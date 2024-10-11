¡Oferta histórica! Rebajado casi 300 € el robot aspirador Lefant con gran poder de succión y batería de hasta 4 horas

Barrer es algo relativamente "sencillo" pero que a todos nos da pereza. Y si tienes mascota en casa se convierte en una tarea fundamental por los "peludos" que desprenden pelo a su paso. Tranquilo, desde Shopping tenemos la solución, y muy barata: el robot aspirador Lefant. Para este verano, también te recomendamos la mochila para viajar con tu mascota o la esterilla refrescante de Amazon para que tu mascota no sufra con el calor.

Además de terminar con cualquier rastro de pelo y polvo sin enredos, evita los obstáculos de todo tipo con sus increíbles sensores, tiene una batería muy potente y funciones de fregado. Unas cualidades con las que parece mentira que pueda ser tuya de una forma tan económico. El aspirador está a su precio mínimo gracias a la oferta histórica del 77% de descuento... ¡Solo cuesta 89 euros!

Robot aspirador Lefant: el suelo de tu casa estará como nuevo siempre

El robot aspirador Lefant combina eficiencia y diseño con su cuerpo delgado de 28 cm de diámetro y 7,9 cm de altura, permitiéndole moverse sin dificultad debajo de camas y alrededor de muebles como mesas y sillas. Los mejores taburetes de cocina bonitos y cómodos o la mesa de salón definitiva práctica y funcional no serán un impedimento para él.

Este diseño compacto no solo le permite limpiar en lugares difíciles, sino que también incluye una caja de polvo de 800 ml, lo que significa que puedes olvidarte de vaciarla todos los días, haciéndolo solo una vez a la semana.

Equipado con un poder de succión de 5000 Pa, el modelo de Lefant tiene la capacidad de recoger desde polvo fino hasta partículas más grandes como pelos, frijoles e incluso pequeños objetos metálicos. No habrá rincón que se quede sin aspirar.

Además, su batería de larga duración permite que el robot limpie durante 240 minutos seguidos, cubriendo un área de hasta 200 metros cuadrados con una sola carga. Ideal para todo tipo de hogares, tanto grandes como pequeños.

Una de las mejores cualidades de este robot aspirador de Lefant es que además de aspirar el suelo también lo friega. Tu hogar estará limpio como nunca y sin sufrir desgaste, ya que evita las alfombras para no mojarlas y estropearlas (aunque te recomendamos la mejor alfombra de cocina para mantenerla siempre limpia y ordenada que es lavable)

¿Qué opinan los usuarios de este robot aspirador Lefant?

Una de las características destacadas de este modelo es su tecnología FreeMove 3.0, que incorpora sensores infrarrojos anticolisión, lo que le permite detectar y evitar obstáculos.

Para mayor comodidad, este robot aspirador puede controlarse a través de una app compatible con Alexa, lo que permite programar la limpieza, ver mapas de las zonas limpiadas e incluso controlar el robot mediante comandos de voz.

Esta integración de control inteligente convierte al robot aspirador de Lefant en un dispositivo clave para mantener tu hogar limpio sin mucho esfuerzo.

Este excelente robot roza las 2.000 valoraciones por parte de los usuarios, que le dan una gran puntuación media de 4,3 estrellas sobre 5.

Algunas de las opiniones que han dejado son: "Tengo un Roomba y no noto la diferencia. Limpieza, tiempo de duración, ruido, todo muy similar", "Llevo ya con él 2 meses y calidad precio muy buena" o "La potencia de succión es suficiente para dejar el suelo bien limpio".

Una buena alternativa es el robot aspirador de Roborock: funciona con Alexa

El Roborock Q7 Max ofrece una limpieza profunda con su potente succión de 4200 Pa, ideal para eliminar polvo, residuos y pelos de mascotas de suelos y alfombras.

Este robot aspirador aumenta automáticamente su potencia cuando detecta alfombras, lo que asegura una limpieza a fondo, incluso en áreas difíciles como grietas o tejidos densos.

Una característica clave de este robot es su capacidad para aspirar y fregar simultáneamente, con una bomba electrónica que permite ajustar entre 30 niveles de caudal de agua para adaptarse a diferentes tipos de suelos.

Esto asegura una limpieza eficaz, eliminando incluso el polvo más fino que podría pasar desapercibido al aspirar únicamente.

Gracias a su navegación LiDAR PreciSense, este robot crea mapas 3D precisos del hogar, lo que optimiza las rutas de limpieza para cubrir todo el espacio de manera eficiente.

Además, su cubo de basura de 470 ml y depósito de agua de 350 ml combinados permiten una limpieza prolongada sin necesidad de vaciado o rellenado constante.

El cepillo de goma flotante multidireccional del Q7 Max es resistente a enredos, lo que lo convierte en la opción ideal para hogares con mascotas.

Además, con una autonomía de hasta 180 minutos por carga, este robot es capaz de cubrir una superficie de 300 metros cuadrados, asegurando una limpieza duradera y sin interrupciones.

Y ya que estamos con el hogar... te dejamos esta escalera por si no llegas a las estanterías de la cocina y este escritorio plegable en el que te encantará teletrabajar.