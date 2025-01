Rebaja histórica: el robot aspirador que ha conseguido que mi casa luzca impoluta, por 99 € (antes 259)

La rutina del día a día: me levanto, a la ducha y directo a trabajar... hasta llegar a casa cerca de las 19:00 h. A esta hora, a nadie le apetece seguir "trabajando", lo que apetece realmente es tirarnos en el sofá y descansar.

Aunque esto también tiene su aspecto negativo: tengo la casa llena de suciedad y polvo. Pero gracias a la recomendación que me dio un amigo, este problema se ha acabado y, ojo, me sigo tirando en el sofá después del trabajo. Todo ello se debe a la compra que he hecho del robot aspirador LEFANT: ¡menudo invento!

Suelo limpio, sin esfuerzo: todo ello gracias al robot aspirador LEFANT

Es un auténtico chollazo, así en resumen. Yo lo compré por 160 € (cuando suele costar 260), pero es que ahora está disponible por solo 99 euros.

Son muchas las características que me han hecho enamorarme de este dispositivo de limpieza, pero sobre todo destaco:

Tiene un sensor que evita que se choque con cualquier obstáculo que se le ponga por el camino. Capaz incluso de detectar escaleras para evitar caídas que serán fatales para el aparato.

con cualquier obstáculo que se le ponga por el camino. Capaz incluso de detectar escaleras para evitar caídas que serán fatales para el aparato. También está optimizado para el uso en alfombras . Esto quiere decir que, cuando se encuentra en ellas, aumenta la potencia máxima de succión para obtener un rendimiento de limpieza óptimo.

. Esto quiere decir que, cuando se encuentra en ellas, aumenta la potencia máxima de succión para obtener un rendimiento de limpieza óptimo. Si tienes mascota , también es ideal para ti , ya que retirándole el cepillo de rodillo inferior adopta una forma ideal para limpiar todo tipo de pelos al 99 %. Y el espacio del dispositivo no debe ser una preocupación, ya que gracias a sus 500 ml de almacenamiento puedes pasarlo muchas veces sin problema.

, , ya que retirándole el cepillo de rodillo inferior adopta una forma ideal para limpiar todo tipo de pelos al 99 %. Y el espacio del dispositivo no debe ser una preocupación, ya que gracias a sus puedes pasarlo muchas veces sin problema. A diferencia de los robots de barrido tradicionales que solo pueden aspirar o tener su propio tanque de agua, el M210 puede eliminar pequeñas manchas del suelo sin dejar marcas de agua en el piso .

. Tiene hasta seis modos de limpieza para adaptarse a lo que necesites: limpieza organizada, aleatoria, puntual, a lo largo de la pared, planificación de la limpieza y manual.

para adaptarse a lo que necesites: limpieza organizada, aleatoria, puntual, a lo largo de la pared, planificación de la limpieza y manual. El robot aspirador Lefant M210P tiene un diseño de cuerpo de una sola pieza con solo 28 cm de diámetro y 7,8 cm de grosor. Ha sido diseñado para espacios estrechos.

Su autonomía es de hasta 120 minutos, lo cual es bastante si lo comparamos con otros dispositivos.

Pero, ojo, que no solo recomiendo este robot aspirador porque me haya ido bien a mí: tiene casi 5.000 valoraciones de personas que disfrutan de su uso y le dan una puntuación media de 4,4 estrellas sobre 5.

Otra gran opción es el de Xiaomi que destaca por su fuerte succión

Se trata del robot aspirador más vendido de toda la plataforma de Amazon y tampoco es de extrañar, ya que ahora tiene una rebaja de 30 €, que vienen muy bien para, por ejemplo, la compra de comida de la semana.

Como decíamos, su succión es de 5.000 Pa y tiene 3 modos diferentes de potencia, y esto significa que limpia el suelo de una sola pasada.

Tiene un depósito 2 en 1 de gran capacidad con depósito de agua. Depósito de polvo y suciedad de 400 ml y depósito de agua de 270 ml.

La eficiencia es otro de sus puntos fuertes, ya que su ruta de aspiración en zigzag y su ruta de fregado en forma de Y garantizan un rendimiento máximo.

Ah, y no podemos olvidarnos que desde la aplicación podrás crear y personalizar tus propias rutas que consideres que mejor se adapten al hogar o que mejor te vengan.

Cecotec, otra que tampoco falla nunca

Con un descuento del 21%, también es otra opción a considerar. Cecotec ya nos ha demostrado su fiabilidad en cientos de dispositivos, y este robot aspirador no es una excepción.

Barre, aspira pasa la mopa, friega y seca la totalidad de la superficie recorrida con diferentes modos de limpieza que se adaptan a tus necesidades.

Tiene una potencia de succión de 2.000 Pa y una autonomía de 120 minutos con la tecnología Total Surface, que lleva al robot a su base cuando no le queda batería para recargarse y retomar la limpieza en el punto donde se quedó. Gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída, limpia la totalidad de la superficie recorrida de tu hogar.

Desde la aplicación de Cecotec podrás controlar absolutamente todo: desde seleccionar los modos de limpieza o niveles de succión hasta programar la limpieza.

Con más de 2.000 valoraciones, los usuarios le dan una buena puntuación de 4 estrellas sobre 5.

Mi vida y mi hogar cambiaron totalmente desde que decidí incluir en mi vida un robot aspirador y quien no tenga uno, he de decir que está perdiendo el tiempo, además de ganando dolores de espalda.