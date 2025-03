Más de 9.000 personas ya lo aman: el perfume que te hará irresistible con su aroma único y seductor

Hay un aroma que me persigue. No importa donde esté, ya sea en el transporte público (comprobando la resistencia y comodidad de estas zapatillas, idóneas para pasar muchas horas de pie), en el trabajo o por la calle dando un paseo mientras pongo a prueba la calidez del abrigo que no paran de llevar las mujeres de entre 20 a 50 años; ese aroma dulzón siempre acababa siendo captado por mi olfato. Me encanta. He olido tantas veces esas notas ligeramente afrutadas, responsables de ese aroma tan característico, que sé reconocerlo desde la distancia a la perfección. Aunque, para mi desdicha, seguía siendo anónimo.

De ahí a que, nada más olerlo, girara rápidamente la cabeza buscando quién lo lleva, para preguntar por su nombre en lo que catalogué como: una búsqueda sin fortuna. Sí, en pasado.

Y es que cansada de no obtener la respuesta deseada, y de seguir captando ese aroma de manera inesperada, me adentré a teclear, preguntar y buscar en perfumerías ese olor que no conseguía quitarme de la cabeza. Y sí, tal y como dicta el dicho común “quién la busca, la consigue”; lo encontré. Por eso, ahora que la he probado y que mi pedido ya está en trámite, y he verificado -más veces de las necesarias, todo sea dicho- que he añadido más de una unidad a mi cesta, quiero compartirlo.

Porque si bien se suele decir que la colonia es algo personal, no hay persona (desde que la llevo) que no me haya preguntado por ella, "por lo bien que huele". Efectivamente, podríamos aventurarnos a decir que estamos ante la colonia viral del momento (y sin recurrir a las feronomas como este). ¿Lo mejor? Su precio. De ahí que haya querido adquirir más de una unidad, mientras haya stock. Al fin y al cabo, ¿quién sabe cuánto va a durar?

El perfume de las 9.000 valoraciones que me ha casusado obsesión por su increíble aroma

Con todos vosotros: la colonia que no ha salido de mi cabeza en los últimos días (y, en cuanto la pruebes, seguramente te suceda lo mismo) y que ya forma parte de mi rutina matutina diaria: Seductive, de Guess.

Con un precio de lo más económico, podrás hacerte con esta colonia que ha sido catalogada por los usuarios (a los que me sumo) como una fragancia seductora que causa un magnetismo único. Nada más olerla, querrás llevarla; huele de lujo.

Compuesta por notas frescas de bergamota, jazmín y vainilla, este perfume es una oda a la sensualidad, entremezclado con bergamota, grosella negra y pera, responsables de su peculiar aroma. Todo ello, con una suave nota cítrica que le aporta cierto frescor.

Por qué esta y no otra: qué tiene la colonia Guess que no tenga otra

Más allá de que, como sucede con otras fragancias, está disponible en distintos tamaños (lo que favorece que puedas adquirir la versión más pequeña para probar su aroma), esta colonia tiene un aroma que no pasa desapercibido.

Es floral, afrutado y, al mismo tiempo, fresco. Cualidades que favorece que sea señalado como una colonia todoterreno. Una opción perfecta para llevar en cualquier época del año; su aroma no cansa.

