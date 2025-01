Los juegos de mesa más vendidos para vencer al aburrimiento en los días de frío

Las rebajas de enero son la oportunidad perfecta para conseguir todo lo necesario en los días de frío intenso. Los juegos de mesa son una opción divertida para disfrutar en familia y suponen grandes beneficios en el aprendizaje de los pequeños. También son una buena forma de disfrutar entre amigos y unir lazos.

Para los días en los que no te apetece salir de casa por las bajas temperaturas, nada mejor que una tarde entre juegos de mesa. Con estos descuentos, todos los miembros de la familia o del grupo de amigos tienen por delante uno de los mejores planes del invierno, sin dejarnos todos los ahorros.

Entre los productos más vendidos de Amazon, podemos encontrar los juegos de mesa más populares del momento. Es el momento perfecto para probarlos, antes de que se agoten. Muchos de ellos están arrasando en la plataforma.

'Cessfle', el juego coreano más popular

Cessfle es el juego que lleva años conquistando a los coreanos, pero que ha conseguido colarse entre los más vendidos de Amazon por sus trepidantes partidas. Reúne todos los juegos típicos coreanos, demostrarás tu habilidad en cada reto.

El elemento con el que se inicia el Cessfle son los Gong-gi, una especie de dados coreanos que tienes que lanzar al aire y coger al vuelo. Otra prueba es la del jebi kicks, un saco al que tienes que dar tantas patadas como puedas. También puedes jugar con la paeng-y, un modelo de peonza o probar a derribar los biseokchigi de tus oponentes, unas piedras que tienen que sostener sobre su cuerpo.

Por 16,55 euros, tienes diferentes juegos con los que entretenerte durante horas. Puedes jugar solo o con amigos, en función de lo que prefieras cada día. Una gran opción para divertirte durante el invierno, cuando el tiempo fuera no acompaña.

'La polilla tramposa', un juego poco convencional

Es un juego de cartas en el que gana quien se quede sin ellas primero. Aunque suene difícil de creer, para conseguir la victoria tienes que hacer trampas. Durante la partida pondrás a prueba tu ingenio y picardía, con todas las armas que no puedes utilizar en el resto de juegos de mesa.

Las partidas duran entre 15 y 25 minutos y son entre 2 a 5 jugadores. Por 16 euros en Amazon, tendrás un juego divertido y muy diferente que llevarte a cualquier lugar

'Jumbo Hitster': el preferido de los amantes de la música

Para una buena fiesta entre amigos, el Jumbo Hitser es el juego que hay que comprar. Mientras os divertís con una partida divertida, disfrutareis de las mejores canciones de los últimos 100 años. Pondrás a prueba tu conocimiento musical, mientras escuchas los éxitos de cada época.

Podéis participar hasta 10 jugadores y el objetivo es crear una línea cronológica en la que organizar estas canciones. Su variedad musical dejará satisfechos hasta a los oídos más exigentes. Por 22,98 euros, tendréis más de 300 éxitos que disfrutar.

'Código Secreto' para poner a prueba vuestra complicidad

Entre 2 y 8 jugadores, por grupos y para los más competitivos. Con Código Secreto tendrás que hacerte pasar por espía y vencer a la intriga. Para resolver el caso, debes reunir pistas que conseguiréis en función de lo mucho que os entendáis entre los miembros del equipo.

Las partidas son de 15 minutos en los que pondrás a prueba tu visión crítica. Cuesta 21,95 euros y es de lo mejor valorados en Amazon, aparte de estar entre los más vendidos

'Ludilo' y demuestra que eres el genio de la familia

Ludilo consigue en completar un tablero de madera combinando las piezas para que encajen. Es para 2 jugadores y pueden participar hasta los más pequeños de la casa. En el año 2020, fue elegido el mejor juguete por la Asociación Española de fabricantes de juguetes. y a día de hoy se mantiene entre los más vendidos.

Con este juego, tienes por delante hasta 62.208 retos. Es un regalo ideal para los niños, que pondrá a prueba su visión crítica para resolver puzles. Tiene un precio de 26,97 euros.

'Cluedo': una opción clásica con la que acertar

El Cluedo es uno de los juegos de mesa más vendidos de la historia. Para poder disfrutar de una partida entretenida en cualquier lugar, tienes su versión portátil, más práctica y transportable. Es fácil de guardar y tiene todo lo necesario para meterte en la historia y resolver el caso.

Por solo 7,99 euros, disfrutarás de un clásico para todos los amantes de los juegos de mesa. Reúne todas las pistas y descubre el asesinato de cada partida, coronándote como el más avispado de tus amigos.

'Uno': el juego que todos disfrutan

¿Quién no ha jugado al Uno en una reunión de amigos? Es una opción que nunca pasa de moda y que entretiene en cualquier lugar, sea el salón de casa, desde la playa o mientras viajas en tren. El objetivo es quedarse sin cartas y tendrás que buscar la mejor estrategia para hacerlo antes que nadie.

Tienes la diversión asegurada en cualquier lugar por menos de 10 euros. Si no lo tienes, no pierdas más oportunidades. Y no olvides gritar «Uno» cuando solo te quede una carta.

'Carcassonne' y para poner a prueba tu estrategia

Entre los más vendidos se encuentra el Carcassonne, ideal para empezar con los juegos estratégicos. Tiene un reglamento sencillo para que busques la forma de colocar losetas y crear el mejor destino, camino ciudad o monasterio. Cuando se acaben las piezas, ganará el jugador que más puntos haya reunido con ellas.

Pueden jugar desde 2 jugadores hasta 5, a partir de 7 años. Es un clásico del que muchos disfrutan y que puede ser tuyo por 25,50 euros.

Quick Stop, el juego de cartas más vendido

La versión más rápida, dinámica y divertida del tradicional Stop. Deshazte de tus cartas el primero para ganar la partida.

Con una duración de 15 a 30 minutos, es ideal para reuniones sociales y noches de juegos.

Los temas variados y humorísticos garantizan diversión para todas las edades, desde adolescentes hasta adultos.

Taco, gato, cabra, queso, por menos de 13 €

La diversión está garantizada con este frenético y divertido juego de cartas. Tienes que recordar la secuencia de palabras para ser el más rápido.

Se puede jugar de tres a ocho personas y las partidas son breves, de aproximadamente 10 minutos, lo que permite mantener la atención y el interés.

Fomenta habilidades como la concentración y la percepción visual: reparte y, si coinciden palabra y carta, los jugadores tienen que poner la mano en el centro. El último en ponerla se llevará el montón.

Entrena tu memoria y diviértete con el descuentazo de Hasbro Simon

En este emocionante juego de memoria tu misión es repetir las secuencias de luces y sonidos aleatorios, presionando los botones en el orden correcto.

El desafío aumenta constantemente. Al principio las secuencias tienen un ritmo invariable y son fáciles de adivinar, pero se vuelven más complejas a medida que avanza el juego y subes de nivel.

Se puede jugar con Simon de manera individual o con amigos.

Es el regalo perfecto para niños y niñas a partir de 8 años, y para quienes disfrutan de los clásicos juegos.

Requiere tres pilas AAA (vienen incluidas pilas de demostración, que deben ser remplazadas para empezar a jugar) y el volumen del sonido se puede ajustar.

Little Secret, juego premiado en 2022, con un 20 % de descuento

Little Secret es un juego de mesa de imaginación, asociación de palabras y código secreto, perfecto para divertirse con familia y amigos.

El objetivo es identificar al impostor que desconoce la contraseña mediante pistas. Con una duración de 30 minutos, es ideal para reuniones familiares y fiestas.

Galardonado en 2022 en la categoría "Juego de faroles", promueve la interacción y el pensamiento crítico.

Érase una vez la vida, de Educa

¿Buscando un juego de mesa para los más pequeños y, al mismo tiempo, los mayores? Entonces, déjanos decirte que este juego de mesa familiar y educativo es una perfecta opción.

Incluye más de 300 preguntas y respuestas sobre anatomía y biología, que ayudará a los peques (y algún adulto) de la casa a reforzar sus conocimientos en esos campos.

Grand Prix

Pensado para entre cuatro y diez jugadores, este juego de mesa familiar basado en el icónico programa de televisión se ha convertido en uno de los más buscados en estas fechas.

Incluye seis juegos diferentes que reflejan las pruebas más emblemáticas del programa y promete horas de entretenimiento y nostalgia para jugadores de todas las edades.

Operación con cartas de médico y enfermedades

¡Un juego de mesa favorito durante generaciones! Con el juego electrónico Operación, los más pequeños juegan a que son "doctores" que llevan a cabo una "cirugía" para sanar a Sam... o activan la alarma

Jenga Refresh Multicolor, con un irresistible 27% de descuento

Para jugar a este clásico juego, tan sólo se necesita habilidad, estrategia y suerte. Con 54 bloques de madera JENGA, podrás desafiarte a ti mismo o con amigos.

Ganarás si eres el último jugador que quita un bloque sin que la pila se derrumbe. Incluye soporte de montaje.

Juego de cartas Virus

Compite por ser el primero en erradicar los virus y lograr un cuerpo sano para evitar la propagación de las terribles enfermedades.

Es adictivo, divertido y fácil de llevar.

Pueden jugar de dos a seis jugadores.

Hidden Games Escena del Crimen, el juego de crimen que no deja de arrasar

Se trata de un concepto de juego novedoso, empaquetado y sin plástico.

Determinado en un caso de crimen realista, tendréis que examinar documentos, verificar coartadas y desenmascarar al perpetrador.

Una experiencia de juego multidimensional de uno a seis jugadores, mayores de 14 años, que durará entre 1,5 y 2,5 horas.

Play Hit, el que siempre triunfa

El juego de mesa para los amantes de la música. Pon a prueba tus conocimientos musicales con preguntas sobre canciones icónicas de todos los tiempos.

Garantiza risas, canciones y momentos inolvidables. Sus pruebas dinámicas y emocionantes son perfectas para animar cualquier fiesta o reunión con amigos y familia.

Forma equipos de dos a 10 jugadores y compite en diferentes retos.

Mentiroso, un clásico de los juegos de mesa familiares

Redescubre uno de los juegos de mesa familiares más famosos: el Mentiroso, el gran juego de mentiras en el que no importa lo que digas, importa cómo lo digas. Con reglas simples, permite que tanto niños como adultos participen sin complicaciones. Incluye elementos visuales atractivos, como gafas de colores y tarjetas temáticas que capturan la atención.

Decide tu estrategia y engaña a tus contrincantes convenciéndoles de que dices la verdad. El más astuto podrá deshacerse de todas sus cartas sin que le crezca la nariz.

Jumanji, otro de los más vendidos

Jumanji ofrece una experiencia que combina acertijos y desafíos en un entorno de selva.

De dos a cuatro jugadores, fomenta la colaboración, ya que la pérdida de fichas de vida afecta a todo el grupo.

Cada turno presenta nuevos retos, lo que mantiene el interés y la emoción.

Incluye un tablero, cartas de desafío, fichas de vida y dados.

Catan, el juego de mesa galardonado: ahora con un 16 % de descuento

Catan aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar. Los jugadores tratarán de colonizar una isla construyendo pueblos o estableciendo rutas comerciales.

Con más de dos millones de ejemplares publicados en Europa y América, ha sido galardonado en Alemania y Estados Unidos como Juego del Año.

Ofrece partidas de aproximadamente 75 minutos. Recomendado para tres o cuatro jugadores, es un juego en el que pueden participar todas las edades.

Descubre todo el abanico de expansiones que la isla te ofrece.

Juego infantil Caca Chaf al precio más bajo

Moldea la plastilina incluida para crear montones de caca y pásalo en grande evitando pisarlas con los ojos vendados.

El jugador que pise menos cacas, gana.