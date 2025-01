Rebajas de hasta 60 €: los 5 productos estrella de los Lidl Days rozan su precio más bajo

Lidl se ha pasado el juego. Cuando pensábamos que nada podría llegar a superar las increíbles rebajas de enero - con las zapatillas New Balance que más estilizan las piernas y muebles de cocina diseñados para solucionar la falta de espacio-, el súper ha decidido lanzar una promoción irresistible para quienes compren en su página web.

Te explicamos: con motivo de los Lidl Day, los días 27, 28 y 29 de enero, el supermercado aplicará un 15 % de descuento en todos los artículos de su web. Eso sí, solo sí introduces el siguiente código: LIDLDAYENERO.

Para que no pierdas esta oportunidad, hemos seleccionado algunos de los productos más vendidos de Lidl. Aquellos que no solo han sido protagonistas de nuestros artículos -solo hay que recordar el robot de cocina Monsieur Cuisini Smart que se agota en minutos-, sino que, además, lideran las wishlist. Eso sí, ¡date prisa! Algunos de estos productos están volando ya y es que con el código aplicado se vuelven aún más irresistibles. Asi que, no esperes más, ¡y hazte con ellos antes de que se acaben!

Robot de cocina Monsieur Cuisini Smart

Como ya te adelantábamos, este robot de cocina lleva siendo uno de los productos más buscados del catálogo del súper y no es para menos. De ahí que haya sido nombrado producto del año 2024.

Con un diseño de compacto, idóneo hasta para las cocinas más pequeñas, este robot de cocina es ideal para aquellos que no les gusta o no tienen tiempo de cocinar (o que no conocen la existencia de este libro que devuelve las ganas de cocinar y cuidar la dieta) pues cuenta con más de 600 recetas preinstaladas y programables para poder elaborar platos deliciosos.

Además, cuenta con un uso multifuncional; este robot se encarga de cocer, sofreír, cocer al vapor amasar, mezclar, batir, picar, triturar, moler, emulsionar... entre otras funciones. Lo que favorece que sea señalado como un auténtico éxito.

Chaqueta de esquí para mujer

En estos días de lluvias y frío, te encantará conocer que puedes adquirir esta chaqueta de esquí para mujer con esa rebaja extra del 15 % de descuento.

En concreto, esta prenda está fabricada con materiales repelentes, reciclados y respetuosos con el medio ambiente. Los mismos que son capaces de soportar las bajas temperaturas que caracterizan a la transición de otoño e invierno. Además, matizar que su mantenimiento es sencillo, ya que se puede lavar a máquina y secar en secadora a baja temperatura.

Set básico de atornilladora

A los más manitas les encantará conocer que podrás adquirir este juego completo de taladro atornillador con dos baterías (cargador y un amplio surtido de accesorios) que cuenta con un diseño de lo más compacto.

Además, este modelo de atornillador, destaca frente a otros por su extensa batería y su carga rápida, también dispone de iluminación LED con la que cuenta.

Mochila impermeable de Lidl, por menos de 15 €

Olvídate de las clásicas maletas de cabina; esta mochila de viaje con capacidad de 50 litros es perfecta para viajar, para hacer una pequeña escapada e, incluso, para el día a día. Cuenta con acolchada en la espalda lo que facilita su puesta.

En concreto, este modelo cuenta con un compartimiento con cremallera con bolsa de ropa integrada y asa para percha. Asimismo, dispone de un compatimiento para ropa comprimible y cremallera lateral para un acceso simplificado al comportamiento principal.

Combate el frío con este calefactor cerámico con termostato

El calefactor cerámico de 5000 W de Lidl es un ventilador eléctrico compacto diseñado para calentar o ventilar rápidamente espacios interiores. Cuenta con un termostato regulable que mantiene temperaturas constantes y ofrece dos niveles de calefacción lo que favorece que sea perfecto para usar durante todo el año.