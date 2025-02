Solución para vagos: el limpiador 'milagroso' que te ahorra tiempo y dinero

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes. Y los usuarios que la conforman, en auténticos influencers (o prescriptores) de productos y marcas.

En los últimos tiempos, y sobre todo en las cuentas especializadas en la limpieza, se han viralizado unos estropajos que ya han dado la vuelta al mundo. Prometen limpiar toda clase de superficies con el mínimo esfuerzo.

Su nombre es Scrub Mommy, aunque también tiene otra versión: Scrub Daddy. Pero, ¿qué tienen de especial estos estropajos?

Los especialistas del sector explican que su principal cualidad es que son muy versátiles, ya que permiten limpiar todo tipo de superficies sin rayarlas: desde la vitrocerámica (que todos sabemos que es muy delicada), encimeras, microondas, el fregadero hasta los baños.

Scrub Mommy: así es la esponja viral en TikTok

Su característico diseño, en forma de cara sonriente, no está hecho al alzar. Y es que, la abertura de los ojos sirven para poder meter los dedos y limpiar en profundidad vasos muy hondos, ollas, cafeteras... y lograr retirar hasta la suciedad más incrustada. Y la boca sonriente está especialmente diseñada para eliminar todos los restos de comida de los cubiertos y con una sola pasada.

Quienes ya han probado Scrub Mommy o Scrub Daddy dicen de esta esponja que absorbe más agua, lo que permite, por un lado, utilizar menos cantidad de detergente para obtener mucha más espuma para limpiar y, por otro lado, que ni se deforma con el paso del tiempo, ni absorbe los típicos olores de los estropajos y que se puede lavar en máquina.

La diferencia fundamental frente a los tradicionales estropajos es su tecnología FlexTexture Side que, dependiendo de la temperatura, cambia de textura.

Como explican desde la propia marca, "la forma de Scrub Mommy es ergonómica y totalmente funcional. Usa sus ojos para limpiar 360 grados y llegar a la parte inferior de vasos altos, cafeteras y sartenes".

Si se pone en agua tibia se ablanda y sirve para limpiar superficies lisas y que no requieren mucho esfuerzo. En cambio, si se pone en agua fría, se vuelve dura y sirve para frotar y quitar la suciedad más incrustada.

Esta esponja tiene un precio que ronda los 4 euros. La diferencia La diferencia entre las dos es que “mamá” tiene un lado que es fibra y el otro lado esponja, mientras que “papá” sólo es esponja. Esto es, a priori, lo que hay que tener en cuenta si se está decidiendo entre los dos modelos.

¿Qué dicen los usuarios?

"No raya, limpia muy bien cualquier superficie y estoy encantada. Compré uno para el baño y otro para la cocina y genial", señala una usuaria en Amazon. "Las vi anunciadas por TikTok y decidí comprarlas para probarlas. Se adapta a todos los materiales no raya y no se queda graso", indica otro internauta.