El corrector que ha conquistado a más de 29.000 usuarios: número uno en Amazon

Las personas que se maquillan, sea mucho o poco, saben que el corrector es un producto vital y necesario, por eso es el favorito de la mayoria de los consumidores. Tiene una gran variedad de funciones: consigue ocultar el acné (como el mejor dispositivo para quitar el acné y reparar la piel), eliminar las ojeras y, en general, aportar luminosidad al rostro. Es un básico, independientemente de si eres una persona habilidosa o no.

Un buen corrector es la clave para preparar el rostro para el día a día. Conseguirás un resultado natural y sin imperfecciones. Por eso, es importante encontrar el aliado perfecto para añadir a la rutina diaria y olvidarte por completo de las ojeras, igual que si utilizarás las gafas de presoterapia para eliminar las bolsas.

Las opciones en el mercado son infinitas, pero los consumidores han elegido a su ganador. Se trata del Borrador de Maybelline New York, que actualmente tiene un 18% de descuento en Amazon, donde es número uno en ventas.

En esta web, más de 25.000 personas han dado su valoración y el 79% lo valora por encima de cuatro estrellas, señalando su "comodidad" y "cobertura". "Lo he comprado tres veces", ha asegurado una de las compradoras.

El corrector de Maybelline New York que arrasa en todo el mundo con resultados espectaculares

Este corrector de Maybelline New York se presentado como el borrador porque vas a conseguir corregir todas las imperfecciones del rosotros. Se trata de un producto multiusos que puede usarse en cualquier lugar de la cara, sin importar tu tipo de piel. Es la herramienta más útil para definir los rasgos que desees resaltar. Todo gracias a tres innovaciones clave:

Un aplicador nuevo, formado por una esponja , que permite fijar y difuminar el maquillaje en un solo movimiento para obtener la mejor cobertura.

, que permite fijar y difuminar el maquillaje en un solo movimiento para obtener la mejor cobertura. Una fórmula ligera que consigue un resultado natural e igualado sin aportar peso a la piel.

que consigue un resultado natural e igualado sin aportar peso a la piel. Una cobertura modulable que permite aplicar capas para conseguir la cobertura deseada.

El corrector de Maybelline tiene una fórmula única, pensada para el uso diario, que puede hacer frente a todos los obstáculos del día con un resultado resistente al agua. Sus ingredientes, además, aportan más de 12 horas de hidratación a la piel.

¿Cómo elegir el mejor tono para un corrector?

El borrador de Maybelline New York ofrece tonos para todo tipo de pieles y, además, cuenta con una amplia oferta de subtonos que permite usar cada producto para un fin diferente.

Si el objetivo es cubrir las ojeras, ocultar el acné o borrar los signos de la edad (como ocurre con la crema facial antiedad más eficaz para acabar con arrugas y manchas) es importante elegir uno o dos tonos por debajo del color de tu piel, asegurando así una gran cobertura en la zona deseada.

Por otra parte, si eliges uno o dos tonos por encima del color de tu piel, podrá usarlo para recalcar el contorno de tus pómulos o barbilla y así conseguir un resultado más definido. Eso sí, este tono debe combinarse con el corrector en la frente y ojos para que la cara quede perfectamente esculpida.

Para después, no hay nada mejor que los discos desmquillantes reutilizables para dejar tu cara impecable.

Otras buenas opciones de corrector a tener en cuenta

Si pese a sus increíbles valoraciones, su larga durabilidad y la cobertura modulable que posee el corrector multiusos de Maybelline, prefieres abogar por otra opción (o, sencillamente, no llegaste a tiempo de añadirlo a la cesta) esta otra opción de la firma NYX no se queda para nada atrás.

Con más de 15.000 valoraciones sobresalientes y una importante rebaja, el corrector de NYX de cobertura media y apto para todo tipo de pieles no solo ayuda a corregir la piel, como el sérum de vitamina C para un rostro sin manchas, sino que, además, es uno de los pocos que ayuda a hidratar la piel. Con su aplicación, no solo conseguirás que la piel no se reseque sino que, además, conseguirás que no se agriete tras aplicarlo. Efectivamente, con su uso, se acabaron los retoques.

Otra opción de corrector que posee muy buenas valoraciones y que no cesa de acumular ventas por su intachable relación calidad-precio es esta opción de L'Orèal que, como bien matizan los usuarios que la han probado, "deja un acabado supernatural". En concreto, este corrector de cobertura media y disponible en una infinidad de tonos consigue crear un efecto segunda piel capaz de atenuar cualquier imperfección. Puedes combinarlo con el limpiador eléctrico de poros para los puntos negros. ¿Lo mejor? Su cobertura aguanta intacta durante todo el día; con este corrector, no hacen falta los retoques.