Haz una maratón con las series y películas nominadas a los Premios Feroz por solo 9, 99 €

En apenas unas horas comienza la gala de los Premios Feroz. Conocida como la antesala de los Goya, esta ceremonia destaca por ser una ceremonia mucho más distendida y amena, donde las irónias y el humor pueden adquirir un sutil doble sentido. Esta edición, la expectación ha ido en aumento: hay grandes producciones españolas. Las mismas cuyas críticas han logrado escenificar o rozar, en los últimos meses, el concepto de la excelencia.

Los mismos títulos de series y películas que, ahora mismo, si lo deseas puedes disfrutar y juzgar por ti mismo antes de que salgan anunciadas. Todo ello, desde el salón de casa, y por solo 9,99 €. Y es que, entre su amplio catálogo, la plataforma de streaming de Movistar Plus+ cuenta con muchos de los títulos que hoy -sin riesgo a equivocarnos- serán una y otra mencionados en la gala.

De ahí que este sábado, sea la oportundiad perfecta, antes de la gala, de visionar todos estos contenidos a través de una sucripción mensual de 9,99 € que no requiere de permanencia y se muestra ajena al teleoperador que poseas. Exacto: no requiere de ataduras. Además, algunas de las producciones nominadas, han sido produccidas por Movistar, es decir, solo las puedes ver en esta plataforma. Asi que no pierdas más el tiempo y deléitate con algunas de estas series y películas que han sido nominadas:

La serie de comedia con más nominaciones en los Premios Feroz

'Celeste' ha encantado a los espectadores y a la crítica. Cuenta la historia de una inspectora de Hacienda que cerca de retirarse debe comprobar si una cantante de éxito reside en España, donde no está pagando sus impuestos. Un drama del que no te esperas que se pueda hacer comedia de forma tan inteligente.

Además de estar nominada a Mejor Serie de Comedia, Clara Sans puede llevarse el premio a Mejor Actriz Protagonista de Serie o Manolo Soto Mejor Actor de Reparto. Solo en Movistar Plus + puedes comprobar lo buenas que son sus interpretaciones.

'Los años nuevos': la serie que más ha emocionado los espectadores

La miniserie de 'Los años nuevos' ha conmovido a los espectadores y se ha convertido en una de las historias más comentadas en en redes sociales. Esta historia puede llevarse el premio a Mejor Serie Dramática, uno de los más importantes de la noche. Sus capítulos recorren la historia de amor durante años de dos treintañeros que se encuentran en etapas muy diferentes de sus vidas.

Ya puedes disfrutar de los diez capítulos de 'Los años nuevos' en Movistar Plus+ y conocer la trama tan cuidada que ha enamorado a sus seguidores. Es una narrativa emocionante en la que conectar con sus personajes.

Los actores de 'Querer' triunfan en los Premios Feroz

Esta es una de las series que más ha impactado a los espectadores por el dilema moral que plantea. La historia que se puede llevar el premio a Mejor Serie Dramática cuenta la vida de Miren, una mujer que decide demandar a su marido por violación continuada.

Es una serie original de Movistar Plus+ con la que no te querrás levantar del sofá hasta conocer el final. Los protagonistas de esta serie son Loreto Mauleón, Miguel Bernardeau e Iván Pellicer y compiten también en las categorías individuales.

'La habitación de al lado', el nuevo éxito de Pedro Almodóvar

La película de Pedro Almodóvar es la segunda película con más nominaciones de esta gala de los Premios Feroz, con 6 candidaturas. La Ganadora del León de oro en el Festival de Venecia de 2024 y nominada a diez Goya, cuenta la historia de una exitosa novelista que se entera que una de sus grandes amigas del pasado, reportera de guerra, tiene una grave enfermedad. El largometraje repasa cómo vuelven a unir sus caminos lidiando con la muerte y las sensaciones que deja.

La habitación de al lado, según cuenta su director, busca dar una perspectiva vital de un tema tan delicado como la muerte. Movistar Plus+ fue la plataforma que la trajo en exclusiva tras su estreno en cines y todavía puedes disfrutarla.

'La Infiltrada', el estreno más esperado en Movistar Plus+

Otra de las grandes historias de la gala de 2025 es 'La infiltrada', que llegará a Movistar Plus+ el 14 de febrero. Se estrenó en octubre de 2024, fue todo un éxito y alabada tanto por la crítica como el público.

Carolina Yuste interpreta a Aranzazu Berradre Marín, seudónimo de la única policía en la historia de España que se infiltró con éxito en la organización terrorista ETA. Es una historia real, que transcurre a lo largo de los ocho que estuvo infiltrada y que ha impactado a los espectadores. Entre otras candidaturas, Arantxa Echeverría puede llevarse el premio a la Mejor Dirección por este largometraje.