Las zapatillas Skechers que te harán olvidar lo que es el dolor de pies

Las zapatillas Skechers se han convertido en una de las deportivas de referencia para dejar de sufrir dolores de pie o espalda en tu día día. El soporte de nuestro calzado es esencial para nuestra salud muscular y por eso, cada vez son más las que adquieren las clásicas zapatillas de Skechers para descubrir su comodidad única.

No obstante, en esta ocasión queremos recomendarte otro modelo (muy rebajado) que dará un toque más moderno a tus conjuntos. Y que, efectivamente, te hará olvidarte de lo que son los dolores de pies.

Las zapatillas Uno de Skechers destacan entre lo usuarios por su diseño colorido y su forma con plataforma mucho más moderna.

Se trata de un zapato que se ajusta muy bien a la forma del pie y trae una tela transpirable para soportar largas jornadas de paseo o trabajo junto a la sudadera con capucha adidas favorita de los runners.

Tiene cordones, aunque es lo suficiente flexible para que sean sencillas de poner y quitar sin mucho esfuerzo.

Pero, como comentábamos, lo importante es su suela: tiene una amortiguación clave que permite refrescar el pie mientras se mueve y da la sensación de que andas en una nube.

Por no hablar de que la plantilla interior es de memory-foam, es decir, un material viscoelástico que se acopla a la forma de tu pie y te ayuda a ir con más seguridad.

Por último, pero no menos importante, tienen una tela sintética que ayuda mucho más a limpiarlas a diario.

Este modelo en blanco con la suela marrón que cuenta con más de 5.000 valoraciones sobresalientes es el estilo más clásico y cuenta con hasta un 41% de descuento; no obstante, hay cientos de colores para elegir.

Entre todas las opciones, Amazon suma más de 5.000 valoraciones en su plataforma, que comentan cómo ha sido su día a día con estas zapatillas Uno.

La nota media es de 4,6 estrellas sobre 5, una nota de sobresaliente que demuestra su éxito entre los consumidores.

"Feliz con estas zapatillas blancas", ha escrito Carlos: "Todo lo que yo quería en una sola zapatilla: cómodas (memory gel), económicas, fáciles de limpiar y con plataforma. Además, un estilo muy moderno".

"No son las primeras que tengo, y me pedí otras por qué para mí son indispensables, tienen muchos modelos y colores, la comodidad para mí es calidad de vida", ha añadido otro cliente.

Cuando se habla de Skechers, resulta inevitable que las zapatillas no tardan en aparecer en la conversación. Al fin y al cabo, si por algo se distingue esta marca es, precisamente, por contar con unas zapatillas con un diseño de lo más ergonómico. Unas que no solo ofrecen una opción deportiva sino que, como se puede ver en el modelo destacado, cuenta con un estilo más de tenista. Más fina y apta para el día a día.

Y sí, al igual que el modelo anterior, cuentan con una plataforma que tiene una plantilla de memory-foam con tecnología para asegurar que el pie siempre está transpirando.

Además, tiene un sencillo detalle en la zapatilla que le daun toque de color y otro en la parte trasera. Una opción más desconocida que también tiene algo de rebaja en Amazon.

¿No te convencen estos modelos de Skechers? ¿No has llegado a tiempo de hacerte con una de ellas? Entonces, tal vez, te encantará conocer que Levi's - efectivamente, la misma firma que consiguió conquistarnos con sus pantalones vaqueros ultrafavorecedores, cuenta con una alternativa mucho más ligera y flexible.

Al igual que las ya destacadas zapatillas, dispone de una cómoda plantilla que te hará disfrutar de cada pisada con tan solo introducir el pie.

Además, su distintivo logo de Levi's y su impoluto diseño blanco (a prueba de manchas) son una opción perfecta tanto para llevar dentro y fuera de la oficina.