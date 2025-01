Las series más esperadas de 2025 que puedes disfrutar, ahora, por solo 9,99 €

En los días de invierno con bajas temperaturas, nada apetece más que quedarte en casa, con una buena manta, un aperitivo y una serie interesante. Esta es la mejor época del año para engancharte a una historia y disfrutar de todos sus capítulos, sin límites ni preocupaciones. Solo necesitamos un catálogo amplio de contenidos, con una variedad de calidad y en el que encontrar todo lo que nos apetezca, con un buen precio. La mejor opción es Movistar Plus+, que ofrece películas y series nacionales e internacionales de referencia por solo 9,99 euros al mes. Todo ello, sin permanencia y sin importar de qué operador seas.

Movistar Plus+ reúne todo lo que un fanático de series necesita. Puedes escoger entre las producciones españolas más galardonadas, los capítulos más comentados en las redes sociales o historias impactantes. Algunos de los nombres de su catálogo están considerados como las mejores ficciones del año.

Esta semana llega a Movistar Plus+ un estreno muy esperado. Es la oportunidad perfecta para probar la plataforma y descubrir todos los títulos que colecciona.

'Muertos S.L.', el regreso de una de las comedias del año

Desde el 16 de enero está disponible en Movistar Plus+ una serie ideal para los amantes de la comedia. Especialmente, está dedicada a los que disfrutan del humor negro. ‘Muertos S.L.’ es una producción española que sorprendió por su forma de hacer chistes inteligentes de un tema tan delicado como la muerte. Con un reparto repleto de nombres conocidos, sigue el día a día de una funeraria muy diferente.

Es una serie de los creadores de ‘La que se avecina’ y ‘Aquí no hay quien viva’, para los que quieran desconectar con una comedia de situación. Su primera temporada dejó muy buenas sensaciones y esta segunda promete no quedarse atrás. Su estreno es la ocasión especial para conseguir Movistar Plus+ y descubrir todo lo que ofrece la plataforma.

'Los años nuevos', la historia que ha emocionado en redes sociales

Una de las series de las que más se ha hablado en las redes sociales los últimos días ha sido ‘Los años nuevos’. Esta coproducción de España y Francia sigue la vida de Ana (Iria del Río), una joven que cumple años en el día de Año Nuevo. A sus 30, tiene una rutina inestable, en un piso compartido, cambiando de amigos constantemente y sin encontrar su vocación. Una realidad muy diferente a la de Óscar (Francesco Carril), quien cumple en Nochevieja sus 30 con la vida resuelta. El punto de partida es su primer encuentro compartiendo cumpleaños y los capítulos recorren su relación de diez años.

‘Los años nuevos’ ha sido uno de los últimos estrenos en Movistar Plus+. La serie refleja la realidad de una pareja de forma íntima, con una trama cuidada y un reparto que ha enamorado a sus espectadores. Es una historia emocionante, en la que conectas con sus personajes, al vivir los años más importantes de sus vidas junto a ellos.

Ya puedes disfrutar de los diez capítulos de 'Los años nuevos' en Movistar Plus+. Es una serie que recupera la esencia de 'Normal People'. Este es otro de los títulos conocidos que puedes disfrutar en la plataforma.

La historia más impactante de Movistar Plus+: 'Querer'

Una de las series de Movistar Plus+ que más ha impactado a su audiencia ha sido ‘Querer’. La protagonista es Nagore Aranburu e interpreta a una mujer que abandona el domicilio familiar, decidida a denunciar a su marido por violación continuada. Sus hijos (Miguel Bernardeau e Iván Pellicer) se enfrentarán a un complicado dilema, posicionándose entre apoyar a su madre o defender a su padre. Una historia que ha hecho a sus espectadores plantearse muchas preguntas incómodas y generar un interesante debate.

La crítica ha valorado positivamente cómo Alauda Ruiz de Azúa, creadora y directora, expone todas las grietas del sistema patriarcal y remueve la forma de pensar. Además, cumple una labor social, mostrando la importancia del consentimiento, por medio de un caso extremo. Sus cuatro capítulos harán que no te quieras levantar del sofá hasta conocer toda la verdad de lo que ha sucedido.

'Celeste': el gran proyecto de Carmen Manchi en Movistar Plus+

'Celeste' se estrenó a finales de 2024 y encantó los espectadores y la crítica. Carmen Machi interpreta a Sara Santano, una inspectora de Hacienda que está a punto de retirarse. Sin esperarlo, recibe el trabajo más importante de su carrera. Tiene que demostrar que una de las grandes estrellas de la música vive en España y que no paga sus impuestos como corresponde.

Si cumple su misión, la Hacienda de España ingresará veinte millones de euros. La intriga de si cumplirá con su objetivo y lo mucho que recuerda a otros casos que se han vivido en nuestro país, hará que te quieras ver sus seis capítulos de una sentada en tu sofá.

Las series que puedes encontrar en Movistar Plus+

Por solo 9,99 euros al mes, en Movistar Plus+ tienes las mejores series. Entre sus contenidos originales, encuentras 'Rapa', 'Marbella' o la serie española más premiada de 2024, 'La mesías'. También es la plataforma en la que puedes disfrutar de las series internacionales más buscadas, como la última temporada de 'Outlander', que se estrenó hace muy poco. Otros títulos que encontrarás son 'Masters of Sex', 'FBI' o 'Terapia de choque'.

Si lo que más te gusta es el entretenimiento de calidad, Movistar Plus+ es tu plataforma. Aprovecha los estrenos de este mes para descubrir todo lo que reúne.