¿Cuándo empiezan las rebajas de enero en Amazon? Fechas clave y consejos para ahorrar

Las rebajas de invierno es uno de los momentos más esperados por los seguidores de los chollos y descuentos. Esta campaña de rebajas comienza justo después del día de Reyes, el martes 7 de enero. Sin embargo, como suele ser habitual desde los últimos años, muchos comercios online han adelantado este periodo de promociones para que los compradores puedan ahorrar unos euros en los regalos de Navidad.

En Amazon siempre hay gangas que puedes aprovechar en categorías como electrónica, menaje del hogar, moda o juguetes.

Sin embargo, no está previsto que haya rebajas especiales de invierno, ya que todos los días (como publicamos diariamente) tenemos disponibles miles de ofertas para los usuarios, con descuentos que superan ampliamente el 50%.

Actualmente, en el e-commerce nos encontramos con una campaña especial de rebajas: Ofertas de Reyes Magos. Es una oportunidad única para encargar los regalos a los Reyes Magos y reducir gastos. Productos con precios especiales (hasta 70% de descuento) y que, además, llegan a tiempo para la visita especial de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los mejores descuentos de Reyes Magos en Amazon

Echa un vistazo a la selección de ofertas para ahorrar con los regalos de Reyes Magos.

Los infalibles clásicos botines en color negro, de Gioseppo

Estas elegantes botas con tacón grueso cohesiona a la perfección el concepto de comodidad y estilo.

El porqué recae en que, más allá de tener un precio de lo más económico (gracias a su pequeña rebaja) resultan Ideales para las madres que quieren lucir chic sin renunciar a la comodidad.

¿Lo mejor? Combinan con cualquier etiqueta de outfit, aunque debemos reconocer que con los pantalones Levi’s rebajadísimos (sí, los que más disimulan la tripa) se posiciona como el match perfecto.

Para brillar más que nunca con esta pulsera de Swarovski

Durante el Black Friday, Swarovski logró que tuvieramos algún que otro mini paro cardíaco con las increíbles rebajas que dispuso en algunas de sus piezas como su reloj al 40%, sin embargo, esa sensación ha continuado disponiendo los mismos porcentajes de descuento que se pueden encontrar, hoy por hoy, en esta pulsera de la firma.

Presidida por tres piezas y seguida de una fina cadena, es la perfecta representación de la sofisticación.

Afeitadora de OneBlade a 42 €

¿Quién no ha oído hablar de la precisión de la One Blade? Diseñada para cortar vello y no piel, incluye un peine 5 en 1 que permite ajustar la longitud de 1 a 5 mm. Además, la aplicación Philips Daily Care te ayuda a gestionar el mantenimiento del dispositivo. El set incluye varios accesorios para una experiencia completa.

El abrigo The North Face para mujer que rompe stock

El abrigo, con diseño de parka, de la firmaThe North Face reúne todas las características que hemos descrito antes pero en una opción exclusiva para mujer: sí, es el regalo ideal para tu hermana, madre, o pareja.

Disponible hasta en ocho colores diferentes para que se ajuste a tu estilo.

Este abrigo ofrece una protección confiable contra la humedad y el viento, y, como las anteriores, es impermeable, cortavientos y transpirable. Además, tiene una capucha ajustable con visera, dos bolsillos para las manos con cremallera y puños elásticos.

Al ser una parka, es una prenda más larga que una chaqueta exterior estándar y tiene la cintura parcialmente elástica, creando un ajuste ceñido.

Cámara de vigilancia, TP-Link por menos de 24 €

Es la cámara de seguridad más vendida de Amazon. Ofrece imágenes de resolución Full HD, puede girarse 360 grados, conectarse con Alexa y, por supuesto, tiene una aplicación para que lo veas todo desde el móvil. Además, este modelo incluye infrarrojos para garatnizar una buena visión nocturna.

Asimismo, también te podrás comunicar con quien se encuentre en tu hogar, ya que dispone de comunicación bidireccional.

Puzzle de madera de 110 piezas

Se está convirtiendo en uno de los juguetes más codiciados del año y es que este rompecabezas magnético de madera destaca por su diseño innovador y educativo. Cuenta con 14 animales con distintas expresiones, lo que fomenta la observación y la comunicación entre los niños.

Pack de tres bóxer Calvin Klein por menos de 24 €

Con una cintura elástica que lleva el nombre de la marca en ella, estos calzoncillos estilo bóxer se posicionan como una opción supercómoda -disponible en varios colores- que está pensada para evitar roces innecesarios y, además, se pueden lavar a máquina sin temor a que estos se vean resentidos.

Batidora de Moulinex, con casi un 40 % de descuento

Es una de las batidoras de mano más potente y versátiles del mercado, la misma que ha conseguido conquistar a innumerables usuarios en Amazon. O, al menos, como mínimo a casi 15.000 usuarios.

En concreto, este modelo cuenta con un mango ergonómico y un revestimiento antideslizante, que garantiza y proporciona un agarre cómodo y seguro. De ahí su popularidad, si lo deseas, puedes hacerte con la versión que cuenta con tres accesorios (pensados para picar, montar y un vaso medidor) que, en estos instantes, también está a muy precio.

Un enfriador de botellas, perfecto para los amantes del vino

Si bien no es la primera vez que os destacamos algunos de los mejores enfriadores para tener tus bebidas siempre frías, debemos reconocer que este enfriador con más de 5.000 valoraciones sobresalientes es perfecto para estas fechas donde las comidas o las cenas suelen ir acompañadas de vino... destaca. Y es que, en concreto, este enfriador de botella viene equipado con un aireador, decantador y dos juegos de refrigeración de acero que, tras pasar por el congelador, harán enfriar tu vino en pocos segundos.

Pictureka, rozando su precio mínimo

Este juego de mesa es muy sencillo de jugar. Los jugadores lanzan los dados, escogen una carta con una figura y... ¡a encontrar en el tablero!

Gana quien recolecte un mayor número de cartas. Un juego que, si en teoría puede resultar aburrido, la adrelina por encontrar el primero la figura de la carta sobre el tablero amenizará por completo el desafío.

Ni un Sí ni un NO

El juego "Ni Sí Ni No" es una opción entretenida para niños a partir de 7 años, que es perfecta para jugar entre dos y seis jugadores. El funcionamiento es sencillo; se trata de responder las preguntas sin decir las palabras prohibidas, es deicir, "ni sí ni no".

Cuenta con más de 900 preguntas trampas y, además, ofrece distintos niveles de dificultad lo que fomenta que sea apto para cualquier edad.

La duración aproximada de cada partida es de 20 minutos, lo que lo convierte en una actividad amena y dinámica. El contenido incluye un tablero, 110 cartas, un timbre, seis peones y un manual de instrucciones. Su reciente promoción en televisión resalta su atractivo y popularidad.

Aventureros al tren

Este juego de mesa está pensado para jugar entre 2 a 5 jugadores, la mecánica es bastante sencilla: se trata de la contrucción de rutas ferroviarias. ¿Cómo? Con la recolección de cartas que ayuden a crear esos vagones, túneles y construir estaciones. Además, se incorporan elementos como túneles y ferrys, lo que añade una capa estratégica.

Party & Co, un juego de mesa

El clásico Party se reiventa para dar paso a esta versión diseñada especificamente para niños. Se juega en equipos, donde cada grupo debe superar diversas pruebas para avanzar en el tablero. Las cinco categorías incluyen trazos y dibujos, música y gestos, tararear y sonidos, definición y preguntas, con dos niveles de dificultad en cada tarjeta.

Abridor de botellas, de Wowlela

Si los botellines no faltan en casa, este abridor le va a encantar; está pensado para disponerlo en la nevera -gracias al imán que posee- e ir abriendo las botellas correspondientes con un simple clic. Eso sí, a diferencia del clásico abrebotellas, este dispone de una pequeña cestita para ir dejando las tapas de manera cómoda.

¿Cuánto conoces a tu familia?

Este juego de cartas se presenta como una herramienta ideal para fortalecer los lazos familiares. A través de acertijos y retos, podrás evaluar cuánto conoces a tus seres queridos mientras disfrutas de momentos divertidos. La dinámica es sencilla: cada jugador toma una carta, responde a la pregunta y completa el desafío. El objetivo es acumular 15 cartas para ganar.

'El embustero', ¿conseguirás desenmascarlo?

Un juego que combina estrategia con la creatividad. En cada ronda de 'El embustero, tú y el resto de jugadores comparten pistas sobre una palabra secreta, mientras el impostor intenta ocultar su identidad.

La dinámica del juego es sencilla, pero el análisis de las pistas y el juego de palabras le añadirá un nivel de tensión y diversión que te dejará con ganas de la rebancha.

'El tonto del pueblo', el juego de mesa perfecto para pasar el rato

Pensado para pasar un rato divertido entre amigos, este juego de mesa a basa de cartas, pizarras y rotuladores se sitúa como una juego de mesa perfecto para echarse unas risas y rememorar anécdotas. Y es que este curioso juego incluye 240 preguntas que abarcan temas de cultura general y sabiduría popular, que fomentan la interacción y el humor entre los jugadores.

Dixit, por menos de 32 €

Es, sin duda, el juego de mesa por excelencia. De ahí sus magníficas valoraciones. A través de su tablero, los diferentes jugadores -se puede jugar a partir de ocho años- disputarán una partida que no suele durar más de 30 minutos en la que podrán potenciar su imaginación y creatividad.

Ahora bien, ¿qué tiene de especial este juego? Pues bien, a diferencia de los clásicos juegos con movimientos de dado, este cuenta con unas cartas en la que cada jugador intentará adivinar (o interpretar) la carta de otro jugador basándonse en solo una frase, cuento o, incluso, onomatopeya que dé el jugador.

Set de tabla de quesos y cuchillos, de Jocca

¿Amante del queso? Entonces, esta tabla de queso de Jocca se posiciona directamente como: "La gran opción". Y es que, con un precio de lo más competitivo, puedes hacerte con esta tabla de queso que incluye un juego de cuatro cuchillos de acero inoxidable, adecuados para cortar todo tipo de quesos. A, y una tabla para disponer tu selección.

Asimismo, más allá de ser funcional para servir el queso (y demás embutidos), esta tabla cuenta con unos 20 centímetros de diámetro y una base antideslizante, que te aportará un plus de comodidad, que la hace perfecta para usar en el día a día.

Quick Stop, el juego de cartas más vendido

La versión más rápida, dinámica y divertida del tradicional Stop. Deshazte de tus cartas el primero para ganar la partida.

Con una duración de 15 a 30 minutos, es ideal para reuniones sociales y noches de juegos.

Los temas variados y humorísticos garantizan diversión para todas las edades, desde adolescentes hasta adultos.

Taco, gato, cabra, queso, por menos de 13 €

La diversión está garantizada con este frenético y divertido juego de cartas. Tienes que recordar la secuencia de palabras para ser el más rápido.

Se puede jugar de tres a ocho personas y las partidas son breves, de aproximadamente 10 minutos, lo que permite mantener la atención y el interés.

Fomenta habilidades como la concentración y la percepción visual: reparte y, si coinciden palabra y carta, los jugadores tienen que poner la mano en el centro. El último en ponerla se llevará el montón.

Entrena tu memoria y diviértete con el descuentazo de Hasbro Simon

En este emocionante juego de memoria tu misión es repetir las secuencias de luces y sonidos aleatorios, presionando los botones en el orden correcto.

El desafío aumenta constantemente. Al principio las secuencias tienen un ritmo invariable y son fáciles de adivinar, pero se vuelven más complejas a medida que avanza el juego y subes de nivel.

Se puede jugar con Simon de manera individual o con amigos.

Es el regalo perfecto para niños y niñas a partir de 8 años, y para quienes disfrutan de los clásicos juegos.

Requiere tres pilas AAA (vienen incluidas pilas de demostración, que deben ser remplazadas para empezar a jugar) y el volumen del sonido se puede ajustar.

Little Secret, juego premiado en 2022, con un 20 % de descuento

Little Secret es un juego de mesa de imaginación, asociación de palabras y código secreto, perfecto para divertirse con familia y amigos.

El objetivo es identificar al impostor que desconoce la contraseña mediante pistas. Con una duración de 30 minutos, es ideal para reuniones familiares y fiestas.

Galardonado en 2022 en la categoría "Juego de faroles", promueve la interacción y el pensamiento crítico.

Érase una vez la vida, de Educa

¿Buscando un juego de mesa para los más pequeños y, al mismo tiempo, los mayores? Entonces, déjanos decirte que este juego de mesa familiar y educativo es una perfecta opción.

Incluye más de 300 preguntas y respuestas sobre anatomía y biología, que ayudará a los peques (y algún adulto) de la casa a reforzar sus conocimientos en esos campos.

Juego de palabras Tapple

Tapple es un emocionante juego de palabras que ofrece a familias y amigos una experiencia llena de emoción y diversión. Los jugadores compiten entre sí para vencer al cronómetro mientras encuentran palabras que encajen en una categoría específica.

Aunque parezca increíble,¡el Monopoly!, con un 23 % de descuento

El juego de las propiedades inmobiliarias ofrece una experiencia entretenida y estratégica para toda la familia.

En Monopoly, compras, vendes e intercambias propiedades con el objetivo de construir un imperio.

Las tarjetas de Suerte y Caja de Comunidad añaden un elemento de sorpresa, afectando el desarrollo del juego.

Puedes elegir entre diversas fichas, lo que personaliza tu experiencia. Este juego fomenta habilidades como la negociación y la planificación financiera.

Es una opción ideal para noches familiares, combinando diversión y aprendizaje en un ambiente competitivo.

Grand Prix

Pensado para entre cuatro y diez jugadores, este juego de mesa familiar basado en el icónico programa de televisión se ha convertido en uno de los más buscados en estas fechas.

Incluye seis juegos diferentes que reflejan las pruebas más emblemáticas del programa y promete horas de entretenimiento y nostalgia para jugadores de todas las edades.

Juego Bizak de visión imposible

Colócate las gafas y sumérgete en la dimensión donde todo lo verás al revés. Pon el cronómetro en marcha y se el rápido en completar el desafío. Escribir tu nombre nunca te resultó tan complicado

Operación con cartas de médico y enfermedades

¡Un juego de mesa favorito durante generaciones! Con el juego electrónico Operación, los más pequeños juegan a que son "doctores" que llevan a cabo una "cirugía" para sanar a Sam... o activan la alarma

Jenga Refresh Multicolor, con un irresisitible 43% de descuento

Para jugar a este clásico juego, tan sólo se necesita habilidad, estrategia y suerte.

Con 54 bloques de madera JENGA, podrás desafiarte a ti mismo o con amigos.

Ganarás si eres el último jugador que quita un bloque sin que la pila se derrumbe.

Incluye soporte de montaje.

Juego de cartas Virus

Compite por ser el primero en erradicar los virus y lograr un cuerpo sano para evitar la propagación de las terribles enfermedades.

Es adictivo, divertido y fácil de llevar.

Pueden jugar de dos a seis jugadores.

Hidden Games Escena del Crimen, el juego de crimen que no deja de arrasar, con un 20% de descuento

Se trata de un concepto de juego novedoso, empaquetado y sin plástico.

Determinado en un caso de crimen realista, tendréis que examinar documentos, verificar coartadas y desenmascarar al perpetrador.

Una experiencia de juego multidimensional de uno a seis jugadores, mayores de 14 años, que durará entre 1,5 y 2,5 horas.

Juego de fútbol Lastuf

Juego de cartas de futbol en el que para ganar los jugadores deberán marcar goles a sus rivales para eliminarlos. Las reglas sencillas convierten esta baraja en un gran pasatiempo y un entretenido juego de mesa de su deporte preferido.

Freidora de aire perfecta para parejas o familias pequeñas, por 43 €

Este modelo es perfecto para aquellos que no dispongan de demasiado espacio en la cocina. Tiene una capacidad de casi 3L, lo que la hace ideal para cocinar para 2-4 personas en minutos.

La freidora de aire que presentas destaca por su facilidad de uso, permitiéndote cocinar para 2-4 personas en minutos. Su diseño versátil 5 en 1 te permite freír sin aceite, asar, hornear, asar a la parrilla y recalentar, lo que amplía tus opciones culinarias. No requiere precalentamiento, lo que acelera el proceso de cocción. Además, ofrece una alternativa más saludable, reduciendo significativamente la grasa y las calorías en comparación con la comida rápida convencional. Su mantenimiento es sencillo y, además, sus accesorios resultan aptos para el lavavajillas.

Play Hit, el que siempre triunfa

El juego de mesa para los amantes de la música. Pon a prueba tus conocimientos musicales con preguntas sobre canciones icónicas de todos los tiempos.

Garantiza risas, canciones y momentos inolvidables. Sus pruebas dinámicas y emocionantes son perfectas para animar cualquier fiesta o reunión con amigos y familia.

Forma equipos de dos a 10 jugadores y compite en diferentes retos.

Mentiroso, un clásico de los juegos de mesa familiares

Redescubre uno de los juegos de mesa familiares más famosos: el Mentiroso, el gran juego de mentiras en el que no importa lo que digas, importa cómo lo digas. Con reglas simples, permite que tanto niños como adultos participen sin complicaciones. Incluye elementos visuales atractivos, como gafas de colores y tarjetas temáticas que capturan la atención.

Decide tu estrategia y engaña a tus contrincantes convenciéndoles de que dices la verdad. El más astuto podrá deshacerse de todas sus cartas sin que le crezca la nariz.

Jumanji, otro de los más vendidos

Jumanji ofrece una experiencia que combina acertijos y desafíos en un entorno de selva.

De dos a cuatro jugadores, fomenta la colaboración, ya que la pérdida de fichas de vida afecta a todo el grupo.

Cada turno presenta nuevos retos, lo que mantiene el interés y la emoción.

Incluye un tablero, cartas de desafío, fichas de vida y dados.

Antón Zampón: alimenta los cerditos

Antón Zampón es un juego de mesa donde debes alimentar a un cerdo colocando hamburguesas en su boca. Actúa con minuciosidad para evitar que su vientre estalle.

Requiere precisión para manipular los alimentos y colocarlos en la boca del cerdo sin que se caigan.

Es apto para dos o más jugadores y tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Incluye un cerdo, 16 fichas de hamburguesas y un dado.

Hotel, de 2 a 4 jugadores

Desarrolla hoteles de lujo por todo el mundo, y haz que tus rivales paguen por alojarse en ellos.

SERVD, el divertido juego de parejas

SERVD es un juego de cartas diseñado para parejas que busca transformar la rutina diaria en momentos de diversión y complicidad.

Con 62 cartas, cada jugador tiene la oportunidad de proponer desafíos inesperados, fomentando la espontaneidad y la risa.

Las reglas son simples: establece un periodo de tiempo, reparte las cartas y comienza a jugar en cualquier lugar.

Este juego no solo añade picardía a la relación, sino que también permite explorar hobbies y compartir experiencias.

Catan, el juego de mesa galardonado: ahora con un 16 % de descuento

Catan aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar. Los jugadores tratarán de colonizar una isla construyendo pueblos o estableciendo rutas comerciales.

Con más de dos millones de ejemplares publicados en Europa y América, ha sido galardonado en Alemania y Estados Unidos como Juego del Año.

Ofrece partidas de aproximadamente 75 minutos. Recomendado para tres o cuatro jugadores, es un juego en el que pueden participar todas las edades.

Descubre todo el abanico de expansiones que la isla te ofrece.

Juego infantil Caca Chaf al precio más bajo

Moldea la plastilina incluida para crear montones de caca y pásalo en grande evitando pisarlas con los ojos vendados.

El jugador que pise menos cacas, gana.

Equipación de Lamine Yamal por menos de 35 €

Si es culé... no hay mucho más que añadir; por tiempo limitado, puedes conseguir la equipación del fútbol club Barcelona. Más concretamente, la de Lamine Yamal. ¿Lo mejor? Llega antes de los Reyes Magos e, incluy,e la camiseta y el pantalón del jugador.

Gigi Bloks Bloques de Construcción Gigantes de Cartón para niños

El concepto de los Gigi Blocks, de crear con cartones ladrillos de gran tamaño, da un salto en el mundo de los juguetes de construcción ya que los niños pueden hacer estructuras en las que entrar. Pueden hacer casas, coches, fuertes o naves espaciales… el límite está en su imaginación.

Este conjunto viene con 96 piezas de gran tamaño y sigue la popular filosofía Montessori: juguetes sencillos donde los que marcan el ritmo y las pautas son los niños.

La coordinación óculo manual se verá favorecida mediante el juego y también ayuda a desarrollar las habilidades espaciales y a mejorar la motricidad fina.

Una de las ventajas de los bloques de cartón de Gigi Blocks es que cuenta con un sistema de interconexión inteligente que hace que las construcciones no se caigan fácilmente si tropezamos con ellas.

Bloques de construcción magnéticos, JauniQ

Las construcciones magnéticas de JauniQ son especialmente atractivas para niños a partir de 5 años. Pegar las piezas una a otra resulta sencillo a través de sus imanes, pero requiere tener ya cierta motricidad fina conseguida.

Sus colores vibrantes atrapan a los niños desde el primer momento, y los adultos querrán participar del juego de los niños para construir juntos cosas maravillosas.

Estos bloques imantados fomentan así la creatividad del niño y desarrollan el pensamiento crítico ya que tienen que descubrir la mejor manera de lograr su objetivo.

Se trata de una gran opción para ser transportado cuando necesitamos que nuestros hijos se entretengan en casa de familiares y amigos. Incluye 39 piezas de diferentes formas y 1 bolsa de almacenamiento.

JauniQ ha fabricado las piezas con Abs de alta calidad, los bordes son redondeados por lo que no hay lados cortantes y se han hecho con un proceso ultrasónico que asegura una mayor durabilidad.

Mega Bloks - Juego de construcción 80 piezas

Mega Bloks es la elección perfecta para regalar a los niños más pequeños, a partir de 12 meses.

Sus grandes bloques fáciles de encajar los hacen ideales para iniciar a los niños en este tipo de juegos, y que empiecen realizando estructuras sencillas.

Sus atractivos colores hacen que los más pequeños se sientan tentados a descubrir sus formas y colores al instante de verlos. Y gracias al juego podrán desarrollar más rápidamente la motricidad, con lo que aumentarán su coordinación ojo mano.

El paquete de Mega Blocks incluye 80 piezas todas combinables entre sí, lo que asegura que las formas que los niños pueden crear sean muy altas y apasionantes para ellos.

La bolsa para guardar los bloques es ecológica y puede ser una parte importante del juego. Guardar y sacar los ladrillos de la bolsa también sirve de estimulación para los niños, que así descubren cuántos caben, como deben meterlos… y empiezan a intentar cerrar la cremallera.

Bristle Blocks Big Value - Maletín de juego de construcción con muñecos y animales

Los bloques de construcción de Bristle Blocks son los clásicos ladrillos con pinchos fáciles de superponer y de crear mega estructuras.

En este pack vienen 85 piezas de diferentes formas, colores y tamaños para hacer infinitas combinaciones. Todos ellos en una divertida maleta que permite guardar fácilmente los ladrillos, y también traerlos y llevarlos fuera de casa. Además incluye unos muñequitos que simulan una familia.

Una de las grandes ventajas de este tipo de construcciones es que los diferentes ladrillos se pueden pinchar entre sí en vertical u horizontal, lo que abre todavía más las posibilidades de este juguete.

Supone un gran estímulo creativo y mejora la psicomotricidad fina y la precisión, al tener que ejercer un fuerza limitada para tener que pinchar las piezas entre sí.

Con los muñecos el juego aporta todavía más en lo que a estimulación se refiere, ya que se adentra en el juego simbólico tan beneficioso para los pequeños.

Afilador profesional con mango ergonómico, de Arco, por menos de 9 €

Rozando las 7.000 valoraciones, este afiliador profesional ideado para afilar y culir cuchillos es el gran chollazo del día. Y es que no todos los días se puede conseguir este artículo por menos de 9 €, más en estas fechas, donde los soportes jamoneros (y sus correspondientes manjares) se posicionan como una perfecta opción

Teclado midi Piano, de Max Rhapsody rozando stock

Se trata de un teclado versátil, con un tamaño compacto, que resulta perfecto tanto para principiantes como músicos avanzados. Mezcla la sensación de piano clásico con la flexibilidad del piano eléctrico.

Chubasquero de Helly Hansen por 60 € (antes 150 €)

Helly Hansen se ha convertido en nuestra firma de referencia en el invierno y, en ese sentido, este chubasquero largo de la firma con un diseño de lo más elegante y cómodo te ayudará a mantenerte protegido de las precipitaciones o frío con auténtico estilo.

Escurridor de platos

El escurridor de platos presenta una estructura de doble capa que maximiza la capacidad de almacenamiento, permitiendo organizar hasta doce platos en el estante superior y más de doce tazones en el inferior. El recubrimiento nanométrico previene la oxidación, asegurando la durabilidad del acero inoxidable de alta calidad. Además, el desagüe giratorio de 270 grados ofrece flexibilidad en la colocación, optimizando el espacio en tu cocina. Este diseño funcional es ideal para familias numerosas.

Playstation 5, mando inalámbrico por 55 €

El mando inalámbrico DualSense para PS5 ofrece una experiencia de juego avanzada gracias a su retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, que permiten una interacción más realista.

Su diseño ergonómico incluye un micrófono integrado y un botón Crear, facilitando la comunicación y la creación de contenido. Además, es compatible con PC, Mac y dispositivos Apple, lo que amplía su versatilidad.

Sin embargo, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos requieren compatibilidad con el juego y conexión por USB para funcionar correctamente.

Calefactor de bajo consumo por menos de 50 €

El calefactor eléctrico permite una calefacción rápida y uniforme. Ofrece tres modos de calefacción que se adaptan a todas las necesidades. Con este calefactor de un tamaño de lo más compacto, te asegurarás de lograr una distribución eficiente del calor en todos los espacios de la casa.

Espejo maquillaje, por menos 15 €

El espejo de maquillaje que presentas destaca por su calidad premium, fabricado en material ABS con recubrimiento UV, lo que garantiza resistencia a arañazos y un acabado estético. Su sistema de aumento incluye opciones de 10X, 3X, 2X y 1X, permitiendo una visión detallada de tus rasgos. Las 21 luces LED ajustables facilitan el maquillaje en entornos oscuros, y el control de brillo se realiza mediante un sensor táctil. Su rotación de 180 grados y diseño desmontable lo hacen práctico y portátil. Además, ofrece una fuente de alimentación dual, funcionando con cable USB o baterías AAA, aunque no almacena energía.

Cepillo de dientes eléctrico de Oral-B por solo 44 €

El cepillo de dientes Oral-B ofrece una experiencia de limpieza profesional diaria, destacando su control de presión visible de 360º que protege tus encías. Su tecnología de limpieza 3D oscila, rota y pulsa, eliminando hasta un 100% más de placa en comparación con un cepillo manual. El cabezal redondo, diseñado por dentistas, se adapta a cada diente, garantizando una limpieza profunda y suave.

Además, cuenta con una batería de iones de litio de larga duración y un indicador de nivel de batería. El cambio de color del cabezal te avisa cuándo es necesario reemplazarlo para mantener la eficacia.

Elfo travieso

Es lo más vendido de Amazon y es que este artículo se ha convertido en un auténtico fenómeno viral imprescindible para estas fiestas. El porqué recae en que este producto adecuado para niños a partir de tres años, está pensado para promover la diversión y la interacción familiar durante la cuenta atrás para la Navidad.

El divertidísimo juego de cartas para parejas

Este juego de cartas diseñado para parejas que busca transformar la rutina diaria en una experiencia divertida y emocionante. Con 62 cartas, cada miembro de la pareja tendrá la oportunidad de proponer diferentes desafíos o retos, fomentando la espontaneidad.

Las reglas son bastante sencillas: establece un periodo de tiempo, reparte las cartas y comienza a jugar en cualquier momento. Con este juego le conseguirás dar un toque de picardía a la relación, dinamizando la relación de pareja.

Báscula de baño con pantalla LCD, por menos de 10 €

Esta báscula de baño destaca por su superficie de vidrio y su pantalla digital amplia, que facilita la lectura de los dígitos de 23 mm. Su diseño extraplana, con solo 2 cm de altura, permite un almacenamiento sencillo. Por no hablar de que está diseñada para aguantar bastante peso, pese a ser muy delgada. Además, en estos instantes, puedes hacert con ella, por menos de 10 euros. Un auténtico chollo.

Radiador eléctrico de Cecotec, por menos de 100 €

Si estás buscando el mejor calefactor, este con un diseño de lo más moderno resulta la opción ideal; se integra fácilmente en cualquier ambiente. La temperatura es modulable y, además, dispone de un temporizador programable y un sistema de bloqueo para niños, que le garantiza un plus de seguridad y comodidad.

Maceta inteligente de Garden Keepers

Un dispositivo innovador que combina tecnología y naturaleza, permitiéndote cuidar y observar el crecimiento de una planta real. Equipado con tres sensores que miden humedad, temperatura y luz, esta peculiar maceta incluye diversos juegos virtuales -con distintos niveles de intesidad- lo que le proporciona una experiencia educativa y entretenida de otro nivel.

Muñeco de Nenuco, rebajado al 40 %

El muñeco balandito presenta diversas funciones que fomentan la interacción y el desarrollo sensorial en los más pequeños. Al presionar sus manos, emite sonidos como "pa-pa" o "ma-ma", mientras que al tocar su barriguita, se ríe. Su chupete activa diferentes sonidos, y al retirarlo, simula llanto. Además, imita el comportamiento de los bebés al llevarse el dedo a la boca.

Su diseño incluye un vestido rosa adornado con animalitos y un gorrito a juego, lo que lo convierte en un juguete atractivo y estimulante para los niños, promoviendo el juego imaginativo y la empatía.

Perfume árabe para mujer de larga duración, por 25 €

Con un suave olor cítrico, este perfume árabe se ha convertido en el más solicitado del día; no empalaga en exceso, y dura todo el día intacto.

Cepillo de dientes eléctrico de Oral-B, por menos de 45 €

El cepillo de dientes Oral-B ofrece una experiencia de limpieza profesional diaria, destacando su tecnología de limpieza 3D que oscila, rota y pulsa, eliminando hasta un 100 % más de placa. Asimismo, su control de presión visible protege tus encías al detener la vibración si te cepillas con demasiada fuerza.

¿Lo más especial? El cambio de color del cabezal te avisa cuándo es necesario reemplazarlo, asegurando eficacia continua.

Afeitadora eléctrica de Philips por solo 59 € (antes 120 €)

Una solución práctica para mantener el rendimiento óptimo de esta afeitadora que está al 50 %, que es muy fácil de usar gracias a las que posee que contribuyen a un cuidado personal más eficiente. Este sistema es ideal para quienes buscan mantener su afeitadora en condiciones óptimas sin complicaciones.

Manta eléctrica lumbar, por menos de 20 €

Combina confort y alivio en la zona lumbar (o cual desees) con esta práctica manta eléctrica, ideal para relajar los músculos y combatir el dolor.

Y es que, con un tamaño de lo más versátil, que favorece su uso en diferentes posiciones, esta manta eléctrica ofrece cuatro configuraciones de temporizador y niveles de temperatura.

Una última cualidad que la convierte en una excelente aliada en las tardes frías, o después de una jornada intensa, para aliviar el posible malestar provocado por el frío.

Las PUMA Smash por menos de 30 €

Este modelo de zapatillas Puma se han convertido en lo más solicitado del día y no es para menos. El porqué recae en su increíble precio; efectivamente, está rebajado.

Colchón vicoelástico de Cecotec, por menos de 90 €

Este colchón presenta un núcleo FoamVital que garantiza firmeza y durabilidad. Su tejido SoftTex proporciona elasticidad, suavidad y alta transpiración, además de ser resistente y fácil de limpiar.

Además, el colchón se envasa al vacío, facilitando su transporte y asegurando que llegue en perfectas condiciones. Esta opción es ideal para quienes buscan un soporte firme y adaptable.

Set de bombas de baño

Después de un día ajetreado fuera de casa, este set de bombas de ducha que bañan a la piel con un aroma delicioso le ayudará a relajarse. Y sí, has leído bien; es perfecto para la ducha y los bañeras.

También se puede ahorrar en Navidad Aunque el comercio tradicional, y sobre todo el pequeño comercio, tienen muchos atractivos, año tras año se ha demostrado que muchos de los mejores descuentos se acaban encontrando en la web, a pesar de los gastos de envío que supone no ir a la tienda física. Y en el caso de que queramos anticipar la compra sin correr el riesgo que puede suponer la pandemia, los expertos recomiendan evitar las aglomeraciones sociales. Aunque sea online, a la hora de comparar es muy recomendable que miremos también los precios tanto de grandes almacenes como de pequeños y medianos comercios. Nunca se sabe dónde puede encontrarse el mejor descuento. Por eso hay que revisar todo tipo de tiendas para dar con el producto que se busca. Hay que tener en cuenta que tanto pequeñas como grandes empresas ofertan sus productos en plataformas marketplace como Amazon, por lo que acabar comprando en el e-commerce más grande del mundo no tiene por qué dañar a las pequeñas y medianas empresas. Muchas tienen presencia en Amazon y ahí se pueden encontrar sus ofertas.

'Los secretos de las obras de arte'

Si una amante del arte y de la lectura, este libro cuenta con detalle la historia y el porqué de cientos de cuadros. El mismo que, ahora, puede ser tuyo por menos de 20 €… ¡le encantará!

Calefactor de Rowenta, perfecto para las madres más frioleras

¿Cansado de llegar y empezar a quitarte capa tras capa de ropa por el calor sofocante que hay en su casa mientras ella mantiene que "hace frío"? Entonces, este calefactor no solo le sacará alguna que otra sonrisa sino que le permitirá olvidarse del frío, disponiendolo cerca de ella, mientras el resto conserváis alguna que otra prenda.

Y es que con un tamaño de lo más compacto, que fomenta que resulte superpráctico de utilizar, este calefactor es perfecto para crea un ambiente de lo más acogedor (y apto para todos) en cuestión de minutos.

Para presumir de melena brillante y sedosa, cepillo secador Rowenta

Perfecto para que presuma de una melena con un acabado de salón desde la comodidad de casa, y es que con este cepillo (que viene equipado con distintos cabexales) conseguirá secar y acondicionar la melena, mientras facilitas su peinado y le aportas un plus de volumen. Todo en tiempo récord, por supuesto; para que no le robe nada de tiempo.

Altavoz de Anker SoundCore, idóneo si le encanta escuchar música

Ideado con una conexión que garantiza un sonido nítido y sin distorsiones, este alt

avoz está disponible con un precio de lo más económico resulta señalado como una opción de regalo perfecto para las madres amantes de la música y es que, este altavoz portátil, le permitirá disfrutar de sus canciones favoritas (o, incluso podcast, radio o audiolibros) en cualquier lugar.

Todo ello, con un precio de lo más económico. Por no hablar de que cuenta con un diseño ultracompacto y ligero, que favorece que resulte resistente al agua y al polvo.

Para guardar los mejores recuerdos, impresora fotográfica Instax Link Wide

Los álbumes de fotos, repletos de fotografías y una infinidad de recuerdos, ayudan a rememorar infinidad de momentos familiares. Y si bien es cierto que el auge de la tecnología (y la casi infinita capacidad de almacenamiento de los mejores móviles, como tenían estos que fueron los más vendidos y rebajados del Cyber Monday) ha conseguido que perdamos esa esencia para tomar alguna que otra fotografía, la realidad es que esta impresora fotográfica nos la ha devuelto, gracias la inmediatez de la que presume.

Y es que esta impresora permite imprimir instantáneamente las fotos del móvil, creando recuerdos tangibles y llenos de nostalgia.

Sérum de L’Oréal Paris Age Perfect Midnight, con un 42 % de descuento

Un pequeño producto luxury -que, por tiempo limitado, está a un precio de lo más económico- para incorporar en su skincare. Una oportunidad irrepetible.

Y es que este sérum antioxidante y revitalizante conseguirá mimar por todo lo alto la piel de tu madre; esto se debe a que aporta un plus de luminosidad al rostro, mientras consigue atenuar con las líneas de expresión y manchas de la piel (sin olvidar un plus de hidratación).

Para un perfecto chinchín, Anna de Codorníu

Tanto si es de las le gusta acabar las comidas con un rápido 'chinchín' o es de las que guarda ese choque de copas para los momentos más especiales, esta botella de cava se posiciona como una opción perfecta para regalar.

En concreto, esta botella se caracteriza por tener un sabor fresco y burbujeante, que lo hará idóneo para cualquier ocasión haciéndola aún más memorable.

Sistema de cultivo hidropónico, apto para cualquier hogar

¿Siempre has soñado con tener su propio huerto? Entonces, sin importar los metros cuadrados que tenga en casa (o si dispone o no de jardín), este sistema de cultivo hidropónico se posiciona como una opción ideal; en muy poco espacio, podrás cultivar diferentes hierbas y plantas frescas en casa de manera limpia, moderna y sin esfuerzo.

Y es que diseño permite el riego y la iluminación automáticos, facilitando el crecimiento de diversas plantas como lechugas y fresas. Las luces simulan el espectro solar, optimizando la fotosíntesis en cualquier ambiente.

Además, la altura ajustable de la iluminación se adapta a las diferentes etapas de crecimiento, asegurando que las plantas reciban la energía necesaria.

Multilimpiador facial Luna 4 Go

Este dispositivo facial le ayudará a presumir de cutis, y es que bajo un diseño de lo más compacto y eficiente este dispositivo le ayudará a limpiar profundamente su piel, dejándola suave, fresca y rejuvenecida.

Por no hablar de que las suaves vibraciones que emite durante el masaje, resultarán de lo más relajante.

Smartwatch Amazfit GTS 3, para las más deportistas

Tras ser conocedores de la increíble rebaja que disponía el smartwatch que arrasa en Amazon o ser conscientes de este Garmin EPIX 2 al 33 % de descuento alcanzando su precio mínimo histórico, siendo testigos del aclamo que reciben (su stock duro muy pocas horas) es innegable que los smartwatches se han posicionado como una opción de regalo ideal.

En este sentido, este accesorio le ayudará a mantenerse activo, mientras realiza un seguimiento de sus constantes y actividad física -ideal para fomentar que se cuide todavía más a sí misma- a la perfección.