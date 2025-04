Dulceida viraliza el nuevo producto que ya están agotando las mamás y papás primerizos: “Es un descubrimiento top”

No es la primera vez que Dulceida convierte en viral un producto cotidiano, pero en esta ocasión no se trata de moda ni de maquillaje, sino de un accesorio de cuna que ha conquistado a padres primerizos (y no tan primerizos) por su diseño funcional y minimalista. Hablamos de la luz inteligente para cuna de Maxi-Cosi, un gadget que promete hacer las noches más fáciles —y tranquilas— tanto para bebés como para adultos.

Si estás preparando la habitación del bebé, si estás en plena etapa de noches interrumpidas, o simplemente si quieres facilitar tus visitas nocturnas sin molestar al peque, esta puede ser una de las mejores inversiones. Sencilla, práctica, bonita y funcional.

Dulceida comparte un nuevo producto viral: la luz de cuna que todos están agotando / @dulceida/instagram

Desde que Dulceida la mostró en sus stories de Instagram, la repercusión ha sido tal que las unidades se están agotando rápidamente en Amazon.

El gadget pensado para el descanso de todos

La Maxi-Cosi Glow no es solo una luz nocturna. Es un sistema de iluminación inteligente que se adapta a los hábitos de los padres y a las necesidades del bebé, combinando funcionalidad y diseño en un solo dispositivo.

Equipada con sensor de movimiento, la luz se activa cuando detecta que alguien se acerca a la cuna, ideal para esas visitas nocturnas para comprobar si el bebé duerme bien, colocar el chupete o dar una toma sin interrumpir el descanso. El sistema emite una luz LED suave y personalizable, con opción de elegir entre distintos tonos y niveles de intensidad.

Además, se puede controlar desde el móvil mediante la app Connected Home, lo que permite programarla, cambiar el color o ajustar la intensidad sin necesidad de tocar el dispositivo.

La luz nocturna de Maxi-Cosi, un diseño seguro, discreto y fácil de usar

Uno de los grandes aciertos de esta luz es su formato. Al colocarse debajo de la cuna, no solo queda fuera del alcance del bebé, sino que evita cables a la vista, lámparas colgantes o enchufes que puedan ser un riesgo. Su diseño es completamente discreto y moderno, con una estética que combina bien en cualquier habitación infantil.

Su instalación es sencilla, y como funciona mediante conexión eléctrica, no necesita pilas ni cargas constantes. Y gracias a su eficiencia energética, puede permanecer conectada toda la noche sin preocupaciones.

Con 4,2 estrellas por los usuarios de Amazon, ahora la puedes conseguir con un pequeño descuento por 36,76 euros. ¡No te lo pienses y haz de las noches más tranquilas para ti y tus peques!

Este peluche musical, el mejor compañero para dormir de tus peques

Si intentar no despertar a tu bebé es uno de los retos más buscados por los padres, en buena medida se debe por la gran dificultad que tiene el dormilos. Si tu peque es de esos que se monta sus propias fiestas por las noches y le cuesta conciliar el sueño, aquí te damos la solución con este peluche musical bestseller de esta primavera

La nutria hora de dormir de Fisher Price es considerada como uno de los mejores juguetes para ayudar a los niños a conciliar el sueño debido a su suave textura. Su barriguita acolchada se mueve de arriba a abajo imitando tu respiración.

Una manera que hará que tu bebé se calme de forma natural a la vez que le permite respirar adecuadamente, independientemente de que duerman abrazados a ellos. Diseñado para estimular los sentidos de los más pequeños. Puedes personalizarlo para que reproduzca durante 30 minutos las canciones o sonidos más relajantes para tu hijo.

Sus más de dos mil valoraciones y su nota de 4,6 estrellas por los usuarios de Amazon avalan su funcionalidad. "Fue todo un acierto. Desde la primera noche, noté que mi bebé se calmaba más rápido y dormía más profundamente con la compañía de la nutria. La música y los sonidos son suaves, no demasiado altos, y el efecto de respiración es realmente relajante", asegura Ana.