Los artículos más rebajados que están arrasando en las rebajas de enero

En la época de rebajas, siempre nos gusta consultar las ofertas. Pueden aparecer productos que nos han llamado la atención durante un tiempo y no nos decidíamos a comprar. La pistola de masajes con la que fantaseabas, los auriculares inalambricos que quieres probar o el secador para empezar a cuidar tu pelo son algunos de los productos que, en estos instantes, se están convirtiendo en los más buscados (y vendidos) de Amazon. De hecho la mayoría de ellos lucen, como mínimo, un descuento del 35 % gracias a las rebajas de enero.

Es normal que estemos consultando la sección ofertas cada día, porque vemos precios difíciles de creer. Para que no te pierdas ninguno de estos chollos, te hemos seleccionado desde Shopping las mejores ofertas, por tiempo limitado. Vas a estar tentado de añadir los productos en tu carrito, con miedo de que se agoten. Y no es para menos, porque son artículos que están volando en Amazon en todas las categorías.

Redmi Watch 5 Active, por menos de 30 €

En las últimas horas, este smartwatch de la firma Xiaomi se ha convertido en uno de los productos más vendidos en la plataforma de Amazon.

¿Por qué? Con un precio de lo más económico, este reloj inteligente destaca por su pantalla de dos pulgadas, que garantiza una experiencia visual clara, y por su batería de larga duración. Ofrece hasta 18 horas sin necesidad de carga en modo estándar. Asimismo, es compatible con llamadas Bluetooth. Y, al igual que otros smartwatches destacados, incluye un completo sistema de seguimiento de salud, permitiendo analizar la frecuencia cardiaca, los patrones de sueño, y otros indicadores.

Cepillo de dientes eléctrico, Oral-B

Cómo ya te destacamos cuándo te compartimos el listado de cuáles eran los mejores cepillos eléctricos en 2024, los cepillos de dientes se han vuelto un producto de aseo bucal imprescindible. Y si bien sus precios suelen oscilar entre los 70- 120 €, Amazon ha rebajado a tan solo 28 € este cepillo de Oral-B. Efectivamente, es una oportunidad única.

¿Qué tiene de especial este cepillo para ser uno de los modelos más vendidos de la plataforma de Amazon? Pues bien, principalmente, este modelo cuenta con una tecnología de limpieza 2D que oscila y rota, permitiendo eliminar hasta más placa en comparación con uno manual. Además, a diferencia de otros, dispone de tres modos de cepillado: diaria, sensible y sensible plus, que se adaptan a todas las necesidades.

Además, cuenta con una batería recargable de larga duración. Un indicador en el cabezal cambia de color, señalando cuándo es necesario reemplazarlo para mantener la eficacia en la limpieza. ¿Lo mejor?

El Airtag, por menos de 30 €

El AirTag es un dispositivo que te permite localizar, por ejemplo, tu Iphone o iPad de manera eficiente cuando no sabes donde los has dejado. Para ello, este dispositivo envía una señal por Bluetooth para detectar todos los objetos cercanos de la red Buscar. La ubicación se envía a iCloud y es visible en un mapa desde la aplicación Buscar.

Los datos son anónimos y están cifrados, por lo que tu privacidad está garantizada. Y no te preocupes por la batería ni por el consumo de datos, porque todo el proceso es eficiente.

Dispensador y pulverizador de aceite, por solo 10 €

¿Te han regalado la mejor freidora de aire del mercado? Entonces, seguramente este artículo de cocina te va a encantar. El porqué es sencillo: este aceite te permitirá pulverizar los alimentos que introduzcas en la freidora de aire y, al mismo tiempo, gracias a la boquilla que posee... podrás utilizarlo con un dispensador clásico de aceite para echar en la sartén.

Freidora de aire por 39 € (antes 82 €)

Con un diseño moderno y compacto, esta freidora de aire sobresale frente al resto. Y es que, con un área de cocinado bastante amplia y una potencia que no se queda atrás, esta freidora permite preparar grandes cantidades de alimentos rápidamente. Además, más allá de disponer de un diseño moderno y compacto, cuenta con un control táctil multifuncional que facilita el cocinado.

Philips OneBlade, por menos de 40 €

Si estás buscando una afeitadora para el día a día, la Philips OneBlade es la tuya. Está diseñada para recortar, perfilar y afeitar cualquier longitud del vello. Tiene una cuchilla de movimiento rápido para un apurado perfecto. Viene con un peine ajustable 5 en 1 para un resultado óptimo. La batería es de larga duración, ya que con una carga de ocho horas se puede utilizar durante 45 minutos. Por primera vez, el precio de la Philips OneBlade baja de los 40 euros.

Los auriculares inalámbricos más cómodos

Los auriculares inalámbricos se han convertido en un esencial en nuestra rutina. Si eres de esas personas que todavía dudan entre los tradicionales de cable o estos con conexión bluetooth, su precio va a hacer que termines por decidirte a probarlos. Puedes conseguirlos a menos de la mitad de su precio original.

Este modelo tiene un gancho para la oreja que te asegura un ajuste perfecto, sin preocuparte de que se caigan. Tienen hasta 15 horas de reproducción de contenido continuo, ideales para cuando tengas que hacer largos viajes. Con su estuche, podrás recargarlos en poco tiempo y alcanzar un uso de 75 horas.

Su sonido es de calidad y su micrófono te dejara tener llamadas de manera sencilla. Además, con su pantalla podrás personalizar tu experiencia de escucha, en función de tus preferencias. Su emperajamiento es sencillo y el sonido envolvente, para que aprecies todos los matices de tus canciones favoritas.

Por 26,99 euros podrás tener unos auriculares ideales para las actividades al aire libre. Su diseño deportivo es cómodo y perfecto para que nada te moleste. Sobre todo, porque tienen cancelación de ruido, para que te concentres en tus funciones.

El mejor remedio contra el frío a menos de 10 euros

En los últimos días, seguro que has visto en las redes sociales recomendaciones de calentadores de mano. Se ha vuelto un remedio muy buscado para luchar contra las bajas temperaturas. Si aún no has probado lo bien que funcionan, con estos descuentos no te lo pensaras más.

Los calentadores de manos de Heat Company son de los mejor valorados. Con materiales naturales y de manera instantánea, podrás sentirlas calientes por más de doce horas, una solución que hace el invierno mucho más llevadero. Además, son sencillos de utilizar, solo tienes que abrir el paquete y ponértelos.

Los usuarios que ya los han probado aseguran que son muy cómodos y que de verdad proporcionan calor de forma duradera. Consideran que las instrucciones se interpretan claras y que de verdad son fáciles de utilizar.

En Amazon, puedes encontrar un pack de 10 pares por solo 9,40 euros. Si ya los has probado y quieres asegurarte de que no te faltan durante los días de frío, puedes coger el pack de 40 pares por 36,90 euros.

Lucha contra el encrespamiento con un secador profesional al 50%

Cada vez son más las personas concienciadas con el cuidado del pelo. Es fundamental contar con herramientas que no perjudiquen a nuestro cabello y la mejor opción es no aplicar calor de forma directa. Si quieres comprobar por ti mismo los cambios de la tecnología de iones, con este precio no te quedaran dudas.

El secador profesional de Dekuri te proporciona un resultado sedoso y sin encrespamiento. Además, podrás terminar de secar tu melena en poco tiempo, con su largo cable y un agarre cómodo. Incluye accesorios para que puedas variar en tu forma de peinarte, como el difusor para unos rizos definidos o los concentradores giratorios para alisártelo más cómodo.

Este secador iónico con una nota de 4,6 estrellas, suele tener un precio de 79,99 euros. Ahora, puede ser tuyo por solo 39,99 euros. Los que ya lo han probado, dicen que es más potente que uno convencional, garantizando que ahorres tiempo. Destacan como no deja nada de frizz y muy fácil de utilizar, con su peso ligero.

Herramientas para el jardín rebajadas más de 200 euros

Durante el invierno, nos cuesta mantener el jardín cuidado. Para vencer a la pereza, es importante equiparte con las herramientas de mejor calidad y que te ahorren más trabajo. La cortadora de césped de Greenworks es la idónea para tener un resultado uniforme y bonito, en poco tiempo y sin complicaciones.

La cortadora de Greenworks funciona con batería, para que no tengas que depender de cables y puedas moverte libremente. Además, tienes una pantalla LED, para que sepas en todo momento en qué punto está. Tu jardín estará recortado con mucha precisión, dando un aspecto saludable. Incluso, lo consigue en bordes y esquinas.

Normalmente, tiene un precio de 367,97 euros, pero ahora puedes tener la mejor cortadora para tu césped por 149,99 euros. Es una rebaja de más de 200 euros, en una marca de referencia para los exteriores. Sus clientes opinan que deja un gran resultado.

Acaba con la rigidez por menos de 40 euros

En la actualidad tenemos muchas soluciones para el estrés del dia a dia y sus consecuencias en nuestro cuerpo. Para muchas personas, se manifiesta en dolores de espalda o contracturas, que son muy molestas. Una opción, es recurrir a pistolas de masaje como la de Hoposo, para que te ocupes de esas fatigas desde tu casa y sin complicaciones.

Tanto como si eres deportista que quiere recuperarse después de un entrenamiento intenso, como si necesitas desconectar de un trabajo exigente, las pistolas de masaje son una oferta a considerar. Aliviarás la rigidez en cualquier parte de tu cuerpo combinando sus ocho cabezales y sus diferentes modos de potencia, en función de tus necesidades. Además, es recargable e inalámbrica, proporcionándote más comodidad en tu recuperación.

Las personas que ya lo han probado han notado sus musculos mucho más relajados, sin preocuparse de nada. Tú también puedes intentarlo por solo 39,99 euros. El resto del año, encuentras este producto por 99,99 euros. Su descuento del 60% es difícil de dejar pasar.