Satisfyer Pro 2: así es el juguete sexual (por menos de 35€) más vendido de la historia

Se trata de Michael Lenke, que lanzó en 2014 el primer succionador de clítoris, Womanizer, aunque no logró conquistar al público femenino.

Y, es que, Satisfyer ha conseguido "democratizar" los juguetes sexuales, a precios muy competitivos, y con diseños llamativos (a la par de discretos).

El éxtasis del Satisfyer se produjo a finales del año 2019. Las redes sociales, en gran medida, popularizaron este juguete sexual (que también nos encontramos para hombres y parejas). Las ventas crecieron un 1.300% en menos de tres meses.

Impermeable y con 11 niveles de intensidad

Como ya hemos comentado, el Satisfyer es el succionador de clítoris número uno en ventas. Este juguete erótico es impermeable (IPX7) para que se pueda disfrutar debajo de la ducha o en la bañera.

La tecnología es innovadora con ondas de presión para estimular el clítoris. El Satisfyer Pro 2 cuenta con baterías recargables integradas. Se carga mediante cable USB.

Aunque es la versión mejorada del "tradicional" Satisfyer, su diseño se mantiene fiel a su predecesor con un acabado de alta calidad, que mejora la higiene, ya que dentro del dispositivo no puede entrar agua, lubricantes y otros fluidos.

¿Qué opinan los usuarios?

Entre quienes ya lo han probado, destacan del Satisfyer Pro 2 Next Generation su potencia, su facilidad de uso y limpieza. "Se lo regalé a mi pareja y, visto lo visto, espero que no me deje, porque parece ser que el juguete es lo más. A ver si inventan algo así para el hombre, que ya toca", dice un usuario en Amazon.

"Una no se conoce a sí misma hasta que no prueba el Satisfyer", señala otra internauta.