Besos sin humo este San Valentín: IQOS tiene descuentos de hasta 50€ en sus dispositivos top ventas

Quedan muy pocos días para San Valentín, uno de las fechas más románticas del año y la ocasión perfecta para sorprender a tu pareja con un regalo original que pueda utilizar durante todo el año. Hay quien prefiere un ramo de flores o los clásicos bombones, pero si buscas un regalo para el 14 de febrero que se aleje de lo convencional, IQOS* tiene lo que necesitas para un San Valentín lleno de besos libre de humo. Es el dispositivo perfecto si tu pareja es fumador adulto o ya es usuario de IQOS, porque calienta el tabaco en lugar de quemarlo. ¿Quieres que tu media naranja se pase a una mejor alternativa que continuar fumando?

Si la respuesta sí, ya tienes regalo. IQOS ha lanzado una promoción de San Valentín que solo estará disponible del 14 al 16 de febrero y con la que podréis conseguir el icónico dispositivo IQOS ILUMA con 20€ de descuento o el exclusivo IQOS ILUMA Prime con 50€ de ahorro. Es un dispositivo perfecto si tu pareja es fumador adulto y quiere dejar atrás los cigarillos, pero también si ya es usuario de IQOS y se define como un auténtico Game Charger. Además, lo mejor de esta promo de San Valentín es que podéis aprovechar para conseguir rebajadas las últimas ediciones limitadas, Oasis, WE, Stardrift y Neon, con las que llevaréis vuestro estilo al siguiente nivel.

El futuro es de quien no se conforma y no tiene miedo a cambiar las reglas. Para tener un San Valentín lleno de besos y completamente libre de humo, porque lo único que debe respirarse en estas fechas (y en cualquier momento del año) es amor. IQOS no quema el tabaco, sino que lo calienta, y por eso no produce alquitrán** y emite un 95% menos de niveles de sustancias químicas en comparación con los cigarrillos***. La promoción que han lanzado este SanValentín, solo disponible del 14 al 16 de febrero, es la oportunidad perfecta para que le regales a tu pareja una alternativa que presenta menos riesgo para su salud que continuar fumando*. ¿Necesitas que te echemos una mano para elegir el dispositivo adecuado? Sigue leyendo y toma nota.

IQOS ILUMA

IQOS ILUMA lleva años siendo uno de los dispositivos más icónicos de la marca, así que si tu pareja es fumador adulto y nunca ha probado esta alternativa de tabaco calentado, te recomendamos decantarte por esta primera opción para regalar en San Valentín. Lo encontrarás en azul, rosa, gris, beige y verde, con un diseño muy original y la tecnología de calentamiento de tabaco de IQOS. Además, si lo compras entre el 14 y el 16 de febrero lo puedes conseguir con 20€ de descuento.

¿Y cómo se usa? Es muy sencillo, aunque tu pareja nunca haya probado un dispositivo de IQOS. Inserta la unidad de tabaco calentado, espera unos segundos y cuando vibre, estará completamente listo para usarse. Además, podrá llevarlo siempre encima, porque el pack incluye un holder con dos usos consecutivos (un uso equivale a una experiencia de unos 6 minutos) y un cargador de bolsillo con 20 usos.

Este San Valentín, los besos tienen que estar libres de humo y mal aliento, así que aprovecha que IQOS ILUMA está rebajado 20€ solo del 14 al 16 de febrero y regala a tu pareja una mejor alternativa que continuar fumando.

IQOS ILUMA Prime

Igual que el dispositivo anterior era perfecto para fumadores adultos que quisieran dejar atrás los cigarillos, IQOS ILUMA Prime es ideal para mejorar la experiencia y está más recomendado para quien ya es usuario de IQOS. Es la versión más exclusiva de la marca y, por supuesto, también funciona con la tecnología de tabaco calentado e incluye todo lo necesario para disfrutar de la experiencia.

Este San Valentín está rebajado 50€, así que aprovéchalo para que vuestros besos estén libres de humo.

¿Cuál de los dos eliges? IQOSILUMA e IQOSILUMAPrime están rebajados durante la promoción de San Valentín de la marca, pero también puedes decantarte por una de las ediciones limitadas de IQOS que han volado en otras ocasiones: Oasis, WE, Stardrift y Neon. Si este 14 de febrero quieres sorprender de verdad, regala una mejor alternativa a continuar fumando para que tu media naranja deje atrás los cigarrillos. ¡Que el amor sea lo único que esté en el aire!

