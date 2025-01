Bimba y Lola rebaja a 106 € (antes 265) el plumífero que mejor sienta, el más calentito y favorecedor

Durante el invierno, el abrigo que escogemos es lo primero que ven de nosotros. Es importante encontrar chaquetas que nos protejan por completo del frío, pero que se adapten a nuestro estilo y a cualquier situación del día a día.

Las rebajas de enero son la oportunidad para conseguir los abrigos de mayor calidad, más combinables y resistentes, a precios únicos y difíciles de creer. En esta ocasión, desde Shopping hemos destacado una chaqueta con la que iras calentita, pero sin renunciar a las tendencias actuales o a un look favorecedor.

Bimba y Lola ha rebajado al 60% uno de sus plumíferos más buscados. Este es el abrigo que no querrás quitarte en lo que queda de invierno. No solo irás cómoda y preparada para cualquier adversidad climática, también derrocharás estilo. Esta es una de esas compras que no hace falta pensarse mucho, porque sabes que merece la pena.

El abrigo de Bimba y Lola con un impresionante descuento

Abrigarte del frío no tiene que suponer que pierdas tu estilo. Con esta chaqueta podrás estar a la moda y a un precio impactante. Con corte recto y cuello alto, tendrás un abrigo ideal de Bimba y Lola para el día a día, que te protege de las bajas temperaturas y combinable con cualquier outfit.

Un abrigo de plumas se ha convertido en un básico de armario, por lo reconfortantes que son a la vez que te aportan estilo. Te vale para llevarlo a la oficina, una cena especial o una sálida de amigos. Irás cómoda, pero con un estilo favorecedor y siguiendo las tendencias más rompedoras.

El abrigo de Bimba y Lola se cierra con una cremallera central y botones por encima de ella, asegurándote una protección total. Tiene dos bolsillos en los laterales, para que tus manos no sufran en los peores días del invierno. Además, su bajo es ajustable, para que lo adaptes al estilo que más te gusta llevar.

Con las rebajas de enero, puedes encontrar este abrigo con un descuento del 60%. Supone una rebaja de más de 100 euros y la chaqueta de Bimba y Lola puede ser tuya por 106 euros. Pocas oportunidades tan buenas como esta vas a encontrar y tienes que darte prisa para conseguirlo antes de que se agote.

Otras opciones de abrigos rebajadas y acordes a las tendencias actuales

Si la opción de Bimba y Lola no es tu estilo, con las rebajas de enero puedes encontrar muchas similares. Son abrigos que destacan por la forma que protegen del frío, son versatiles para cada plan del invierno y tienen descuentos espectaculares.

El abrigo Only ideal para olvidarte del frío

Con esta chaqueta acolchada de Only, no tendrás que preocuparte de mirar el tiempo. Al estilo de las parkas, te protegerá de las bajas temperaturas, la lluvia e, incluso, la nieve si hiciera falta. En un favorecedor tono verde militar, pero disponible en otros colores, tiene un cordón ajustable a la altura de la cintura, para que lo adaptes tu estilo.

Esta opción de Only, puede convertirse en un básico de tu armario por la multitud de situaciones en la que puedes llevarla. Además, las usuarias de Amazon que ya lo han comprado dicen que es una chaqueta muy cómoda. En las rebajas de enero, lo conseguirás por 84,99 euros, un precio económico por un abrigo de calidad.

Abrigo Columbia a un precio espectacular

Los abrigos de Columbia siempre están entre los más vendidos cuando llega el invierno y las rebajas de enero los traen con precios económicos. Como el modelo Lake 22 de mujer, que tiene un descuento del 37% y cuesta ahora 94,95 euros.

Se trata de una chaqueta sencilla, acolchada y en color negro. Es una gran opción, que combina con cualquier outfit y te protege del frío, siendo un modelo especialmente cálido. Tiene capucha y su material es conocido por lo bien que repele el agua, librándote de cualquier molestia en los días de lluvia.

Se cierra con cremallera y tiene dos bolsillos laterales. Es una opción todoterreno que puedes llevar en cualquier situación del invierno, tanto para una ruta de montaña como a una quedada de amigos.

El mejor abrigo para hombre está a mitad de precio

Los abrigos Columbia también tienen grandes descuentos en los modelos masculinos. La chaqueta Pike Lake, un superventas de la marca, puede ser tuya por solo 75 euros, que es la mitad de su precio original.

El forro de este abrigo te garantiza que mantendrás la mejor temperatura en todo momento, sin sufrir sobrecalentamiento, además de ser impermeable frente a la lluvia. Se cierra con una cremallera que termina en un cuello alto y va acompañado por dos bolsillos laterales. Esta chaqueta tiene un estilo deportivo, pero la puedes llevar en cualquier situación, ya que se adapta a diferentes estilos.