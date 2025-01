Este libro me devolvió las ganas de cocinar y comer sano: un básico de la cocina

Las relaciones difíciles existen. La mía con la cocina lo es. Con sinceridad, ni los mejores robots de cocina del mercado han conseguido suavizarla o limar mínimamente las asperezas. No siento ni la pasión ni la calma que muchos dicen experimentar al oír el burbujeo de una olla exprés o el crepitar del aceite en la sartén antiadherente (aunque la freidora de aire ha conseguido eliminar más bien esta tensión y, de paso, reducir el coste del ticket de la compra).

Tampoco me deleito trazando y estableciendo un equilibrado y correcto batch cooking, aunque procure seguir una dieta lo más equilibrada posible. No obstante, como si se tratase del típico largometraje romántico donde los rivales terminan convirtiéndose en amantes, esta agria relación con la cocina ha pasado a la siguiente fase, y todo por un libro.

La reconciliación con la cocina era posible: el libro que lo consiguió

Por cuestiones del azar, me topé con la película Julie & Julia (disponible, por cierto, en Prime Video y Movistar Plus+), protagonizada por la reconocida Meryl Street y por Amy Adams, donde -resumiendo sin spoilers- el personaje de la segunda se marca como propósito de año cocinar todas las recetas del libro de la primera, Julia Child.

Y si bien es cierto que en mi entorno jamás apostarían a que yo me plantease recrear ese mismo reto (ni yo misma lo habría dicho) toparme con el ya mencionado famosísimo libro de recetas 'El arte de la cocina francesa'… me animó a ello.

Sin ser muy consciente -pues me hallaba en la búsqueda de esas botas que no paro de ver por el barrio de Salamanca de 35 € que tan bien sienta- estaba añadiendo a la cesta y tramitando el pedido de este libro que, de pronto, parecía lucir un halo luminoso digno de la mejor terapia de pareja. Situaciones que, no nos negaréis, solo suceden en Amazon.

‘El arte de la cocina francesa’: más allá de un recetario común

A diferencia de los manuales o recetarios de cocina clásicos, este libro está pensado tanto para cocineros avanzados como para principiantes; no está constituido exclusivamente por una lista de ingredientes y un paso a paso escueto.

‘El arte de la cocina francesa’ escrito por Julia Child, quien se encargó de revolucionar "la forma de cocinar en los hogares tras estudiar en la reputada academia Le Cordon Bleu para, después, abrir su propia escuela de cocina (como dicta su biografía) que daría paso a su programa de televisión he French Chef", cuenta con más de 524 recetas que van más allá del clásico listado de ingredientes y del paso a paso.

Uno de los grandes puntos a favor de ‘El arte de la cocina francesa’ es que, a diferencia de otros libros de cocina donde la división del libro suele estar tramada entre: primeros platos, segundos y postres, este libro está dividido alfabéticamente por ingredientes.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: si tienes espinacas en la nevera y no sabes cómo prepararlas, busca la ‘E’, ‘Espinacas’ y, ¡voilá!, un sinfín de propuestas. Aunque eso no es lo mejor: este libro dispone de más cien ilustraciones que te enseñan, paso a paso, cómo preparar el ingrediente. Asimismo, comparte enseñanzas de técnicas que conforman la base de la cocina y recursos de creación propia compartidos por la propia chef, Julia Child.