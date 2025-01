¿Sabes qué son las gafas perezosas, el "mejor invento" para usar el móvil acostado en la cama?

Las gafas perezosas (o lazzy glasses) se han convertido en uno de los productos más buscados en los últimos días. Y todo por 'culpa' de las redes sociales. TikTok se ha llenado de usuarios probando este curioso gadget que promete cuidar nuestro cuello mientras estamos tumbados en la cama o en el sofá consultando el teléfono móvil.

Este tipo de lentes están diseñadas especialmente para hacer diferentes actividades sin necesidad de mover la cabeza: leer libros, ver programas en la televisión... y sin estar incorporados. Ayudan a prevenir dolores de cuello, reducir la exposición directa a la radiación de las pantallas y, lo más importante, minimizar el esfuerzo ocular.

Las gafas perezosas reflejan la imagen a través de la lente con un ángulo de 90°, y para ello utiliza tecnología de alta definición que restaura los objetos en una proporción 1:1.

Por eso, permiten estar tranquilamente tumbado, sin mantener la cabeza erguida, y ver perfectamente. Este modelo, que está disponible en Amazon por un precio muy económico, tiene una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas, lo que le confiere una excelente puntuación.

"Era un poco escéptico sobre este tipo de gafas pero he de decir que me ha sorprendido su funcionamiento y su claridad de imagen…" explica un usuario, que está "fascinado" con las gafas perezosas para "leer o escribir cómodamente sin romperte el cuello". No obstante, se recomienda moderar el tiempo de uso para evitar la fatiga visual.

Consejos para usar las gafas perezosas

Usar las gafas solo cuando se está acostado para tener el mejor efecto.

para tener el mejor efecto. No se deben usar mientras caminamos , ya que su diseño está pensado para el uso tumbado.

, ya que su diseño está pensado para el uso tumbado. Al usar gafas graduadas , debemos asegurarnos de ajustar bien su posición para una visión correcta.

, debemos asegurarnos de ajustar bien su posición para una visión correcta. El ancho interior del marco de las gafas es de aproximadamente 13.97 a 15.24 cm.

es de aproximadamente 13.97 a 15.24 cm. No más allá de 30-60 minutos es la recomendación de los fabricantes. Si se va a prolongar el uso de las lazy glasses en el tiempo, hay que descansar 15 minutos.

Para algunos es el "mejor invento" del siglo XXI, en el que la tecnología prima en nuestro día a día. "Me encantan estas gafas, llevo tiempo usando de otra empresa y vale que puedes llevar tus gafas debajo de las gafas, pero son enormes, muy pesadas y se rompen de mirarlas", cuenta Vicente en Amazon.

Estas lentes, que ya muchos han probado con éxito, no producen fatiga visual y tienen una garantía de cinco años.