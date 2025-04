¿Cansado de lo mismo? Estas series de estreno de Movistar Plus+ cambiarán tus tardes de sofá y por menos de 10 euros al mes

El documental del que todo el mundo habla ya está aquí. 'El Mercenario' ha aterrizado en Movistar Plus+, y créenos, no es lo único que te espera. La plataforma sigue sumando estrenos, eventos en directo y contenido exclusivo para que no te falte nada.

Tras dejarnos con la boca abierta con títulos nominados (y ganadores) de los Premios Óscar, como Emilia Pérez, y con los clásicos más épicos Barça-Real Madrid, abril sube la apuesta. Y lo mejor de todo: lo hace sin variar su precio. Bueno, mentimos: lo baja. Sí, sí, puedes ver por 9,99 € al mes todo el contenido que desees u optar por una tarifa anual de lo más atractiva.

En efecto, sabedores de que los contenidos de Movistar Plus+ no dejan de sorprender cada mes, medita si cambiarte a una suscripción anual: solo cuesta 99,90 €. Es decir, a cambio de pagar 10 meses, tendrías todo el año.

Además, al permitir dos reproducciones simultáneas, puedes compartir tu cuenta con algún amigo o familiar, lo que se traduciría en pagar la mitad menos de 50 euros por todo el año. Todas ellas, sin permanencias y sin importar el teleoperador que tengas.

Así que, ya sabes, ve calentando porque lo que viene es puro espectáculo. O como diría el Cholo Simeone, partido a partido, por eso te vamos a contar por qué no vas a querer desaprovechar la oportunidad de hacerte con esta suscripción, ya sea mensual o anual, de lo más atractiva.

'El Mercenario': un buen despegue de mes

El título que inagura el mes de abril de Movistar Plus +, 'El Mercenario' es un retrato realista y de cerca de la guerra, siguiendo a José Espinosa, un mercenario español que narra en primera persona su vida en la trinchera durante la Guerra de Ucrania.

Durante dos años, las cámaras de Movistar Plus+ han seguido los pasos de este mercenario en la trinchera. ¿Resultado? Una emociante historia de horror. La misma donde se puede ver, la realidad alejada de filtros, las consecuencias de la guerra, la crudeza del estrés postraumático y las dificultades a la que se enfrentan los que llegan a casa.

Más allá de 'El Mercenario': todo el contenido que podrás disfrutar de manera exclusiva y por solo 9,99 euros

En estos dias pasados por agua, el plan más apetecible para muchos es el de: 'Tele + Manta'. Y, en ese sentido, el catálogo de Movistar Plus + deleita más que el encontrarse la cafetera superautomática De'Longhi rebajada a casi la mitad de su precio. Porque sí, su oferta televisiva sacia. Incluso más que el descubrir que las mejores torrijas sí se pueden preparar en freidora de aire. Sobre todo, si lo tuyo son las series.

Por si fuera poco, empezar tu suscripción no puede ser más fácil. Tardarás escasos minutos rellenando un sencillo formulario y lo tendrás listo

Más allá de espectaculares estrenos o de competiciones deportivas sensacionales, la realidad es que ser cliente de Movistar Plus+ presenta muchas ventajas. Por menos de 10 euros (concretamente, 9,99 euros al mes si optar por la tarifa mensual... )podrás acceder a un giantesco catálago. Por ejemplo:

Las series Movistar Plus recomendadas: las que todo el mundo busca

'La Mesías', una miniserie perfecta para el día a día

Es una serie que, centrado en una banda de pop cristiano, integrada por cinco hermanas, sacude la vida de Enric, un hombre atrapado en las sombras de su infancia, marcada por el fanatismo religioso y la influencia opresiva de una madre con delirios mesiánicos. Sencillamente: adictiva.

'Querer', una miserie repleta de intriga

Tras 30 años de matrimonio, Miren rompe con su vida conyugal al acusar a su esposo de violación continuada. La denuncia sacude a sus hijos, quienes se ven obligados a tomar partido: creer a su madre o defender a un padre que clama su inocencia. Un conflicto familiar que se entrelaza con la batalla judicial.

¿Qué incluye la suscripción de Movistar Plus+?

Como ya sabrás, Movistar Plus+ tiene una larga lista de contenidos que puedes disfrutar. Lo que más destaca es:

Un año completo de cine , con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español.

, con un estreno al día de la mayor oferta de cine comercial y español. Con todas nuestras series originales y las mejores internacionales .

. Los documentales más relevantes del panorama nacional e internacional . Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y más de 80 canales, incluidos los canales en abierto con calidad digital.

. Un año de nuestros programas míticos como Ilustres ignorantes y más de 80 canales, incluidos los canales en abierto con calidad digital. Un año lleno de deporte , empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION.

, empezando por fútbol con el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA Sports, el mejor de la Champions y de la Premier League, y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION. Los mejores partidos y mejores momentos.

¿Con ganas de más? Entonces, te encantará conocer qué otros estrenos se aproximan en el mes de abril:

Otros estrenos de Movistar Plus+ para el mes de abril

En Movistar Plus+ tienes un amplio catálogo de series, películas o documentales, el cual no para de añadir títulos. A la llegada de 'El Mercenario' en la plataforma, este mes se suman otros muchos contenidos que vas a estar deseando empezar. Contenidos que estarán en exclusiva y que no vas a poder disfrutar en otro lugar.

'Amanece en Samaná'

Esta adictiva comedia dramática con Luis Tosar, Luisa Mayol o Luis Zahera sigue el rumbo de dos parejas de amigos que hacen 20 años que están juntos y lo celebran con unas vacaciones en Samaná.

En este escenario paradisiaco, salen a la luz todos los secretos de sus relaciones en estas dos décadas y tendrán que enfrentarse a las consecuencias.

Desde hoy, de abril, te quedarás enganchado a uno de los largometrajes con mejores valoraciones de los últimos meses.

'¿Quién es quién?'

La comedia familiar más entretenida de 2024 llegará a Movistar Plus+ el 11 de abril. Los Fuentes (Kira Miró, el reciente ganador de un Goya Salva Reina o Elena Irureta los interpretan, entre otros) son una familia distancia por las exigencias de la rutina y una de las pequeñas de la casa pide que esta situación cambie como deseo de cumpleaños.

Al día siguiente, todos amanecen con los cuerpos intercambiados y tendrás que suscribirte a Movistar Plus+ para descubrir como resuelven esta desternillante situación.