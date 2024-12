Los 30 juguetes más creativos y educativos que sorprenderán a los niños de la casa

Elegir el regalo perfecto para los niños de la casa puede ser un completo desafío.

No obstante, no podemos obviar que no deja de ser una oportunidad emocionante para hacer brillar sus ojos de ilusión con el obsequio perfecto. El mismo que no se espera ni el mismo recibir.

Y es que a esa edad todo forma parte de su descubrimiento y desarrollo, la misma etapa donde sus intereses y habilidades comienzan a florecer.

De ahí a que no todos los juguetes sean adecuados para cada edad; lo más importante es seleccionar opciones de regalos que fomenten su creatividad, aprendizaje y diversión.

Desde Shopping, te hemos seleccionado algunas ideas de regalos que no solo son entretenidos, sino que, además, se adaptan a sus necesidades y gustos.

Pack de 10 vehículos de Hot Wheels

Por menos de 20 €, puedes hacerte con estos 10 vehículos básicos de Hot Wheels, pero con un acabado y un diseño que no dejarán indiferentes a nadie.

Coche teledirigido, por menos de 30 €

Con el actual descuento que posee, este coche teledirigido con control remoto que acumula más de 2.000 valoraciones positivas resulta ideal para niños de entre 3, 4, 5 y 6 años. Con él, los más pequeños de la casa -contigo controlando en el mando a distancia- podrán recorrer al aire libre la casa o el parque.

Caja de manualidades Montessori, perfecta para niños de entre 2 y 4 años

Siguiendo las directrices de los juguetes Montessori, destaca este juego de construcción de 39 piezas fabricada en madera que fomentan la creatividad y motricidad fina de los niños de la casa.

Casita de Pinypon

Es un juguete versátil que combina la funcionalidad de una casita de muñecas con la portabilidad de un maletín.

En concreto, este modelo de lo más compacto cuenta con cuatro estancias: un dormitorio 2 en 1, un vestidor que se transforma en baño, una cocina y un salón.

Libro interactivo para bebés, por 14 €

Con colas 3D y una amplia gama de texturas, este libro ayudará a estimular el desarrollo sensorial de los bebés hasta dentro de un año; los sonidos del crujido y chirrido capturarán la atención del bebé.

Juego de bolos y bolsa, por menos de 25 €

El juego de bolos para niños y bebés se presenta como una opción segura y suave, ideal para el entretenimiento de pequeños hasta seis años.

Su diseño permite el uso tanto en interiores como exteriores, garantizando diversión sin preocupaciones. Este juguete didáctico, clasificado como Montessori, promueve el desarrollo de habilidades motoras finas y la coordinación ojo-mano.

Tropa romana de Playmobil

El set "Galos vs. Romanos: Tropa Romana" ofrece una experiencia de juego enriquecedora para niños a partir de 5 años. Incluye cuatro figuras romanas con armas y detalles inspirados en los cómics de Astérix y Obélix. Las caras intercambiables permiten personalizar las figuras antes y después de la batalla.

Juego de pesca, ideal para niños de entre 6 y 12 meses

El juguete de pesca interactivo es una opción educativa para bebés de 6 a 12 meses. Incluye una caña de pescar, 15 peces y 5 cubos apilables, lo que fomenta el aprendizaje de colores, formas y números.

Set de salón de hogar, por menos de 20 €

Este producto incluye más de 40 piezas de mobiliario y accesorios, lo que permite una organización efectiva en las casas de muñecas.

Mascota interactiva, por menos de 30 €

Bitzee Magicals es una mascota interactiva digital que trasciende la experiencia 2D, permitiéndote tocar y acariciar a tu compañero en un entorno 3D.

Bloques de construcción, rebajados de casi al 50 %

Con casi 15.000 valoraciones positivas, estos bloques de construcción son perfectos para construir diferentes figuras o espacios, potenciando su imaginación.

Elfo travieso

Es lo más vendido de Amazon y es que este artículo se ha convertido en un auténtico fenómeno para estas fiestas. El porqué recae en que este producto adecuado para niños a partir de tres años está pensado para promover la diversión y la interacción familiar durante la cuenta atrás para la Navidad. Aquí, puedes ver con más detalle cómo funciona.

Para fomentar las matemáticas a través del juego, por solo 16 €

El juguete Montessori 3 en 1 ofrece una experiencia de juego educativa y variada, resulta pefedcto para niños de 2 años. Y destaca por ser muy completo.

Para empezar: consta de una tabla de madera, distintas figuritas y cañas de pescar magnéticas. La calidad de los materiales es notable, utilizando madera de pino natural y goma suave. Este diseño fomenta la clasificación de colores y el juego colaborativo, permitiendo que los niños desarrollen habilidades sociales y motoras.

Además, su atractivo visual y funcionalidad lo convierten en una opción adecuada para el aprendizaje preescolar, promoviendo el crecimiento a través del juego.

El barco del Kraken

El barco pirata de Piratix presenta una experiencia de juego envolvente, donde la leyenda del Kraken y su tesoro se entrelazan. Este producto permite activar poderes especiales, como disparar cañones y liberar Piratix atrapados. Además, puedes desafiar al Kraken, quien lanza tesoros desde su boca.

En concreto, este juego cuenta con figuras y accesorios exclusivos, lo que fomenta que sea un producto óptimo para los pequeños amantes de los piratas o las embarcaciones.

Maceta inteligente de Garden Keepers

Un dispositivo innovador que combina tecnología y naturaleza, permitiéndote cuidar y observar el crecimiento de una planta real. Equipado con tres sensores que miden humedad, temperatura y luz, esta peculiar maceta incluye diversos juegos virtuales -con distintos niveles de intesidad- lo que le proporciona una experiencia educativa y entretenida de otro nivel.

My Pet Penguin de Little Live Pets

Waddles es un pingüino mascota interactivo que simula el comportamiento de un pingüino bebé. Con más de 25 sonidos y reacciones, ofrece una experiencia envolvente. Su cuerpo de felpa suave lo hace ideal para abrazar, mientras que sus aletas se mueven al caminar, añadiendo realismo. Además, podrás alimentarlo, se mueve y como hace ejercicio, estimulando los buenos hábitos entre los más pequeños de la casa.

Lechucería del Castillo de Hogwarts

Para los más mayores, LEGO siempre supone un acierto. Y este juguete de construcción en el que podrás crear desde cero la lechucería del Castillo de Hogwarts. Además, incluye tres minifiguras de personajes de la saga. Así, como diferentes lechuzas icónicas de la saga.

Jumanji Juego de mesa

El juego de mesa Jumanji ofrece una experiencia inmersiva en la que debes trabajar en equipo para superar desafíos y acertijos. Con un diseño atractivo, incluye un tablero, cartas de desafío y fichas de vida. Es apto para 2 a 4 jugadores a partir de 8 años, promoviendo la interacción familiar. Cada turno presenta nuevas pruebas que requieren creatividad y estrategia, lo que lo convierte en una opción entretenida para diversas ocasiones. La dinámica de juego asegura que todos los participantes se involucren, ya que la derrota de un jugador implica la pérdida colectiva.

La casa de los Retos, por menos de 37 €

Este juego ofrece una experiencia interactiva que permite a los participantes disfrutar de este popular juego que cuenta con más de 250 preguntas curiosas y decenas de desafíos, podrás demostrar tus habilidades y las de tu familia con este práctico juego lleno de retos con el que seguro no te aburrirás.

Estadio de LaLiga, por menos de 40 €

Recrea los partidos más epicos con este pequeño estadio de La Liga, con ellos podrás jugar y recrear los partidos más legendarios de la temporada.

Alfombra musical piano bebe

La alfombrilla de piano multifuncional para niños presenta diversas características que fomentan el aprendizaje y la diversión.

Su diseño incluye un sistema de grabación para que los pequeños puedan crear sus propias melodías. Además, el sonido es claro y ajustable, protegiendo la audición infantil.

Bicicleta sin pedales para fomentar su psicomotricidad, de Umatoll

Con más de 3000 unidades vendidas en las últimas horas, esta bicicleta sin pedales, pensada para niños a partir del año, está diseñada para fomentar su equilibrio de manera divertida. Tranquilos, subido en ella no se caerá; al contar con una dirección de 135º resulta prácticamente imposible que se vuelque. Además, gracias a la que la capacidad máxima de carga es hasta los 25 kilos, podrá utilizarla durante varios años.

En ella, podrá circular por toda la casa de manera cómoda, respondiendo a la necesidad de desarrollar una perfecta psicomotricidad en los primeros años de edad, gracias a las cuatro ruedas con las que cuenta. Y no, no hará ruido o dañará el suelo, gracias a los materiales que constituyen sus ruedas.

Para ayudarle a conciliar el sueño

¿Tiene cólicos? ¿Le cuesta conciliar el sueño? Entonces, este juguete musical te va a quitar muchos dolores de cabeza; se trata de una nutria musical relajante con movimiento de respiración que ayudará a calmar de forma natural a tu bebé. Además, puedes personalizar y programar más de 30 minutos de música y sonidos. ¿Lo mejor? Tiene un tacto supersuave (y sí, se puede lavar sin ningún problema).

Manta y gimnasio cantarín 2 en 1

Con diferentes texturas que le permitirán desarrollar el sentido del tacto, esta manta para bebé de lo más funcional incluye diferentes colgantes que se pueden separar para jugar de manera individual, fomentando su curiosidad.

Circuito de coches de miniatura

“Mario y Luigi vuelven a la pista para competir en el circuito de coches de carreras, ¿Quién ganará la carrera?”. Se trata de un circuito pensado para los niños en edad preescolar donde podrán pilotar estos personajes. Además, las piezas están diseñadas de manera ergonómica para adaptarse a su mano de manera sencilla.

Pack de héroes de Marvel

Elásticos, suaves y esponjosos, estas superfiguras están diseñadas para apretar, estirar y estrujar mientras juegas porque están diseñadas para alcanzar tres veces su tamaño (eso sí, vuelven a su forma original tras el juego). Además, este pack incluye trajes exclusivos de los superhéroes.

Caja de construcción de LEGO

¿No le gustan los juguetes? Entonces, ¡déjale construir el suyo propio! Con este juego de construcción podrá crear infinidad de estructuras, lo que le ayudará a desarrollar sus habilidades y creatividad.

Quiz de niños vs adultos, ¿quién es más listo?

Se trata de un juego de cartas con diferentes preguntas de pensamiento rápido pensados para toda la familia. Una forma entretenida de fomentar la capacidad de razonamiento de los más pequeños a través de preguntas fáciles.

Las tarjetas están divididas (y adecuadas) tanto para niños como para adultos.

Reloj inteligente con GPS

Si tu hijo es más mayor y suele divertirse en los columpios o toboganes, este reloj le permitirá comunicarse rápidamente con su familia por si, de pronto, lo pierdes de vista. Y no solo eso, este reloj inteligente está equipado con GPS, por lo que puedes rastrear dónde se encuentra.

Un artículo que le ayudará a sentirse en un agente secreto, pero que te dará cierta tranquilidad y calma.