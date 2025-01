El Apple AirTag baja por primera vez de los 30 euros: ¡para no perder nada!

¿Eres de los que pierdes las cosas importantes a menudo y posees un móvil con sistema operativo Apple? Pues estás de enhorabuena. La empresa de Cupertino tiene entre su extenso catálogo un gadget que se coloca en cualquier objeto y sirve de localizador con solo mirar el móvil: AirTag.

Basta con abrir la nueva pestaña ‘Objetos’ de la app ‘Buscar’ o decir “Oye Siri, ¿dónde está mi cartera?”, por ejemplo.

Según explica la empresa estadounidense, "con el AirTag puedes saber fácilmente dónde están tus cosas. Pon uno en las llaves y otro en la mochila y las tendrás localizadas en la app Buscar, la misma que usas para encontrar a tus amigos y tus dispositivos Apple. Es un hallazgo, no te lo pierdas".

Si se ha caído cerca o está en la habitación de al lado, solo tendrás que seguir la pista del sonido. Y es que este curioso objeto incorpora un altavoz para ayudarnos a encontrar dichos objetos con mayor rapidez. Solo habrá que decir «Oye Siri, ¿dónde está mi cartera?». Y si se ha caído cerca, como debajo del sofá, o está en otra habitación, solo hay que seguir la pista del sonido.

A través del iPhone se puede ver la distancia y la posición exacta gracias a la tecnología de banda ultraancha. Pero si no está tan cerca como se pensaba, la red Buscar hará todo el trabajo con los millones de dispositivos Apple que hay a su alrededor y todo esto sin poner en peligro la privacidad de nadie.

¿Cómo funciona el Apple AirTag?

El AirTag (que está disponible en Amazon por 29 euros) envía una señal por Bluetooth para detectar todos los objetos cercanos de la red Buscar. La ubicación se envía a iCloud y es visible en un mapa desde la aplicación Buscar.

Los datos son anónimos y están cifrados, por lo que tu privacidad está garantizada. Y no te preocupes por la batería ni por el consumo de datos, porque todo el proceso es ultraeficiente.

Y su configuración es muy sencilla: solo hay que conectarlo al iPhone o al iPad con un toque, añadir un nombre y colocarlo en el objeto que se quiera. Las notificaciones, además, también se pueden seguir en el Apple Watch.

Está diseñado para funcionar durante un año con una pila estándar. ¿Cómo saber cuando hay que cambiarla? El iPhone avisará de cuándo es el momento de hacerlo. Es resistente al agua, las salpicaduras y el polvo. Soporta hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Hay que tener en cuenta que su resistencia al polvo o a las salpicaduras puede disminuir con el uso habitual del AirTag.

"Me gusta: diseño moderno, tamaño pequeño, precio asequible, no necesita suscripción de pago. Mejorable: la precisión, pero como yo lo uso para el perro en su collar, me vale con un aprox. Además hay muchas veces que sí es preciso, solo que no siempre", ha destacado un usuario.

"Hasta ahora me ha servido sobre todo para localizar mi maleta cuando viajo. Dependiendo del aeropuerto, puede tardar un poco en ubicarla, pero siempre me la ha localizado", ha señalado otro internauta.