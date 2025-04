Las alpargatas de cuña definitivas: este es el modelo que no pararás de llevar en los eventos de primavera

Cambiar el calzado cuando llega la primavera es una obligación total, por estética y comodidad con los eventos y celebraciones. Y no hay nada más típico que las alpargatas, que triunfan siempre por el look que aportan y por sus económicos precios. En este caso nos vemos obligados a destacar dos alpargatas con cuñas (media y baja) que triunfan y no te las puedes perder. Ahora bien, si más que alpargatas buscas otro tipo de calzado... aquí te dejamos una opción de zapatillas Gioseppo cómodas y bonitas que nunca falla.

Las alpargatas con tacón medio-alto que más estilizan

Estas alpargatas, que están disponibles en negro, caqui, beige, y desde la talla 36 a la 43, aseguran una comodidad de cine a tus pies.

Crearás el look perfecto para la primavera, ya que por si por algo destacan es por asociarlas directamente al calor y buen tiempo. Todos soñamos cuando estamos en invierno en que llegue mayo y sacar de nuevo nuestras queridas alpargatas o espartos.

La suela de goma antideslizante, le da a estas cuñas suficiente agarre y proporciona tracción en suelos resbaladizos, algo muy peligroso en primavera, con sus tormentas imprevistas.

Además, tienen una correa en el tobillo y la hebilla ajustable asegura un ajuste perfecto. Hechas con materiales resistentes al desgaste, con lo cual te durarán años y años.

Y lo mejor de todo es el precio que tienen: si hay algo caro actualmente en la moda es el calzado y estas cuñas pueden ser tuyas por tan solo 35 euros (no encontrarás muchos precios similares).

Con más de 1.100 valoraciones, tienen una puntuación media de 4 estrellas sobre 5. Algunas de las opiniones que han dejado usuarias que ya las tienen y usan son: "Las compré para mi madre y dice que son muy cómodas y está muy satisfecha", "Son cómodas, bonitas y baratas... no se puede pedir nada más" o "El tejido es muy agradable y la cuña ideal".

También te recomendamos estas sandalias que son cómodas y no hacen rozaduras.

Otra opción: alpargatas con cuña baja para las que buscan la comodidad

Estas alpargatas tienen un precio asequible de 29 euros y están disponibles en distintos colores como beis, blanco, gris o negro (y desde la talla 35 a la 41).

Con ellas, podrás ir de lo más cómoda y a la moda a la piscina (te dejamos las mejores piscinas hinchables), playa e incluso ir a cenar a un buen restaurante, y es que una de las ventajas de las alpargatas es que son informales pero sirven perfectamente para ir a sitios más "arreglados".

Eso si, tienes que tener cuidado con que no se mojen, ya que este tipo de calzado se estropea si está en contacto directo con el agua. Si vas a estar en contacto directo con el agua es mejor optar por algunas de estas crocs (y que cuestan menos de 30 euros).

La altura del tacón es de 3 centímetros y tiene cordones para ajustártelas mejor por atrás.

Algunas de las opiniones que han dejado las usuarias son: "Son muy cómodas", "Las que más me gustan de todo mi armario" o "Muy contenta con la compra".