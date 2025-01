Combate el Blue Monday con estos productos que, además, serán una gran ayuda en tu rutina

Por una combinación de circunstancias, el tercer lunes de enero es extraoficialmente el día más triste del año. El frío, el bolsillo que sigue tiritando después de los excesos navideños y lo cuesta arriba que se hace poner en marcha nuestros propósitos de Año Nuevo hacen que este día sea más complicado de afrontar de la cuenta. Es el conocido como el Blue Monday.

Tal día como hoy, el objetivo debería ser levantar el ánimo y ponerle al Blue Monday buena cara. Por eso hemos recopilado una selección de ofertas de libros, agendas que te inspirarán para cambiar los aspectos de tu vida que te hacen infeliz o pequeños caprichos que, simplemente, te harán sonreír.

El Blue Monday 2025 promete ser una excelente oportunidad para darte un capricho, cuidarte e intentar combatir los efectos de esta situación. Aunque digan que es el día más triste del año, hay que sacar fuerzas de flaqueza para ser optimistas y aprovechar las ofertas disponibles.

Productos para el Blue Monday

Hay ciertos artículos que nos pueden ayudar a afrontar el Blue Monday con otra actitud. Es el día ideal para cuidarnos y darnos los caprichos que siempre vamos procrastinando. Son pequeños consuelos que nos pueden hacer olvidar el estrés de la vuelta a la rutina.

Bombas de baño, para entrar en calor mientras te relajas

Siete bombas de baño orgánicas que se sirven en una caja de lujo. Su fragancia es excelente, gracias al uso de aceites naturales de coco, canela o karité. Tienen una bonita apariencia, imitando a una caja de bombones.

Están hechas a mano, sin colorantes y son perfectas para suavizar tu piel. Convertirás tu baño en un spa gracias a un artículo hipoalergénico. El Blue Monday es la mejor oportunidad para relajarte y tener ese momento del baño que siempre acabas retrasando. Te cuidas y te olvidas de las preocupaciones de la rutina.

Las mejores planchas para un pelo sano, rebajadas hasta el 37%

El Blue Monday también puede ser la ocasión perfecta para que te des el capricho que llevas tiempo retrasando. Con la plancha ghd, podrás luchar contra el encrespamiento, lucir una melena sedosa y brillante, mientras cuidas tu cabello. Este modelo de la marca te permite alisar, ondular o rizar tu pelo, sin importar su forma o la longitud.

Las planchas de ghd son siempre de las más vendidas y ahora puedes conseguirla a un precio único de 159,99 euros. Tener un pelo bonito y sano puede animarte, sobrellevando el lunes más triste del año con otra actitud

Ordena tus prioridades con el libro más recomendado

Hans Rosling te propone en este libro: 10 razones por las que es imprescindible mirar tu vida desde otro punto de vista. En sus páginas, te da una respuesta de por qué el mundo en el que vivimos es así. Sobre todo, te ayuda a elegir el modo en el que quieres afrontar los problemas del día a día.

El objetivo de este libro es que veas tus adversidades como oportunidades. La autora considera que así te darás cuenta de que puedes estar mucho mejor de lo que crees. El Blue Monday es la ocasión ideal para empezar a leerlo, ayudándote a sobrellevar los bajones emocionales de la vuelta a la rutina.

El aspirador para dejar tu casa impecable por menos de 100 euros

Uno de los primeros pasos para encontrarte mejor es tener una casa limpia y ordena. Es una recomendación muy extendida entre los expertos y puedes conseguirlo de forma fácil con el robot aspirador de Lefant. Incluye hasta 6 modos de limpieza y su tecnología hace que evite los obstáculos y caídas por completo, para que te libres de cualquier preocupación.

Con las rebajas de enero, este robot aspirador puede ser tuyo por menos de 100 euros. Es una oportunidad única, ya que su rebaja es del 58%. Con el Blue Monday, no te lo tienes que pensar más y debes aprovechar esta oferta díficil de creer.

Anímate en la vuelta a casa con un divertido felpudo

Comienza el Blue Monday 2025 colocando este felpudo en la puerta de tu casa. Que todo el que entre sepa de antemano que en tu hogar se sonríe, se dan las gracias, se es amable y se abraza. Además, aunque no lo creas de primeras, te ayudará a que los malos pensamientos queden fuera del hogar.

Este producto puede convertirse en un escudo contra la tristeza y una apuesta por el optimismo. Empezar el día leyendo mensajes de este tipo, puede tener en nuestra mentalidad más beneficios de lo que nos imaginamos.

Auriculares para sobrellevar la tristeza... ¡Con un descuento del 80%!

La música o uno de nuestros programas favoritos pueden ayudar a animarnos en los días de bajón. Estos auriculares inalámbricos y con estilo deportivo también pueden darnos una motivación extra para implementar los nuevos hábitos en nuestra vida. Además, tienen un impactante descuento del 80%, pasando de costar 129,99 euros a solo 25,99.

Tienen cancelación de ruido, una batería que funciona por 75 horas, se ajustan a la perfección a la oreja y con sus controles puedes personalizar tu experiencia de escucha, por ejemplo para gestionar llamadas. Una ayuda necesaria en la rutina y que nos hacen afrontar el Blue Monday de otra forma.

La guía que puede cambiar tu forma de ver la vida

Este libro es una guía definitiva sobre la filosofía kaizen: el arte japonés de alcanzar grandes objetivos a través de pequeños pasos. El doctor Robert Mauer, psicólogo clínico y experto en kaizen ofrece un enfoque novedoso para cambiar determinadas conductas, hábitos y situaciones, como perder peso, hacer ejercicio, gastar menos, vencer la timidez, escribir un libro… Cualquier meta, por difícil que parezca, está al alcance de un pequeño paso.

La experiencia nos dice que los cambios son complicados porque requieren buenas dosis de fuerza de voluntad, tiempo y energía mental. El método kaizen nos brinda un modo de enfocarlos mucho más sencillo y amable. La idea es ir introduciendo pequeños gestos en nuestras rutinas que, a la larga, supondrán una enorme diferencia.

Agenda atemporal para alcanzar todas tus metas

Este fit planner es una agenda saludable, pero también un diario que te ayudará a conseguir tu reto personal. Aquí encontrarás consejos para que conozcas un poco mejor lo que comes, organices tus comidas y planifiques tus compras, pero también para no perder las ganas de hacer deporte y no escaquearse del gimnasio.

No hay planes dietéticos ni entrenamientos concretos, pero sí encontrarás la motivación y la organización para que nunca falles ni en tus entrenamientos ni en tus comidas. Además, como no caduca, puedes empezarla cuando quieras. Puede ser una ayuda muy útil para empezar con los própositos de año nuevo.

El kit para ser feliz como una perdiz

Mr. Wonderful es la marca que se ha hecho conocida por ser una filosofía de vida. Sus objetos predican optimismo y alegría, porque la vida está hecha de pequeñas cosas que tenemos alrededor y que nos hacen inmensamente felices. Muchos de sus productos pueden ayudarnos a sobrellevar el Blue Monday con otra actitud.

Este 'Kit para ser feliz como una perdiz', es la idea perfecta para regalar una dosis de energía y un mensaje positivo. El lote incluye el libro 'Cosas no aburridas para ser la mar de feliz', una bolsa de tela para llevar el buen rollo por todas partes, seis tarjetas y seis sobres, para que personalices tus regalos con buenas palabras.

El libro con el que cogerás los mejores hábitos

Este libro se presenta como un plan práctico de motivación, diseñado por Eugènia Dinarès, risoterapeuta y conferenciante motivacional. En sus páginas, guía al lector durante 21 días para modificar los hábitos limitantes de nuestra vida y que nos impiden pasar a la acción para conseguir los objetivos.

Es una recopilación de herramientas de motivación y de desaprendizaje que pretende ofrecer un plan de ruta para alcanzar todas nuestras metas y objetivos. Y bastará con dedicarle unos minutos cada día al levantarse, porque se basa en la creencia de que los pequeños cambios son los responsables de las grandes transformaciones.

Durante 21 días se aprenderán herramientas de motivación diaria, estrategias para vencer las resistencias y ejercicios de cambio de hábitos mentales y creencias. Estos consejos te vendrán bien durante todo el año, no solo por el Blue Monday.

Batería externa de Mr. Wonderful y que nunca te falte energía

Si no vas sobrado de energía, tener este power bank a mano evitará que tu móvil, tu tablet o la cámara de fotos se te dejen colgados a mitad de la jornada en el momento más inoportuno. Tiene un indicador LED con cuatro lucecitas que señalan el nivel de carga.

Siguiendo al pie de la letra la filosofía de Mr. Wonderful, también servirá para inspirarte y darte un subidón de energía con sus frases motivacionales. Tienen diferentes modelos, para que elijas la que mejor se adapta a tu forma de pensar. Te sacarán una sonrisa con sus diseños originales, además de ser una solución práctica.

No te olvides de tus objetivos con un bonito vinilo

Estos vinilos de pared permiten personalizar cualquier ambiente, con un toque muy personal, de manera limpia y económica. Pueden instalarse en gran variedad de superficies planas como paredes, cristales, azulejos, techos, muebles y puertas, de manera sencilla.

El montaje de estas pegatinas es sencillo y el kit incluye instrucciones para hacerlo. También trae una espátula para facilitar la tarea y un vinilo de muestra para que puedas practicar antes de instalar el definitivo. Es una gran idea para que tengas presente tus objetivos cuando más te haga falta, como en el Blue Monday.