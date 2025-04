Marta Riumbau viraliza los artículos de cocina más originales para tomar el aperitivo en casa

Llega el buen tiempo y uno de los planes que más apetece es quedar para tomar el aperitivo en una buena terraza al sol. Para que no tengas que preocuparte de nada más que de disfrutar una buena copa de vino gracias al sacacorchos eléctrico barato con tus amigos y coger tono por el acelerador de bronceado para una piel morena, Marta Riumbau ha encontrado cinco artículos de cocina originales e ingeniosos para facilitarte la preparación de los platos y dejar a tus invitados con la boca abierta.

Marta Riumbau ha compartido en sus redes sociales un vídeo para explicar lo mucho que le gustan las cenas en casa con amigos. La influencer es conocida por ser una experta en decoración y cocina, así que sus recomendaciones son de las más buscadas y suelen estar entre los productos del momento en Amazon. No es para menos, con los productos tan increíbles que ha descubierto para sus seguidores.

Con los artículos de cocina de Marta Riumbau, preparar el aperitivo en casa y sorprender a tus amigos nunca ha sido tan fácil.

Bandeja calefactora eléctrica para mantener la comida como recién hecha

Este puede ser un producto desconocido para ti, pero en cuando lo conozcas no entenderás como has vivido sin él. Esta bandeja calefactora se ha colado entre los productos más vendidos de Amazon y no es para menos. Simplemente, tendrás que colocar tus elaboraciones calientes sobre ella y listo, tus platos se mantendrán en las mejores condiciones (como con la envasadora al vacío para conservar los platos) y tus invitados lo disfrutarán como si estuvieran recién hechos.

Es una bandeja calefactora con tres niveles de temperatura que podrás ajustar en función de tus preferencias. Es compatible con cualquier tipo de vajilla, sin importar los materiales de los que estén hechos. Es flexible y podrás guardarla en cualquier rincón de tu cocina, sin que te suponga un problema de espacio. Tiene una espectacular nota de 4,8 estrellas sobre 5 y puede ser tuya por menos de 60 euros, un producto que no debes dejar pasar.

La tabla de quesos con más espacio para una presentación espectacular y variada

Un esencial para las quedadas en casa es una bonita tabla de madera para los embutidos. Si tus invitados ven los platos bien presentados, dejarás la mejor sensación y para ello es interesante un producto como este. Tiene una impresionante nota de 4,8 estrellas sobre 5, demostrando que es una de las mejores que puedes encontrar en Amazon, principalmente para todos los compartimentos que te permiten una gran variedad con los embutidos.

Al ser de madera, esta tabla para quesos es una opción muy elegante para tus reuniones y tiene unas buenas dimensiones para que no te falte espacio, con 31 x 31 x 3,8 centímetros. Tiene una base antideslizante para que no se mueva durante el uso, sin importar los invitados que haya. Por si fuera poco, llegar con un cuchillo y tenedor para facilitar tomar el aperitivo. Aquí puedes consultar otras de las mejores tablas para el queso y embutidos.

Guillotina para cortar el queso fácil y segura

Cortar los embutidos, especialmente el queso, suele ser un problema complicado para muchos, pero con esta guillotina se acabó esa preocupación. Se trata de una herramienta eficiente con la que tendrás tus embutidos, quesos, frutas o verduras partidos de forma precisa e inmediata.

Tienes una guía de medidas para asegurarte de que todos tus platos están cortadas en las mismas dimensiones. Podrás desmontar el cuchillo para que sea más fácil de almacenar. Es mucho más seguro que partir los alimentos con un cuchillo de cocina y será tu mejor aliado en las elaboraciones.

El rizador de queso para cuidar la decoración de los platos al detalle

Con este rizador podrás presentar el queso o el chocolate (también puedes descubrir el truco para hacer fácil y rápido el chocolate caliente) de la forma más original e impresionarás a tus invitados, sin imaginarse lo fácil que te ha resultado hacerlo. Simplemente, tienes que colocar el alimento en el centro y girar la manecilla dedicada a eso. Tiene un diseño rústico de madera y acero inoxidable para garantizarte la mayor durabilidad.

Es un producto con más de 1.100 valoraciones positivas y se convertirá en tu imprescindible para las cenas con amigos. Es rápido, sencillo y funcional.

El adorno más práctico para tus copas de vino

Para optimizar al máximo el espacio de tu mesa, puedes presentar el aperitivo en estas ingeniosas bandejas de bambú. Son unas tapas diseñadas para colocarlas encima de las copas de vino y pongas un pequeño plato sobre ellas. Sorprenderás a tus invitados desde el comienzo de la quedada.

Además, son cuatro piezas por menos de 10 euros, lo que las convierte en un producto económico y funcional para tus cenas.