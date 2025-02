Resistentes al agua y con mucha batería: así son los auriculares inalámbricos mini, rebajados de precio

Junto con el teléfono móvil, los auriculares pueden ser perfectamente el aparato o dispositivo tecnológico que más usamos. Se calcula que el porcentaje medio que una persona dedica a escuchar música es de 20 horas semanales y por ello es importante que tengamos la mejor opción para hacerlo y disfrutar de ello. Y esta es la razón que nos ha hecho para que desde Shopping te destaquemos los auriculares inalámbricos mini de la marca JVC que destacan por su calidad de sonido, batería y que, ahora, además, están rebajados de precio.

Auriculares inalámbricos mini de JVC: rebajados y con tres modos de sonido

Estos auriculares JVC se posicionan como una de las mejores opciones para escuchar música o nuestro podcast favorito. Después de que leas todas sus características tú también lo vas a pensar. Tienen una autonomía aproximada de 7,5 horas y con la caja de carga más de 15 horas. En total, podrás disfrutar de 23 horas de sonido de calidad.

Otra de sus grandes ventajas es su escaso peso: solo pesan 3,8 gramos. También cuentan con protección IPX4 para que no te tengas que preocupar de esos chaparrones inesperados.

Cuenta con tres modos de sonido:

Normal

Limpio, para oír voces con mayor claridad

Refuerzo de graves

Tan solo tendrás que tocar el auricular para cambiar de modo, así de fácil es manejar estos auriculares.

Y si no te convencen en color blanco no te preocupes, ya que también están disponibles en azul, negro, rojo y verde. No podemos olvidarnos tampoco de su precio: suelen rondar los 45 euros y gracias al 24 % de descuento que tienen ahora pueden ser tuyos por solo 34: ¡No lo dejes pasar!

Han recibido ya más de 2.500 valoraciones de usuarios que disfrutan de su uso y le dan una puntuación media de 4,1 estrellas sobre 5. Algunas de las opiniones que han dejado son: "Han superado mis expectativas en todos los sentidos" o "He tenido modelos más caros y estos son mejores, sin duda".

Otra buena opción: JBL nunca falla... y con cancelación de ruido

Los auriculares Wave Beam 2 de JBL ofrecen una experiencia auditiva avanzada gracias a su cancelación de ruido activa y la tecnología Smart Ambient, que permite filtrar distracciones. Equipados con drivers dinámicos de 8 mm, proporcionan un sonido potente.

Su autonomía de 10 horas, ampliable a 30 horas con el estuche, es notable. Además, la función de carga rápida permite obtener 3 horas adicionales con solo 10 minutos de carga. La calidad de las llamadas es mejorada por dos micrófonos que eliminan el ruido ambiental. Su resistencia al agua y polvo (IP54) los hace ideales para el uso diario.

La conexión multipunto facilita el cambio entre dispositivos, y la aplicación JBL Headphones permite personalizar la ecualización y otros ajustes.

Gracias al 15 % de descuento que ostentan ahora pueden ser tuyos por solo 67 euros.