El aceite capilar que revitalizó y saneó mi melena tras el verano vuelve a estar en stock

Este verano, hemos puesto especial hincapié en la protección solar de la piel y, también, del pelo (con productos tan imprescindible como este spray de Moroccanoil). La melena sufre con el sol, el mar, el cloro y, de vuelta a la rutina, empiezan a verse las consecuencias. No obstante, no todo está perdido. Este es el momento de cuidar el cabello y revitalizarlo antes de la llegada del temido otoño con un aceite 'milagroso' que te va a dejar sin palabras.

El aceite para pelo seco que te hará olvidarte del daño del verano

De la marca Nuxe Paris, este aceite prodigioso es una concentración de aceites 100% naturales que te servirán para hidratar la piel del cuerpo y de la cara, además del pelo.

Una dosis de hidratación necesaria para recuperar los aceites perdidos por la constante exposición al sol y el baño.

Pensado para todo tipo de pieles, viene en un sencillo spray con tres formas de uso:

Para el pelo, las gotas deben calentarse en la mano y después aplicarse de medios a puntas tantas veces como sea necesario.

Un pequeño toque con crema hidratante para extenderlo por los contornos de la cara con movimientos suaves.

Y, para el cuerpo, aplicarlo directamente en zonas más secas o con estrías con movimientos circulares y combinarlo con este masajeador antiestrías.

En todos casos, se puede usar después de salir de la ducha en pelo mojado o, mejor, en la piel y el cabello cuando estén seco.

Los efectos se notan en menos de 24 horas si no vuelves a mojar la zona donde lo has aplicado.

Con un olor muy agradable, en seguida se convertirá en tu imprescindible del día a día. Por eso, te recomendamos que pruebes con el pack de dos aceites, para ahorrar más tiempo y dinero.

Más de 28.000 valoraciones positivas

Tras comprobar los increíbles resultados, han sido más de 28.000 usuarias las que han querido compartir sus opiniones en las reseñas de Amazon.

El producto cuenta con una altísima puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y muchos comentarios aplaudiendo su calidad.

"Lo compré por puro impulso influenciado de redes sociales, pero no me arrepiento. Es un aceite estupendo que no deja sensación pegajosa ni en el pelo ni en la piel. Y huele de maravilla. Tiene pinta además de que me va a durar mucho ya que con poca cantidad cunde muchísimo. Volveré a comprarlo", ha escrito Ana.

"Lo mejor para el pelo después de la ducha", ha añadido Rocío.

"Me encanta, no deja esa sensación grasosa y resbaladiza, sino que se absorbe muy bien, dejando tu piel sedosa y con un brillo natural. Cunde mucho. También se puede utilizar para el pelo, dejándolo hidratado y no seco", ha comentado también Inés.

"Llevo años usando este producto y no puedo estar sin él. Lo utilizo para cara y escote y para el pelo (muy poca cantidad en las puntas) como toque final después del alisado", ha confesado Carmen.