¿Poco espacio es la cocina? Este mini lavavajillas te salvará de lavar los platos a mano

La diferencia fundamental, como es obvio, con el lavavajillas convencional radica en el tamaño que también supone un notable ahorro de agua ya que estos dispositivos portátiles pueden realizar su servicio con aproximadamente un litro (en el caso de los más básicos ya que otros de mayor capacidad pueden llegar a seis e incluso alguno más). Sin embargo, su funcionamiento difiere poco de los modelos tradicionales.

El lavavajillas proyecta agua caliente mezclada con el detergente a las piezas de la vajilla que se introducen en el interior. Luego se enjuagan y generan calor para secarlas. También llevan un filtro para retener los residuos más grandes.

En el caso de los minis normalmente incorporan solo una bandeja diseñada para colocar distintas piezas de la vajilla mientras que en los convencionales el número de bandejas es mayor y el diseño más específico para platos, cubertería…

Para funcionar de manera correcta es importante no sobrecargar de piezas el interior del electrodoméstico.

Cómo se instala un mini lavavajillas Se trata de una instalación muy sencilla y más comparada con la que requiere un lavavajillas convencional. De hecho, muchos de ellos traen la doble opción de manguera-tanque. En este último caso no hay nada más que rellenarlo de agua. Si se opta por las mangueras, la de escape o drenaje debe dirigirse al fregadero o a un depósito. La de entrada se conecta en su mayoría a los grifos de cocina. Una vez conectadas basta con poner en marcha el mini lavavajillas, usar el jabón adecuado y elegir el ciclo.

Ventajas e inconvenientes de un mini lavavajillas

Entre las primeras:

Ocupan poco espacio ,

, Ahorran agua,

Muchos modelos no precisan instalación ,

, Portables (se pueden usar, por ejemplo, en caravanas),

(se pueden usar, por ejemplo, en caravanas), Más higiénico que el fregado a mano,

Ahorro de tiempo,

Respecto a los inconvenientes:

El más claro es su menor capacidad sobre los modelos estándar ,

, No son baratos.

No obstante, en SHOPPING hemos encontrado un modelo que cumple a la perfección con las expectativas de los compradores y con un precio muy competitivo . Se trata del minilavavajillas KLARSTEIN, compacto y que es ideal para espacios pequeños, incluso para utilizar en caravanas y cámpines.

Eficiencia energética

Para mejorar su eficiencia energética, el minilavavajillas cuenta con seis programas distintos: donde destacan ECO, intensivo, para la suciedad más incrustada, y rápido. Respecto al ruido, uno de los temas que más preocupa a los usuarios, es de tan solo 49dB, muy similar a los modelos convencionales. Tiene un tamaño de 48x 25 x 45 centímetros.

¿Qué dicen los usuarios?

"Lo compré por falta de espacio, ya que por su precio habia mas opciones . Pero estoy contenta. Es un poco ruidoso, pero nada grave. Es ideal para parejas o personas que vivan solas, ya que es muy pequeñito", explica una usuaria. "No tenía mucho espacio en la cocina y me decidí por este lavaplatos. Es muy sencillo de usar. Además no necesita instalación: yo lo tengo al lado del fregadero y ahí se vacía el agua", reseña por su parte otra internauta.