su maravillosa forma original. Además, tiene una limpieza fácil.

En sus valoraciones, las personas que lo han comprado aseguran que lo han llevado a compromisos formales y han sido las invitadas más sensacionales. Un sombrero bonito que se adapta a las mujeres más exigentes.