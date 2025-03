Los mejores suplementos para conciliar el sueño y descansar

La rutina, la mayoría de las veces, nos acaba consumiendo, dejándonos sin energía. Por eso, son muchos los que acuden a suplementos de fuerza, como los de magnesio, o a complementos para dormir mejor, como los de melatonina. Y es que si hay algo fundamental para tener energía es dormir bien. Y hoy, como cada 14 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño. Por ello vamos a destacarte en este artículo algunas gominolas y opciones para conciliar el sueño como lo hacías cuando tenías 10 años.

En esta ocasión, desde Shopping queremos recomendarte uno de los productos preferidos de aquellos que quieren asegurarse que el estrés de volver al trabajo no arruina una buena noche de descanso. Se trata de unas gominolas de melatonina.

Y es que la melatonina que presenta es un suplemento eficaz para mejorar la calidad del sueño. Con 1 mg por comprimido, cumple con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

La melatonina, uno de los suplementos más buscados del momento

La marca WeigthWorld ofrece uno de los productos de melatonina más buscados del momento y, también, más rebajados.

Con casi un 30% de descuento, puedes conseguir con descuento 120 gominolas, lo suficiente para 4 meses de consumo.

Cada gominola tiene 1,9 miligramos de melatonina y 1 miligramo de vitamina B6. Esta vitamina, de las más recomendadas para tomar a diario, ya que ayuda a mejorar el sistema nervioso y se asegurará de que no te despiertes cansado o somnoliento.

Con un ligero sabor a fruta, las gominolas son veganas, sin gelatina, sin lactosa y sin gluten. Además, también son recomendadas para el jet-lag si tienes un viaje largo planeado.

Quien la compra, asegura que repite. Los usuarios aseguran en los comentarios que "agradecen tener el regalo del descanso".

"Me calma el nerviosismo y estrés de diario", ha comentado Juan Antonio: "Noto mucho los días que no me las tomo".

La dosis ideal es una gominola media hora antes de dormir.

Dormiser: el suplemento que te ayudará a acabar con el insomnio

¿Problemas de insomnio o dificultar para conciliar el sueño? Un exceso laboral, estrés o dilemas generales… pueden ser la causa de ello. De ahí a que incorporar Dormiser entre tus hábitos pueda ser clave.

Libre de posibles efectos secundarios, con la toma de este suplemento rico en melatonina conseguirás conciliar el sueño, logrando un descanso profundo durante la noche lo que, al mismo tiempo, se traduce en un mejor estado de ánimo. Ahora bien, ¿por qué decantarse por este y no por otro?

Para empezar, Dormiser tiene un precio de lo más económico y cuenta en su formulación con amapola Californiana y pasiflora. Dos extractos de plantas que, en primer lugar, contribuye a entrar en un estado de calma suscitando un mayor descanso y, en segundo lugar, lidia el insomnio mejorando la calidad de sueño.

De ahí que Dormiser cuente con innumerables (y positivas) valoraciones que avalan su eficacia. ¿Lo mejor? Con solo un bote, tienes para dos meses.

Con valeriana y magnesio: la opción con cápsulas

La marca Aldous ofrece otra opción en forma de cápsulas que, además de 1,9 mg de melatonina, también incluye:

Valeriana

Magnesio

Vitamina B6

Grifonia

En 250 cápsulas, notarás tu cuerpo más relajado a la hora de irte a dormir y más fuerte cuando sea el momento de levantarse.

Es la mejor solución para dejar de temer al despertador y afrontar cada día con energía. Reducirás la ansiedad y el insomnio y tendrás tratamiento para hasta 8 meses.

De la misma manera, es necesario solo tomar una pastilla al día antes de irse a la cama.