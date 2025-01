Desde una GoPro hasta un cortador de cinturón: varios regalos que desea todo amante del motor

Encontrar el regalo perfecto puede ser una tarea realmente complicada, especialmente, si no conocemos lo suficiente a la persona saber con exactitud cuáles son sus verdaderos gustos e intereses. Con los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar debe estar ya lista.

Durante estas fiestas, nos encontramos con una problemática añadida: queremos demostrar afecto a nuestros seres queridos, y esta expectativa a menudo hace que la elección del regalo sea más difícil. Y por no hablar del miedo a la insatisfacción, que la persona no lo aprecie o, en cambio, no cumpla con sus deseos.

Por eso, debemos prestar especial atención a las pistas que la persona pueda haber dejado sobre sus necesidades, e incluso podemos considerar optar por regalos universales o prácticos.

En SPORT realizamos esta comparativa con productos realmente útiles para personas que son amantes del motor o simplemente son propietarios de un coche. Son elementos que siempre vienen bien y con los que segurísimo vamos a triunfar esta Navidad.

Compresor portátil Xiaomi

Los compresores portátiles son máquinas ideadas para subir o bajar la presión y desplazar gases o vapores (también conocidos como fluidos compresibles). Tiene como finalidad comprimir el aire ambiental (o cualquier gas), almacenarlo y extraerlo.

Este compresor de aire Xiaomi es una de las mejores opciones del mercado. Es un dispositivo ligero, fácil de transportar y muy versátil.

Se trata de un mini compresor de aire portátil eléctrico con batería de litio incorporada de 2000 mAh. Su sistema de relleno de aire inalámbrico multifunción, es perfecto para neumáticos de diferentes tamaños. Tanto para bicicletas como para neumáticos de coches (incluidos SUV), juguetes inflables, anillos de natación, pelotas, etc.

Cuenta con cinco modos de inflado diferentes: modo libre, bicicleta, coche, moto y balones. Todos tienen un rango ajustable de presión para adecuar a nuestras necesidades. Su gran potencia hace posible inflar 5 neumáticos de coche a una velocidad de 6 minutos. Su potencia máxima de presión alcanza los 150 psis.

Cargador de carga rápida para el coche

Equipado con Power Delivery 3.0 y Quick Charga 3.0, combinado con todas otras tecnologías de carga rápida principales para asegurar que puedas cargar todo más rápido en el viaje y cargar tu teléfono hasta la carga de 75% en solo 30 minutos.

Luz homologada

Luz emergencia V16 homologada DGT para la preseñalización de peligro tanto para coches como para motos. Compatible con la normativa de seguridad vial vigente.

Dashcam Dual Vantrue N4 Pro

Las Dash Cams o cámaras de salpicadero tienen multitud de características, pero su principal objetivo es capturar actividades ilegales, grabar la velocidad, dirección, comportamiento del conductor, y mucho más. Es buen regalo para los amantes del motor. Hay que tener en cuenta que su precio supera ampliamente los 100 euros. Pero, a buen seguro, acertarás.

Este modelo tiene dos cámaras, para captar tanto la carretera enfrente nuestro como el interior del vehículo. La Vantrue OnDash N4 Pro está diseñada para taxistas o conductores de Uber y Cabify que quieran captar el comportamiento de los pasajeros. Tienen un ángulo de 170 grados de campo de visión. Incluso de noche, podemos captar las matrículas de los vehículos delante de nosotros.

Su cámara interior tiene una resolución de 1080p con 140 grados de visión que permite capturar al completo el interior del coche incluso de noche o con poca luz. Ya que cuenta con luces infrarrojas LED para ver perfectamente los asientos delanteros y traseros. Tiene una función de solo cámara delantera que puede llegar hasta los 1440p de resolución, una de las mejores del mercado.

Coche a escala: maqueta Ferrari Daytona SP3

El modelo, con un alto nivel de funcionalidad, es una réplica a escala 1:8 del auténtico Ferrari. Está equipado con dirección, caja de cambios secuencial de 8 velocidades con levas al volante y motor V12 con pistones móviles.

Como el supercoche Ferrari original, este modelo cuenta con puertas de mariposa. Se puede abrir el capó para ver el número de serie único. Mide aproximadamente 14 cm de alto, 59 cm de largo y 25 cm de ancho.

Transmisor FM Lecent

Este dispositivo de la marca LENCENT, equipado con tecnología CVC, con cancelación de ruido y Bluetooth, es la solución perfecta. Cuenta con 2 puertos USB (5V-2.4A y 5V-1A) para cargar para dos dispositivos simultáneamente. Tiene protección contra sobretensión, control de temperatura inteligente, protección contra cortocircuito, lo que garantiza la carga segura de manera efectiva.

Este transmisor es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles, así como con otros dispositivos equipados con Bluetooth. Se conecta automáticamente después de haberlo emparejado previamente.

El rango de frecuencia de la radio va de 87.5 MHz hasta 108 MHz, para una experiencia de música más estable y, sobre todo, sin interferencias. Como dato, se conecta en el encendedor de cigarrillos.

Cortador de cinturón de seguridad

Un dispositivo que muy pocos se han planteado tener en la guantera del coche, pero que puede salvar vidas.

Se trata de un llavero, que puedes llevar siempre junto con las llaves del coche o guardarlo dentro del propio vehículo. ¿Y qué lo hace tan útil? Puede romper cristales y cortar cinturones de seguridad.

En uno de sus extremos, este compacto dispositivo cuenta con una punta de acero (retráctil) con la que podrás romper de forma sencilla los cristales templados de las ventanillas del coche.

Tan solo hay que presionar el cabezal negro de la herramienta contra la esquina de la ventanilla y liberará el pasador con resorte y romperá el cristal. Eso sí, no funciona en los parabrisas de los coches. Solo es eficaz contra el vidrio templado que se utiliza habitualmente en las ventanas laterales.

Organizador de maletero Sakura

Llevar los objetos en el maletero y bien ordenados es clave para circular con una mayor seguridad, pues transportar objetos de forma incorrecta puede ser peligroso tanto para el conductor como para el resto de pasajeros del vehículo.

Así lo establece el artículo 14 del Reglamento General de Circulación, que especifica que la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan. Los organizadores de maletero son clave para garantizar nuestra seguridad.

Organizador pequeño para guardar pocos objetos y tenerlos controlados. Es perfecto por sus dimensiones (15 cm de largo, 29 cm de ancho y 30 cm de alto) y su atractivo precio, ya que se puede comprar por menos de 20 euros.

A simple vista parece pequeño, pero cuenta con espacio suficiente para guardar, por ejemplo, productos y trapos de limpieza.

Está disponible en color gris oscuro, su material es muy resistente y duradero y cuenta con tiras de velcro en la parte trasera e inferior de la bolsa para fijarla al maletero y que no se mueva durante los desplazamientos.