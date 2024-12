20 ideas de regalos originales (y baratos) de última hora que llegarán esta Navidad

Tan solo quedan unos días para el 25 de diciembre, y si eres uno de los que todavía no ha encontrado el regalo perfecto... ¡No entres en pánico! Todavía estás a tiempo de conseguirlo. Para sacarte del apuro, hemos recopilado muchas ideas de regalos de última hora que llegan a tiempo por Navidad. Son regalos para todo tipo de gustos y bolsillos.

Calzoncillos tipo bóxer

¿Regalo básico? Puede ser, pero todos sabemos que son superútiles y que, más tarde o más temprano, los acabaremos utilizando.

En concreto, estos bóxer cuentan con un ajuste perfecto, gracias a la cintura elástica de látex de alta calidad y corte perfecto, que te ayudará a sentirte libre y cómodo.

Juguete educativo para niños de entre dos y ocho años

El juguete Montessori que presentas es una opción educativa adecuada para niños de 3 a 8 años. Incluye 30 tarjetas de palabras de doble cara y 64 bloques de letras de madera, diseñados con esquinas redondeadas y pintura no tóxica. Su bolsa de almacenamiento fomenta el orden y facilita el transporte. Los colores vibrantes y los patrones de dibujos animados atraen la atención infantil, ayudando a los pequeños a familiarizarse con letras y palabras. Además, promueve la interacción familiar, permitiendo que padres e hijos compartan momentos de aprendizaje y diversión.

Molinillo de café eléctrico, por menos de 20 €

Si bien la cafetera D'Longhi se posiciona como una perfecta opción de regalo... es innegable que su precio (pese a estar rebajada) no invita a su compra en todas las casas.

De ahí a que el molinillo de café eléctrica, permite procesar hasta 30 granos en solo 10 segundos, lo que resulta ideal para preparar café en cuestión de minutos.

Sudadera con capucha de adidas

En esta época de temperaturas gélidas, regalar una sudadera se convierte en un auténtico acierto; nunca falla.

Y es que, con un diseño holgado, esta sudadera confeccionada con algodón y poliéster de la firma Adidas que, en estos instantes, puedes conseguir por 30 € (gracias a la suculenta rebaja que dispone) es ideal para estas fechas. Y no, no es necesario que sea un amante del deporte para que lleve con auténtico estilo esta sudadera.

Máquina para hacer pasta manual, rebajado más de un 20 %

¿Amante de la pasta? Entonces, este máquina para hacer pasta manualmente que cuenta con un regulador de 10 posiciones te permitirá hacer láminas de masa de varios grosores; está diseñada para realzar la elegancia y simplicidad de los materiales.

Los auriculares inalámbricos más vendidos

Auriculares inalámbricos con Bluetooth que utilizan una unidad de altavoz profesional de 13mm que ofrece un sonido natural y auténtico y un potente rendimiento de graves. In-Ear Auriculares con 4 micrófonos.

Pistola de masaje muscular

Con 10 cabezales de masaje, que se utilizan en diferentes partes del cuerpo, puede satisfacer tus diferentes necesidades de relajación muscular. Después de mucho tiempo sentado o de ejercicios extenuantes, los masajeadores eléctricos relajan y rejuvenecen el cuerpo.

Cepillo perfecto para cuidar del cabello

Cepillo ideal para el cuidado suave del cabello de longitud media. Su diseño curvo asegura un peinado cómodo y la combinación de cerdas de jabalí y nailon brinda brillo y salud. Elegante edición en negro mate.

Amazon Fire TV

La última versión del dispositivo de streaming más vendido: con un 50 % más de potencia que el Fire TV Stick del 2019, ofrece una reproducción en streaming rápida y con calidad Full HD. Incluye el mando por voz Alexa con botones de encendido y volumen.

Set de puntas para atornillar

Cinco brocas de alta calidad y duraderas para múltiples aplicaciones. 13 puntas de atornillar para 3 tipos de tornillos diferentes y 3 llaves de vaso convencionales

Champú y tinte de pelo de Just For Men

Champú de pelo reductor de canas Control GX de Just For Men para hombre. Reduce gradualmente las canas con cada uso, dándote un aspecto natural y resultado sutil. No cambiarás de forma repentina, ya que con cada lavado podrás reducir gradualmente tus canas.

Bomba de aire portátil

Compresor de aire portátil Xiaomi 1S para neumáticos de automóviles, vehículos de carretera, motocicleta y suficientemente adaptable para cojines de aire, botes de aire, pelotas y otras estructuras inflables.

La más que reconocida afeitadora Philips OneBlade

La unidad de corte de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) es eficiente incluso con el vello más largo; el sistema de protección doble con un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea fácil y cómodo.

PenDrive de SanDisk con 64 GB

Hasta 15 veces más rápido que un USB 2.0 estándar y hasta 150 MB/s de velocidades de lectura.

Maletín Mannesmann con juego de llaves

Con este maletín no te hará falta de nada en casa: lo tiene todo!

Linterna LED Shadowhawk

Proporciona un rayo increíblemente potente y 10 veces más brillante que una linterna normal. Una habitación de 120 metros cuadrados se puede iluminar sin problemas, también puedes enfocar objetos hasta 500 metros de distancia. Es perfecta para actividades al aire libre, pero también para tenerla en casa.

Enfriador de botellas de vino

No pueden faltar en una mesa un buen enfriador de botellas. Este modelo viene en un estuche muy elegante, consta de una varilla que mantiene el líquido fresco durante dos horas aproximadamente. También incluye un decantador y un tapón.

Cartera Tommy Hilfiger

La cartera Tommy Hilfiger es 100% cuero, dispone de ranuras para billetes y de seis ranuras para tarjetas. La cartera plana puede guardarse fácilmente en el bolsillo, en mochilas o en bolsos.

Auriculares inalámbricos Xiaomi

Bluetooth 5.3 Avanzado. Transmisión más estable y rápida, bajo consumo de energía y mejora de los problemas de interrupciones. 20 horas de autonomía. Hasta 5 horas de autonomía con una sola carga y un total de 20 horas con el estuche de carga.

Driver de 12mm. Diafragma de 12 mm que mejora la calidad y reduce la distorsión. Resistencia IPX4. Protege los auriculares contra el sudor y la lluvia.

Humidificador Cecotec

Humidificador ultrasónico, ayuda a reducir la sequedad ambiental gracias a su caudal de vapor frío y continuo.

Este humidificador es a su vez un magnífico difusor de aromas que te ayudará a mantener un estupendo olor y ambiente en tu hogar. Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad. Temporizador de hasta 6 horas.