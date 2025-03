Paula Echevarría las llevaría sin dudar: las gafas de menos de 50 euros que van a agotar stock en pocas horas

Recuerda lo que te decimos: si Paula Echevarría conociese este modelo de gafas, este se convertiría en una pieza esencial en sus looks de esta primavera y verano.

Y es que, mientras que las pasarelas y los escaparates ya han dejado claro cuáles son las zapatillas con cuña que irrumpen como tendencia esta temporada (y estas de 30 € son lo más), o cuál es la chaqueta que no deja de conquistar a mujeres de 20 o 50 años… la realidad es que estas gafas lo tienen todo para ser las más buscadas y lucidas en el street style.

Las gafas que van a romper todos los esquemas de temporada

Olvídate de los tiempos en los que las gafas no eran más que un complemento funcional necesario para quienes necesitaban corregir problemas de visión que, cuando se podía, rápidamente eran sustituidas por lentes de contacto. Eso ya es historia. Porque desde hoy, ya no importa si puedes o no leer la última fila de letras en la óptica; las gafas han conseguido hacerse un hueco en los cajones de todas las cómodas.

Y todo apunta a que esto es solo el comienzo. Más aún si tienen un precio tan económico como el que tienen los modelos de la firma The Foco Project que, como ya os adelantábamos, están irrumpiendo con fuerza en el street style y no superan los 50 euros. De ahí a que no nos extrañe que, en unas semanas, estos modelos protagonicen las calles.

Así son las gafas que no pararás de llevar esta primavera-verano (están a su mejor precio)

Lo mejor es que The Foco Project nos ha dado un cupón exclusivo a para que todos podáis conseguir con un descuento extra del 10 % estos (u otros modelos) de la web. Así, no solo podrás renovar tu colección de gafas, sino que también estarás a tiempo de hacerte con ellas a un precio todavía más competitivo.

Burano, el modelo de The Foco Project con aire moderno y favorecedor

Con un aire moderno y favorecedor, las gafas de lectura Burano -disponibles también en su versión en tonos más fríos-, se convierten en una opción imprescindible para quienes buscan estilo y funcionalidad.

Su forma redonda y unisex, pensada para adaptarse a cualquier rostro, asegura que destaques sin esfuerzo. Además, su precio accesible hace de este modelo una elección irresistible para todos.

Las gafas que mejor sientan a todos los tipos de rostro: el modelo Treviso

Fabricadas en acero inoxidable y con un diseño ergonómico y flexible, estas gafas de lectura unisex y ultraligeras con un precio de lo más competitivo van a convertirse en una opción todoterreno: no pararás de combinarlas con acierto con cualquier look, mientras le aportas una estética más en vanguardia.

Amalfi, las gafas con un diseño de lujo

Con un diseño de lujo que fusiona la artesanía de una montura de acetato de alta calidad con la elegancia de una chapa de madera natural, Amalfi redefine el concepto de sofisticación.

Las varillas de madera maciza, con un delicado acabado engomado, aseguran una puesta cómoda. Asimismo, el corte biselado en la parte superior de la montura y el adorno metálico en las varillas añaden ese toque sutil y distintivo que eleva cada mirada.

Pompei: el modelo de gafas de sol que más lucirás en primavera y verano

Inspiradas en la mítica ciudad de Pompeya, estas gafas de sol con una montura redondeada de acetato brillante en un suave tono malva ofrecen un toque de nostalgia retro que, sin duda, será el accesorio estrella de la temporada o, incluso, de los inminentes días de sol.

Perfectas para quienes buscan una propuesta atemporal, estas gafas combinan glamour y versatilidad, convirtiéndose en el complemento ideal para cualquier look primaveral o veraniego.