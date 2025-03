De 1499 € a solo 699 €: el portátil convertible de Samsung brilla como la gran estrella de las Ofertas de Primavera

La primavera ya está aquí y todos sabemos lo que eso significa: la búsqueda de remedios caseros para aliviar rápidamente los síntomas de la alergia primaveral , el hallazgo de cómo hacer las mejores torrijas en freidora de aire y, por supuesto, ¡la Fiesta de Ofertas de Primavera! Esta última tendrá lugar hasta el lunes 31 de marzo.

Una suerte que haya comenzado ya; con la llegada del buen tiempo la renovación de básicos comienza -con los nuevos gastos que eso siempre conlleva y todavía estamos sobreponiéndonos a la cuesta de enero- y, por eso, es importante aprovechar este periodo de rebajas.

Eso sí, como las ofertas están presentes en multitud de categorías y múltiples marcas. Por eso mismo, desde Shopping hemos realizado una selección de las mejores con las mejores ofertas de esta fiesta. Recuerda: ¡no pienses demasiado si adquirirla o no porque el stock es limitado!

Las mejores Ofertas de Primavera de Amazon

Rebajada aspiradora de 98 € o el método para lucir unos muebles y suelo relucientes

Se ha convertido en la oferta más aclamada: todos la quieren. Más ahora que figura "sin stock" en algunos colores.

Y es que, no todos los días puedes conseguir a un precio irrisorio esta aspiradora que no solo te ayudará a lucir un suelo reluciente libre de polvo y pelusas (las mismas que ni el quitapelusas es capaz de quitar) sino que, además, se transforma en un cómodo aspirador de mano para que estos no pasen lista ni en los muebles.

La gran oferta del momento: seis pack de Fairy por 11 euros

Con sinceridad: las rebajas, más allá de ser la oportunidad perfecta para adquir al mejor precio aquellos enseres por los que tanto tiempo llevábamos suspirando al mejor precio posible, la realidad es que lo es también para reponer los básicos (o tener reserva de ellos) y, en ese sentido, este pack de seis botellas de Fairy por menos de 12 euros lo es. Por favor, ¡qué cada botella cuesta menos de dos euros!

Con ella, no habrá suciedad incrustada que no se elimine en cuestión de segundos. Es una auténtica maravilla.

Por menos de 45 euros, el cepillo eléctrico Oral-B PRO 3

Prueba el Oral-B PRO 3, mientras mejoras tu rutina de cepillado el cabezal redondeado de Oral-B se encargará del resto.

Elimina hasta un 100 % de placa que un cepillo manual para conseguir unas encías sanas y blanquea tu sonrisa desde el primer día de cepillado eliminando las manchas superficiales.

Y esto no es todo, el cepillo de dientes también te ayuda a proteger las encías delicadas con la tecnología patentada de control de presión, que reduce la velocidad de cepillado y te alerta para que cepilles de una forma suave si lo estás haciendo con demasiada fuerza.

¡No hay duda de por qué Oral-B es la marca recomendada por dentistas!

Amazon dispone las toallitas Dodot a su precio mínimo histórico

Las toallitas resultan algo básico, tanto si tienes peques en casa o no. Y es que si bien es cierto que este producto a base de algodón y agua (aprobado y recomendado por dermatólogos) cuida especialmente la piel hasta la piel más delicada -como son las de los recién nacidos-, su rápida absorción insta a que se usen en el día a día por todos. Son ese básico, junto al Airtag (siguiendo el consejo de María Pombo), que nunca está de más en la maleta o en el cajón.

Rozando las 10.000 valoraciones: la plancha de pelo profesional Remington está a mitad de precio

¿Te acuerdas de que planchar el pelo era impensable si querías lucir una melena de ensueño? Pues entonces, ha llegado el momento de acabar con ese mito... ¡con esta plancha de pelo rebajadísima! Revestida con queratina que contribuye a la salud del cabello, resiste al calor. Cuenta con un cable giratorio, que te permitirá moldear tu cabello como desees con el mínimo daño.

Por 39 euros (antes 65): las zapatillas adidas que todos los runners aman para el día a día

Perfectas para hacer running, practicar la fuerza con la barra de dominadas o salir a dar un paseo, estas zapatillas adidas lo tienen todo. Incluso una rebaja de otro nivel. De ahí que sean señaladas como LAS zapatillas. Las grandes favoritas. O, como mínimo, las más solicitadas de esta Fiesta de Ofertas de Primavera. Ya quedan muy pocas unidades en stock... asi que: ¡no te lo piensen mucho!

D 1499 a 699: el ordenador portátil Samsung Galaxy Book3 que todos desean

Siempre hay una rebaja que termina marcando el éxito de la campaña y, en esta ocasión, el descuento que Samsung ha dispuesto en las Ofertas de Primavera de Amazon en uno de sus productos estrellas… lo es. Al fin y al cabo, no todos los días uno puede hacerse con un ordenador portátil de máxima calidad a menos de la mitad de su precio. Sí, como has podido leer, ha pasado de 1499 a 699 euros. Una auténtica ganga.

Ahora bien, ¿por qué es una buena oportunidad adquirir este ordenador portátil? Muy sencillo: más allá de tener un diseño convertible, lo que le brinda una mayor versatilidad sin perder ni un ápice de productividad, este modelo de Samsung cuenta con una amplia capacidad de almacenamiento, es muy rápido y, además, resulta de lo más ligero. Una cualidad que incentiva que sea perfecto para aquellos que teletrabajan o para los que les gusta llevar consigo el portátil.

La cafetera de 24 € rebajada que te hará deleitarte con un buen café italiano

La cafetera Bialetti Venus combina tradición e innovación, ofreciendo una experiencia auténtica de café italiano.

Esta máquina es ideal para quienes buscan calidad y estilo en su ritual de café. Su uso adecuado asegura un sabor óptimo, evitando el lavavajillas. En resumen, la Bialetti Venus es una opción práctica y responsable para disfrutar de un buen café.

Por solo 39 (antes 63 euros): el juego de tres cuchillos de cocina que más recomiendan los chefs

El juego de cuchillos de cocina profesional incluye tres piezas esenciales: un cuchillo chef de 21 cm, un cuchillo cocinero de 15 cm y un cuchillo para fruta de 9.5 cm.

Las hojas están fabricadas en acero inoxidable alemán, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, el mango de madera proporciona comodidad y un agarre seguro, facilitando su uso prolongado en la cocina.

Por 99 (antes 220 €): el robot aspirador Lefant se prepara para romper stock en Amazon

Olvídate de lo que es una fregona, una escoba o, incluso, una aspiradora... porque este robot es un tono en un uno. Con dos cepillos laterales capaces de atraer y limpiar cualquier suciedad del suelo, ¡y las paredes!

El secador de pelo de las 14.000 valoraciones con el que dirás adiós al frizz por menos de 30 euros

Con un sistema iónico que reduce el encrespamiento y aumenta el brillo de la melena con su uso, este secador con motor optimiza la temperatura dirigiendo el calor de manera eficiente al fiel estilo de Dyson pero con un precio más económico.

Además, incluye dos concentradores y un difusor para personalizar tus estilos. La rejilla trasera desmontable facilita la limpieza, mientras que el cable de 3 metros y el gancho para colgar añaden comodidad en su uso. Este secador combina potencia y versatilidad para satisfacer diversas necesidades de peinado.

Para los bikers: el Garmin Edge Explore 2, alcanza su precio más bajo de la historia

Con la llegada del buen tiempo, somos muchos los que sacamos la bici del trastero (o detrás de la puerta) y salimos a hacer un poco de cardio por la ciudad y por las montañas. Un plan idílico digno de las mejores películas, pero que se cae al traste si careces de orientación. Por eso mismo, más allá de recomendarte las mejores zapatillas o la bicicleta de montaña más buscada, no podemos evitar destacarte el Garmin Edge Explore 2.

Este dispositivo ofrece una experiencia de navegación avanzada para ciclistas, permitiéndote observar el tráfico en tiempo real. Sus mapas mejorados destacan rutas populares y senderos, facilitando la planificación de trayectos.

De 110 a 52 €: los pantalones Levi's que mejor sientan, ¡a su precio mínimo!

Con un corte de lo más favorecedor para todo tipo de cuerpos, estos jeans de la carismática firma de Levi's rozan su precio mínimo en la Fiesta de Ofertas de Primavera. Los mismos que lucirás con auténtico estilo con cualquier prenda creando un look de 10.

Por menos de 25 euros, el pack de cápsulas Ariel Pods más solicitadas de Amazon

Detergente lavadora, elimina las manchas, ilumina y mantiene vivo el color de la ropa. Limpieza profunda; eficaz en frío (incluso a 30ºC); resultados increíbles con una sola cápsula de detergente lavadora concentrado.

Para una piel suave, hidratada y joven: aloe vera puro por menos de 11 euros

Lucir una piel suave y tersa y presumir de una melena brillante y sedosa, son dos de los deseos más repetidos en el terreno beauty. Los mismos que, por menos de 11 euros, puedes llevar a la práctica en tiempo récord... con esta oferta.

Y es que esta primavera, Amazon ha decidido rebajar este aloe vera puro 100 % que, más allá de proporcionar una hidratación intensa (con una rápida absorción), favoreciendo una regeneración de la piel que te hará olvidar lo que son las arrugas o las manchas. Además, resulta ideal para los días más veraniegos; más allá de mejorar la textura de la piel tras la exposición solar, te ayudará, a modo de mascarilla, a nutrir y revitalizar tu melena.

Por 25 €: la linterna Shadowhawk con 10.000 lúmenes

La linterna LED cuenta con 10.000 lúmenes, capaz iluminar fácilmente una distancia de casi 500 metros. Y si preocupa su vida útil, este no es un problema para esta marca, ya que tiene una vida útil de hasta 100.000 horas.

Y, como dato, la potente batería de 5000 mah 26650 puede proporcionar hasta 12 horas (modo medio) de brillo potente que no disminuye con el paso de las horas.

De 120 a 59 €: la freidora de aire Moulinex más solicitada rompe stock en Amazon

Descubre la freidora de aire de 1500 W, una verdadera revolución en tu cocina. Con una generosa capacidad de 5 L, es perfecta para preparar deliciosas comidas para hasta seis personas.

Su panel de control digital, intuitivo y fácil de usar, se complementa con 10 programas automáticos que aseguran resultados impecables en cada platillo. Y cuando se trata de limpieza, la cesta antiadherente es apta para lavavajillas, haciendo todo más sencillo.. ¡Cocina de manera más eficiente y deliciosa con esta freidora de aire!

Consigue el espectacular Xiaomi Smartphone Redmi Note 14 por menos de 200 euros

Redmi Note 14 ofrece una experiencia visual soberbia gracias a su nueva pantalla CrystalRes AMOLED. Con una resolución de 2712x1220, obtienes imágenes más nítidas y visuales cristalinas, además de una increíble profundidad de color, una amplia gama de colores y un brillo impresionante. Además, con los potentes altavoces duales, disfrutar de tus contenidos favoritos nunca había sido tan agradable.

LG rebaja más de 900 euros su tele de 75 pulgadas, la más recomendada

Es el gran chollo del momento, la oferta que no cesan de teclear los usuarios: "TV 75 pulgadas oferta primavera amazon" y es que no todos los días se puede ver esta impresionante rebaja en uno de los modelos más icónicos de LG.

Su procesador de alta potencia optimiza tanto la imagen como el sonido, siendo ideal para videojuegos y otros contenidos como, por ejemplo, el fútbol (psst: recuerda que así puedes conseguir el abdomen fuerte de Nico Williams). Su eficiencia energética contribuye al ahorro en el consumo eléctrico.

Por 37 euros, las zapatillas Skechers más cómodas para hacer los 10.000 pasos diarios

Se han convertido en las zapatillas más buscadas del momento, más ahora que están por menos de 40 euros. Y es que las deportivas Skechers han sido señaladas como las más cómodas por los usuarios para recorrer sin problema los 10.000 pasos diarios o estar una larga jornada de pie. Lo tienen todo y sí, ¡están disponibles en una amplia gama de colores!

Pienso para gatos adultos Nature's Variety, al mejor precio

Tras descubrir cuál era para el pienso para perros mejor valorado por los usuarios, nos hemos topado con este pienso para gatos adultos esterilizados de Nature' Variety que no se queda nada atrás.

Formado por 1,4 kilos de carne de pavo deshuesado y 2,2 kilos de frutas y verduras. El sabor de pollo también tiene descuento.

El alimento da grandes beneficios para la salud del gato, mejorando su sistema inmunitario, su pelaje y controlando su peso.

Fire TV Stick HD con un 38 % de descuento

Es el Fire TV más asequible. Y ahora mucho más, con el 38% de descuento. El Fire TV Stick HD incluye todo lo esencial para que lo configures y empieces a ver contenido sin complicaciones.

Navega fácilmente entre películas, noticias en directo, deportes y series imprescindibles gracias a la rapidez de inicio de las apps y a la reproducción fluida de contenido en streaming Full HD.

Por menos de 10 euros, el sérum iluminador de Max Factor

Indicado para el rostro y pieles normales, este sérum iluminador para el rostro y cuello se ha convertido en el más recomendado por los usuarios en los últimos días. Su éxito radica en su poderosa fórmula, enriquecida con vitamina C y ácido hialurónico, que aportan una jugosidad radiante al rostro. Además, la niacinamida trabaja para unificar el tono de la piel y prevenir la aparición de manchas y arrugas.

Con su uso diario, notarás una piel más hidratada, libre de poros dilatados y con menos riesgo de brotes de acné o puntos negros.

Por solo 89 euros, disfruta del mejor café con esta cafetera De'Longhi

Puedes seleccionar la bebida de su menú o bien, personalizar el café a tu gusto. Ajusta la intensidad y la cantidad de tu bebida con el menú y tienes diferentes ajustes para acomodar a tu preferencia. Puedes comprarla junto al regalo perfecto para los amantes del café.

Rebajado más de 400 euros: el HP Pavilion que se convierte en tablet

Es uno de los dispositivos de última tecnología y no tenemos ninguna duda de que va a arrasar en estas Ofertas de Primavera de Amazon. Tiene una pantalla de 14 pulgadas que le convierte en fantástico para tareas cotidianas pero a la vez es genial para llevarlo a todos tus viajes, ya que su tamaño no le hace ser incómodo ni pesado.

Su procesador Intel Core i7 hace que funcione a la velocidad de la luz y el sistema operativo es el último del mercado.

Po menos de 150 euros, presume de rizos con la tenacilla profesional de ghd

Si bien es cierto que estos rizadores conseguían que luciéramos unas ondas de manera fácil y rápida, esta tenacilla de ghd ofrece unos rizos bien definidos en tiempo récord. Con ellos, no hará falta esperar o que el cabello esté húmedo, en cuestión de segundos podrás lucir unas ondas de ensueño. Todo ello, con el mínimo daño en la melena. Aunque, eso, con el sérum más vendido de Amazon es algo de lo que no tendrás que preocuparte.

En concreto, esta tenacilla te ayudará a presumir de unos rizos perfectos y, sobre todo, duraderos. No tendrás que recurrir a fijadores que dejan un acabado artificioso o apelmazado. Además, a diferencia de otras tenacillas, ésta con una pinza de resorte que mantiene el mechón en su lugar resulta óptima.

Masajeador de piernas RENPHO

Relaja los músculos después de entrenar y recibe este masaje profesional en casa, con el masajeador de piernas de la marca RENPHO, que está arrasando en las ventas de la Fiesta de Oferta de Amazon.

Seis modos de masaje y cuatro niveles de intensidad gracias a sus ocho bolsas de aire que cubren pies, pantorrillas y muslos.

Se puede ajustar a cualquier tamaño y a cualquier necesidad, por lo que es perfecto para deportistas o como regalo del Día del Padre o Día de la Madre.

Por menos de 34 euros, el cortapelos Philips Serie 5000 HC5630/15

Su peine-guía ajustable evita que el cabello se atasque y permite cortes rápidos y precisos en una sola pasada.

Este cortapelos ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional. Gracias a su innovador sistema de corte DualCut, que combina un doble afilado y baja fricción, corta el cabello dos veces más rápido que un modelo tradicional, mientras que su protector de acero garantiza una larga vida útil.

A casi mitad de precio, los pañales Dodot Sensitive

La capa absorbente de Dodot Sensitive, está hecha con materiales suaves como una pluma, por eso proporciona a tu bebé una increíble sensación de suavidad.

Incorpora tiras laterales más resistentes que antes, para un mejor ajuste que se adapta a cualquier movimiento de tu bebé y ayuda a prevenir fugas.

Además, su sistema único de absorción, ofrece la máxima absorción de caquita líquida y pipí de Dodot, cuidando con total delicadeza la piel de tu bebé.

Por 29 euros, el altavoz inteligente de Alexa Echo Pop

Hablamos de un altavoz inteligente con Bluetooth. Compacto y con un sonido muy potente, es perfecto para habitaciones pequeñas o espacios reducidos.

Como ocurre con los otros modelos de Alexa, puedes pedirle al asistente que reproduzca música, audiolibros, pódcast, te cuente las últimas noticias o la información meteorológica. Y solo usando la voz. También se puede conectar el Echo Pop al móvil para reproducir desde tu dispositivo móvil.

Moulinex Easy Fry XXL, al 31% de descuento

Este electrodoméstico combina las funciones de una freidora de aire y una parrilla. Con sus capacidades de freidora de aire, el Easy Fry & Grill utiliza la tecnología de circulación de aire caliente para cocinar los alimentos con poco aceite.

Esto te permite disfrutar de platos crujientes y deliciosos mientras se reduce la cantidad de grasa y calorías consumidas. Garantiza que los alimentos se cocinen de manera uniforme y sin perder su sabor y textura.

Pero el Easy Fry & Grill también puede funcionar como una parrilla. Esto significa que puedes asar a la parrilla carnes, pescados, verduras y otros alimentos para obtener un sabor ahumado y una textura agradable.

Ratón gaming Logitech G502 HERO a 50 euros

Este ratón para gaming de alto rendimiento, el favorito en Amazon, ofrece más funciones y precisión que nunca.

Cuenta con 11 botones programables, botón rueda con dos modos y desplazamiento súper rápido que te dan un control totalmente personalizable de tu forma de jugar

Además, podrás personalizar la iluminación RGB para que coincida con tu estilo y entorno o sincronízala con otros productos Logitech G.

Este Logitech incluye sensor óptico HERO 25K de próxima generación para máxima precisión y seguimiento superior.

Sea cual sea tu estilo de gaming, puedes ajustar el G502 HERO fácilmente con perfiles personalizados, valores de sensibilidad entre 200 y 25.000 dpi y un sistema de cinco pesas de 3,6 g que puedes combinar como quieras para conseguir el equilibrio perfectos.

Por menos de 170 euros (antes 260) la BISSELL SpotClean Pet Pro

Este dispositivo quitamanchas específico para mascotas incorpora un revolucionario sistema de triple acción y tecnología de dos tanques.

Para ello, lo único que necesita es agua y jabón. Esta es rociada sobre la suciedad de la manera más eficaz. Posteriormente, aspira para dejar la superficie impoluta.

Para combatir las manchas más resistentes, incluye una solución de limpieza Bissel especialmente formulada. También incorpora dos cepillos: uno de 15cm para manchas grandes y otro de 8cm.