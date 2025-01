Tenemos la solución para que puedas ver la Gala de los Globos de Oro este 5 de enero (y mucho más por solo 9,99€)

Si eres un amante del cine lo sabrás de sobra y, si no, te lo hacemos saber nosotros: en la madrugada de este domingo 5 de enero tendrá lugar la Gala de los Globos de Oro 2025. Estos galardones, concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, reconocen la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

La Gala de los Globos de Oro 2025 y algunas de sus películas nominadas, en exclusiva en Movistar Plus+

La madrugada del 5 al 6 de enero, disfruta en directo y en exclusiva de la 82º edición de los Globos de Oro a las mejores serias y películas de 2024. La humorista Nikki Glaser será la anfitriona de esta edición.

Entre las películas y series nominadas ya están disponibles en Movistar Plus+: 'Dune: Parte Dos' y 'True Detective: Noche polar', y se estrenarán en la plataforma próximamente:

'Emilia Pérez'

'Cónclave'

'La sustancia' (el 31 de enero)

(el 31 de enero) 'The Last Showgirl'

'Aún estoy aquí'

'The Apprentice (La historia de Trump)'

'La habitación de al lado'

'Sing Sing'

'A Different Man'

'Memorias de un caracol'

'Lee'

'Heretic (Hereje)'

'Better Man'

El documental 'No Other Land'.

