Si tu padre es deportista, estos regalos lo harán sentirse como un campeón este Día del Padre

Quedan solo dos días para que llegue el tan anhelado día del padre y si bien es cierto que muchos ya tenéis a mano con qué obsequiar a vuestro progenitor -más allá de vuestra presencia, por supuesto-, la realidad es que otra buena parte todavía no lo tiene… y, por eso, te traemos la solución. Más aún si tu padre es deportista (psst: muchos llegan a tiempo) y es que, estamos casi 100 % seguros, de que le van a encantar. ¡Atentos!

Y es que, en esta ocasión, vamos con una selección de los mejores regalos del Día del Padre para los amantes del deporte, con mucha variedad y muy diversos precios. De hecho, en la lista hemos añadido algunos productos con descuento, ya que tal y como está la situación económica, seguro que lo agradeceremos.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: el smartwatch para registrar todos los entrenamientos

El Xiaomi Smart Band 7 Pro cuenta con una pantalla rectangular a todo color con un tamaño de 1,64 pulgadas. Esto quiere decir que la disposición de todas las funciones en la pantalla se parecen mucho a la de un smartphone.

Y el texto y los iconos tienen más espacio y son más fáciles de tocar y de usar. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para las personas mayores. Como indica el propio fabricante, es una "cómodo" extensión del teléfono móvil.

Este modelo es compatible con Android y iOS. Sin embargo, hay una novedad respecto a sus "hermanos" pequeños. Los sensores de luz ambiental permiten que la pantalla se ajusten automáticamente a los ojos, para evitar destellos, especialmente, a primera y última hora de la tarde. Cada vez que levantemos la muñeca, el Xiaomi Smart Band 7 Pro se iluminará con el nivel de brillo adecuado.

Mochila técnica: cabe de todo

Esta mochila que cuenta con una puntuación sobresaliente en Amazon, ofrece 45 litros de capacidad y múltiples bolsillos para guardar todo lo necesario para tu entrenamiento. Hecha de tela Oxford 600D, es resistente y cuenta con correas ajustables para mayor comodidad. Su interior impermeable la hace perfecta para días lluviosos o actividades al aire libre. Con dos amplios compartimentos y disponible en caqui o negro, es una opción excelente por solo 38,99 €.

Las zapatillas Skechers para que practique deporte con la máxima capacidad

Para iniciarse en la práctica deportiva (o para renovar calzado), más allá de toda la equipación, tenemos que prestar especial atención a nuestros pies.

Unas buenas zapatillas son casi imprescindibles a la hora de hacer deporte, porque evitaremos que esta parte (que nos ayuda a mantener el equilibrio) sufra lesiones y nos ayudará a reducir el esfuerzo de los músculos, tendones y tendremos un buen agarre a la superficie del suelo. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que hacer un gran desembolso.

Las mallas deportivas que acumulan más de 17.000 valoraciones de 10

¿En busca de las mallas perfectas? Con más de 17.000 valoraciones sobresalientes, esta opción de Under Armour de secado rápido que, además, están a su precio mínimo… ¡son lo más!

El porqué recae en que este modelo en color negro cuenta con un tejido superelástico (que se adapta a la perfección al cuerpo, sin restar movilidad y comodidad a quien lo lleve) y ergonómico que resulta ideal para realizar cualquier actividad física.

Por no hablar de que, en estos días de fuertes precipitaciones, su acción de secado rápido se posiciona como un auténtico puntazo.